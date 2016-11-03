Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27





У дитячому садочку "Віночок" с. Заболоття прищеплюють дошкільнятам любов до рідного краю, до землі, до України, навчають шанувати українські традиції та звичаї, плекають патріотів. Батьки та бабусі задоволені садочком, бо його працівники огорнули їхніх дітей турботою та увагою, дбають, щоб усюди було чисто та затишно, а діти з радістю щодень переступали його поріг.

Тут часто відбуваються цікаві заходи. Про один з них і досі згадують вихованці, батьки та жителі села, запрошені на свято, присвячене 25-річчю незалежності України, яке відбулося під гаслом "Хай в серці кожної дитини живе любов до України!" Працівники дошкільного закладу гарно прибрали зал, де на почесному місці, на вишитому рушнику був великий коровай. Тут панувала святкова атмосфера. Діти та вихователі у вишиванках. За давнім українським звичаєм ведуча вихователь Ольга Бобко, запалила свічку, як символ добра, людяності, спокою, на добробут, мир і спокій в усій Україні. Маленькі патріоти, з рукою на серці велично виконали Гімн України і читали вірші.

На свято завітали казкові персонажі Котигорошко і Змій, який украв його булаву. Діти радо допомагали хлопцеві віднайти дорогу до Змія та повернути булаву символ козацької влади та сили. Випробування на шляху до Змія були різними: для хлопців гра "Вареники", для дівчат "Хто скоріше зав'яже стрічку у вінок", усі разом танцювали танець "Черевички", співали пісню "Веселка". А змій так і не захотів повертати Котигорошкову булаву. На допомогу дітям прийшли батьки. Вони сміливо пройшли останнє випробування, яке постало на шляху до схованки Змія: конкурси "Що я знаю про Україну?" та "Моя мама господиня, а тато майстер на всі руки".

Завданням для батьків було відповісти на запитання, запрезентувати страву української народної кухні, представити виріб, зроблений власними руками із дерева, пластику, паперу, металу тощо. Так Котигорошко повернув свою булаву, а злий Змій утік далекодалеко. На завершення свята діти заспівали пісню "Моя країна Україна!".

Наталія ДУБ,

член батьківського комітету дитячого садка.