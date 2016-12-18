Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14





Вже багато років учні Хлівчанської ЗШ IIII ступенів беруть участь у різних конкурсах та іграх. А цього року учні 1-11 класів вперше взяли участь у Міжнародній грі «Sunflower»-2016 із зарубіжної літератури.

Гру було проведено з метою розвитку творчих здібностей, формування умінь на високому рівні викласти та обгрунтувати свою думку з точки зору поставлених завдань, працювати індивідуально, формувати навички аналізу літературного читання. Перед початком гри вчитель зарубіжної літератури Віра Магора ознайомила учнів із правилами гри та цікаво організувала роботу. У ній взяли участь 12 учнів. Команда працювала злагоджено з надією на перемогу. Вчитель Віра Магора щиро дякує батькам за допомогу у проведені гри.

Наталія ЯРЕМКОВИЧ, бібліотекар Хлівчанської ЗШ IIII ступенів.