Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 110-111 від 2016-12-21





Є на світі багато чудових міст. Але такого, як наш Київ, немає. Містогерой, містомузей, містосад – саме так його величають. Про Київ написано багато історичних праць та полотен, складено чимало легенд, віршів, пісень, музичних творів.

Нещодавно вихованці Сокальської санаторної школиінтернату побували у Києві. Поїздка була організована обласним благодійним фондом «Допомога дітям Чорнобиля» та присвячена Міжнародному дню інваліда. З цим фондом вже не один рік співпрацює наш заклад і завжди радо відгукується на їхні пропозиції щодо організації дозвілля школярів.

Поїздка у столицю України мала пізнавальнорозважальний зміст. Спершу учні відвідали водноінформаційний центр, інша назва якого «Музей води». Екскурсовод розповіла про гідросферу планети, запаси води та необоротні процеси, які виникають через необдуману діяльність людини. Загальний подив викликав гігантський, у половину людського росту, унітаз. Захопливим моментом було пускання мильних бульбашок величезних розмірів та «поцілунок» у долоньку дитини дивовижних японських рибок.

Школярі побували в зоопарку, який налічує 3250 тварин. Переглянули в планетарії шоу про розмаїття об’єктів безмежного космосу «Від землі – до Всесвіту».

Подорожуючи незнайомим містом, нашим мандрівникам доводилось самостійно вирішувати питання харчування. Швидкою та смачною перекускою став сніданок та вечеря у McDonald’s в Києві.

Море позитивних емоцій та незабутніх вражень школярі привезли зі столиці додому.

Світлана ВОРОБЕЙ, соціальний педагог Сокальської школи-інтернату.