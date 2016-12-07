Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Дитяча мода – як правильно вибрати дитячий одяг
Отже, у вас народилася дитина. З появою цього грудочки щастя багато що змінилося у вашому житті і ще багато чому треба навчитися. Наприклад, на ваші плечі лягає тепер обов'язок вибирати гардероб не тільки для себе, але також і для нього. Так, так, згодом, памперси і пелюшки поступаються місце суконь, блузок, спідничкам і курточкам.
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Цікаво знати

Дитяча мода – як правильно вибрати дитячий одяг
Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30

Отже, у вас народилася дитина. З появою цього грудочки щастя багато що змінилося у вашому житті і ще багато чому треба навчитися. Наприклад, на ваші плечі лягає тепер обов'язок вибирати гардероб не тільки для себе, але також і для нього. Так, так, згодом, памперси і пелюшки поступаються місце суконь, блузок, спідничкам і курточкам. І якщо при виборі одягу для себе у вас ще була можливість помилитися, то при виборі гардеробу для маленької красуні у вас немає права на помилку. Тому якщо перед вами стоїть завдання купити дитячий одяг оптом, пропонуємо кілька порад як не помилитися у виборі.

По-перше, ви повинні твердо зрозуміти, що дитина це не якийсь інопланетянин з іншої планети, якому треба вигадувати якусь абсолютно неймовірну одяг. Діти це такі ж люди, тільки трохи меншого розміру, які, до всього іншого, дуже хочуть бути схожими на дорослих. Тому давайте не позбавляти їх такого задоволення! Давайте прямо з дитинства прищеплювати їм хороший смак до красивих речей, що їм потім обов'язково стане в нагоді і в дорослому житті. Красиві речі вам запропонує магазин Сундучок. На сайті інтернет-магазину Магазин детской одежды ви можете придбати оригінальні свіншоти. Великий вибір дитячого одягу, цікаві цінвоі пропозиції - одні з переваг інтернет-магазину. На сайті працює система он-лайн консультацій. Доставка товару здійснюєтсья по всій території України. 

Звичайно, зараз існує дитяча мода, яка постійно розвивається. Однак вона заснована на дорослого моді, і відображає основні її тенденції. Якщо ви хочете модно і стильно одягнути свою дитину, подивіться на свої модні речі і ви зрозумієте, що варто, а що не варто купувати.

Модні свиншоты з цікавими і яскравими принтами, сукні, об'єднані еко-шкірою і стразами та багато іншого все це існує і в дорослому моді. Більш того, мама і дочка можуть сміливо одягати сукні одного фасону, тільки різного розміру. Це не тільки дозволяє привчати з дитячих років малятко до почуттю стилю, але також робить її більш дорослим у власних очах і створює відчуття єднання з матір'ю.

Дитина в дитячому одязі від виробника не відчуває себе клоуном, якого батьки разодели для власного задоволення. Навпаки, він бачить, що він частиною спільноти.

Однак не варто забувати запитувати і самої дитини. Адже через одяг ми висловлюємо власну індивідуальність. Тому запропонуйте кілька варіантів дитячого одягу з того, що вам сподобалася, а він нехай сам купить дитячий одяг оптом від виробника.

І зовсім скоро, ваша модниця вже буде вибирати одяг для вас!


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