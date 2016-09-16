Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 79-80 від 2016-09-15





При рішенні про створення сайту, виникає питання, як вибрати хостинг для сайту інтернет-магазину? І в цій замітці декілька порад про те як правильно вибрати хостинг для сайту, що б він добре працював і був оптимальним по свіввідношенні ціна-якість.

З'явилося рішення вести бізнес через інтернет? Тоді вам буде необхідно вибрати веб-хостинг. Дана процедура, в більшості випадків виявляється достатньо складною. Для того, що б хостинг відповідав вашим вимогам, необхідно вибрати саме той, який підійде для вашого сайту. Можна звичайно скористатися послугою «безкоштовний хостинг», яку пропонують різні фірми, але ось його функціональність буде на дуже низькому рівні.

Поради...

Кілька порад щодо вибору того хостингу, який задовольнить ваші потреби і потреби вашого сайту:

1. Вибір місця розташування.

В тій країні, де буде працювати сайт, в тій країні і необхідно вибрати хостинг. Так як пошукові системи типу google, яндекс і так далі визначають місце розташування сервера. Так само, буде забезпечуватися швидка робота сайту, якщо він знаходиться у вашій країні, а не де-небудь у США.

2. Розташування хостингової компанії.

Вона повинна перебувати в країні, де ви проживаєте, а кращим чином буде, якщо вона буде перебувати в місті, в якому ви проживаєте. Для прикладу, хостинг сервера компанії MiroHost розташовані в Україні. Це дасть перевагу в швидкості оплати, а також дозволить в разі проблем завжди додзвонитися в технічну підтримку і з'ясувати, що не так.

3. Розмір хостингової компанії.

Вона не повинна бути дуже маленькою, або дуже великий. Якщо занадто мала, то в один прекрасний день все може просто зникнути, а якщо занадто велика, то при дзвінку в тех. підтримку, вам можуть відповісти, що занадто багато клієнтів і вирішити ваше питання просто немає часу.

4. Не купуйте хостинг, якщо він дешевий.

Ваш вибір Хостинг MiroHost!

5. Вартість тарифного плану.

Якщо ж визначилися з хостингом, перегляньте тарифні плани вам пропонують, і виберіть найбільш підходящий. Приклад: ведення блогу – 50 -70 доларів в рік; інтернет-магазин – не менше 100 доларів на місяць. І так далі.

6. Перевірка на «вшивість» технічної підтримки.

Фірми надають в більшості випадків хостинги на 30 днів безкоштовно. В цей час, найкращим варіантом буде тестувати тех. службу. Якщо вам просто «впарили» хостинг, то і служба буде відповідати на всі ваші запитання неохоче.

7. Складання договору.

Купуючи хостінг, укладіть договір, так як втративши всі дані, довести що-небудь буде дуже складно. Також, в договорі буде все прописано, і не виникне якогось додаткового внеску за яку-небудь нову послугу, як це люблять робити деякі хостери.

Додам від себе особисто, що вже другий рік користуюся хостингом MiroHost і мені подобається тут те, що оплачуються лише ті послуги, якими користуюся. Знадобився хостинг, купив. Знадобилася функція «php», тоді і підключив і тоді оплачується ця послуга. Причому ці функції підключаються в реальному часі, також у реальному часі можна і відключити при необхідності.

За час використання даного хостингу лише чотири рази сайт був недоступний з технічних причин. Знаю напевно,тому, що запущена контекстна реклама і коштує веб-аналітика Google. І оповіщення про «недоступності сайту» приходять в смс. Хостингом цілком задоволений, зручна адмін панель. Тут же можна і зарегестрироварь домен.

Підсумок: Ви, прочитавши цей пост, ознайомилися з деякими правилами як вибрати хостинг для свого сайту і на які особливості слід звернути увагу, коли вирішили вибирати хостинг.