Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Святкуємо разом » Святкові події Святкові події Відбулися європейські дні добросусідства на Сокальщині Твитнуть Стаття з випуску № 77-78 від 2016-09-01



27-28 серпня на території розділеного державними кордонами польського села Корчмин та українського Стаївка традиційно відбулися Європейські дні добросусідства. Вже вдруге до них долучився княжий Белз. У суботу врочисто відкрили кордон. Відбулася зустріч учасників Європейських днів добросусідства з Польщі та України. Опісля - Служба Божа у Белзі в церкві св. Параскеви (на знімку), обжинковий ярмарок, дитячі турніри з міні-футболу та пляжного волейболу, презентація Відпустово-реколекційного центру Пресвятої Богородиці у Корчмині та Паломницького центру у Белзі, молодіжна фольклорна програма. У заходах взяли участь перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський, голова РДА Олег Пелих, заступник голови районної ради Василь Бойко, перший заступник голови РДА Ірина Задолинна, керівник апарату РДА Віра Білець, Белзький міський голова Олексій Макух, депутат районної ради Олег Кожушко та інші. Про перебіг Європейських днів добросусідства читайте в наступному номері газети.

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