Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29





Як уже повідомляв «Голос з-над Бугу», 16 вересня в Сокалі побувала делегація на чолі з війтом гміни Божитухома доктором Вітольдом Цибою. Вони зустрілися з Сокальським міським головою Вадимом Кондратюком та головою Сокальської агенції міжнародної співпраці і туризму Ігорем Дацюком.

Вітольд Циба розповів, що жителі Божитухома, де проживає багато українців, які були переселені під час операції «Вісла», – це колишні мешканці з смт. Жвирка, сіл Забужжя, Завишня, з міст Червонограда, Львова, просили його налагодити дружні зв’язки з Сокалем, який для них є близьким та добре знайомим. Із цією пропозицією він звернувся до Сокальського міського голови, який відгукнувся на неї. Ось чому вони тут. «Ми хочемо поділитися нашим досвідом співпраці з Євросоюзом: як залучати кошти, діставати завдання та інше. Нам цікаво пізнавати українську культуру, а для вас буде цікавим пізнавати польську.

Хочемо, щоб наші діти на канікули приїжджали сюди, а ваші – до нас, щоб колишні вихідці з тих теренів могли відвідувати могили своїх родичів. Одним словом бажаємо налагодити туристичну, культурну, спортивну співпрацю, яку будемо розвивати на майбутнє. Сподіваємось, що така співпраця буде корисна для обох сторін», – сказав він.

Вітольд Циба має сокальське коріння, його батько родом з Лубнівки, вільно розмовляє українською, за фахом – історик, написав декілька наукових праць, в яких провів дослідження життя українців на західних теренах Польщі та життя та діяльність митрополита Андрея Шептицького. А нині працює над написанням наукової роботи про акцію «Вісла». Він захоплююче розповідав про Божитухом. Це сільська гміна біля міста Битова, де проживає 29998 осіб, належить до Битівського повіту Поморського воєводства. Вона об’єднує 9 сіл і розкинулася на 108 км федеральних земель, де є гори, рівнини й озера. У гміни є сильна українська діаспора. Мабуть, через це на її прапорі синьожовті кольори, як в українського стягу. У Божитухомі в трьох школах є факультативи української мови, діти їх відвідують охоче. Веде його вчителька, яка є вихідцем з Нововолинська. Функціонує грекокатолицька церква. Діаспора відзначає українські свята, на які діти і дорослі одягають українські вишиванки. Крім українців проживають німці, євреї, кашуби, поляки... Тут переплетені різні культури.

Більше дізнатися про сільську гміну Божитухом, її жителів, звичаї, традиції можна прочитавши книги, які привезли гості з Польщі у подарунок. Сокальці висловили сподівання, що ті багато цікавого дізнаються про сокальські терени з їхнього дарунка – книги «Шляхами Сокальщини».

Поляки сподіваються, що гміна та Сокальська міська рада налагодять дружні зв’язки, і їхні жителі зможуть їздити один до одного в гості, співпрацювати у галузі культури, туризму, освіти, економіки. Вони охоче поділяться досвідом, як писати проекти, як брати участь у міжнародних грандах та залучати гроші на розвиток соціальної сфери, як будувати дороги, вирішувати проблеми з каналізацією та інше. Адже вони, як ніхто інший в Євросоюзі, розуміють українців, бо це також перейшли. Вступ в Євросоюз дав їм великі можливості, побороли хабарництво та значно покращили життя людей. Уряд Польщі заохочує органи місцевого самоврядування співпрацювати з Україною, щоб приготувати до вступу в Євросоюз, бо вірить, що вона там буде. Коли Польща тільки вступила в Євросоюз, до них також приїжджали німці та представники з інших держав, показували, навчали, ділились досвідом.

Сокальський міський голова Вадим Кондратюк наголосив, що Сокальська міська рада вже має укладені угоди з містами Грубешевом і Томашевом. Зокрема, активно співпрацюють з Грубешевом, які допомогли їм отримати пожежну машину. Він сподівається, що співпраця з гміною Божитухом також буде плідною, оскільки там проживає велика кількість вихідців з Сокальщини. Ще під час першої телефонної розмови з паном Вітольдом Цибою вони накреслили шляхи майбутньої співпраці, зокрема, обмін групами дітей для відпочинку і туристичних подорожей. «Думаю, для нас буде корисним дізнатися у колег, як краще писати проекти по залученню європейських коштів. Адже у Сокалі потрібно багато що зробити. На жаль, міська рада немає на це грошей. Одне з найгостріших питань – це будівництво нових очисних споруд. Зараз уже виготовляється проектнокошторисна документація на них, і потрібно залучити кошти для будівництва. Це дуже важливо, щоб зберегти річку Західний Буг чистою і покращити екологічний стан не лише в Україні, але й в Польщі.

Голова Сокальської агенції міжнародної співпраці і туризму Ігор Дацюк зазначив, що добре, що є такі партнери, які бажають щиро співпрацювати з нами. Адже роботи багато, потрібно писати та реалізовувати спільні міжнародні проекти, які принесуть користь обом теренам.

«Сподіваюся, що співробітництво буде плідним. Дуже тішуся, що це дасть можливість поспілкуватися з українцями, які живуть на теренах Республіки Польща, зокрема, тими, які були виселені під час операції «Вісла». Наступного року ми відзначатимемо 70 річницю від тих трагічних подій для наших теренів. І запрошуємо українців, що колись жили на території

Сокальщини, яких доля розкидала по цілому світу, приїхати на зустріч», – сказав він.

Опісля обидві сторони підписали договір про партнерську співпрацю між містом Сокаль (Україна) та гміною Божитухом (Республіка Польща). Під час наступної зустрічі вони планують укласти угоду про співробітництво.

Любов ПУЗИЧ.

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