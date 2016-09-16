Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Святкові події
Фестивалі та концерти
Соціальні новини
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF
Огляд
Відбулися європейські дні добросусідства на Сокальщині
27-28 серпня на території розділеного державними кордонами польського села Корчмин та українського Стаївка традиційно відбулися Європейські дні добросусідства. Вже вдруге до них долучився княжий Белз.
Нехай любов до природи змінює нас на краще!
Непрохідні хащі завалених дерев, розриті ями з піском, розкидане пластикове сміття, яке горевідпочивальники чи то забули забрати із собою, чи просто не вважали за потрібне… А пеньки, на місці яких колись росли розкішні буки та дуби окрема тема. Кому вони заважали?
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Святкуємо разом » Святкові події
Святкові події

Відбулися європейські дні добросусідства на Сокальщині
Стаття з випуску № 77-78 від 2016-09-01

27-28 серпня на території розділеного державними кордонами польського села Корчмин та українського Стаївка традиційно відбулися Європейські дні добросусідства. Вже вдруге до них долучився княжий Белз.

У суботу  врочисто відкрили кордон. Відбулася зустріч учасників Європейських днів добросусідства з Польщі та України. Опісля - Служба Божа у Белзі в церкві св. Параскеви (на знімку), обжинковий ярмарок, дитячі турніри з міні-футболу та пляжного волейболу, презентація Відпустово-реколекційного центру Пресвятої Богородиці у Корчмині та Паломницького центру у Белзі, молодіжна фольклорна програма. У заходах взяли участь перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський, голова РДА Олег Пелих, заступник голови районної ради Василь Бойко, перший заступник голови РДА Ірина Задолинна, керівник апарату РДА Віра Білець, Белзький міський голова Олексій Макух, депутат районної ради Олег Кожушко та інші.

Про перебіг Європейських днів добросусідства читайте в наступному номері газети.

          


Версія для друку
Інші публікації розділу Святкові події

Кількість переглядів - 15


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  