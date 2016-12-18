Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Циркумцизія: навіщо роблять обрізання
З різних причин чоловікові може бути показано обрізання. Думки фахівців з цього приводу абсолютно різні, особливо з приводу проведення заходу в ранньому віці.
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Цікаво знати

Циркумцизія: навіщо роблять обрізання
Стаття з випуску № 106-107 від 2016-12-07

З різних причин чоловікові може бути показано обрізання. Думки фахівців з цього приводу абсолютно різні, особливо з приводу проведення заходу в ранньому віці.

Циркумцизія: навіщо роблять обрізанняЩо таке циркумцизія – опис, методи, клініки

Циркумцизія – хірургічна маніпуляція, яка передбачає видалення крайньої плоті на чоловічому пенісі.

Цілі виконання процедури:

релігійна (згідно з канонами, приписам прихильники мусульманської, іудейської віри повинні в обов'язковому порядку пройти процедуру посвячення);

соціальна (з метою переходу на новий етап розвитку індивідуума, відмова від хибних дій);
медична (профілактичний метод статевих захворювань, корекція анатомічної патології).

Операція циркумцизія проводиться амбулаторно, пацієнт прибуває на денному стаціонарі. У разі наявності супутнього патологічного процесу або ускладнень рекомендується госпіталізація. Більш детальну інформацію ви можете дізнатися на сайті компанії Med City. На сторінці сайту http://medcity.ua/services/operativnoe-lechenie122/lazernoe-krugovoe-issechenie-krayney-ploti-tsirkumtsizio/  ви можете більш детально ознайомитися з інформацією.

Методика проведення оперативного втручання:

статевий член обробляється з допомогою дезінфікуючого засобу;

робиться місцева анестезія для дорослих чоловіків (на підставу накладають медичний палять, в середину вколюється ін'єкція з анестезуючою розчином), загальний наркоз – для підлітків;

у період тимчасової відсутності чутливості проводиться максимальне натяг шкіри і кругової розріз навколо головки, висічення, відділення листків, надріз вуздечки;

при неповному обрізанні зберігається значно більше шкіри, виконує часткове закриття головки;

в загальному випадку проводиться видалення внутрішнього листка або рубців (при наявності);

накладається саморассасывающийся шов по всій довжині, на уздечную зону, який зверху фіксують пов'язкою.

Циркумцизія в Москві ідентична техніці проведення в інших міста. Під час проведення процедури використовують аплікаційну анестезію, тому пацієнт практично не зазнає болючих відчуттів. Весь процес триває не більше 10-15 хвилин. Через годину після закінчення пацієнт залишає медзаклад, якщо відсутні протипоказання.

Наступні 10 днів необхідна щоденна перев'язка з антисептичною обробкою швів, зняття яких допускається через два тижні. Однак шовний матеріал розсмоктується самостійно через ще якийсь час.

Другий спосіб – циркумцизія лазером передбачає оперативне втручання без крововтрат і абсолютно безболісно.

Додаткові переваги методу – стислі терміни відновлення в постопераційний період, відсутність швів. В результаті зниження травматизму зменшується вірогідність серйозних ускладнень. Таким способом сучасні клініки проводять циркумцизію дитині (новонародженому або досягла шестирічного віку).

Показання для циркумцизії

Основні показання:

фімоз (повна, часткова неможливість звільнення голівки);

парафімоз (защемлення вільного ділянки);

пошкодження крайньої плоті в результаті отриманого ушкодження (рубцювання, яке еластичність).

Хірургічна маніпуляція рекомендується, коли в шкірних складках періодично виникає запалення (баланопостит), утруднене сечовипускання або пеніс має неправильну форму з-за недостатньої еластичності шкіри. Багато пацієнтів звертаються в клініки з проблемою передчасної еякуляції, яка нерідко вирішується таким шляхом.

Консультація уролога з питання доцільності циркумцизії

До незручностей відносять тільки один критерій, який носить тимчасовий характер. Ніжна шкіра статевого органу спочатку натирається білизною, одягом. Іноді виникає неприємне відчуття сухості. Згідно з відгуками, які мають досвід обрізання, подібний дискомфорт після закінчення часу проходить.


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