Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 92-93 від 2016-10-20





Геологорозвідка для потреб промисловості

Вивчення геологічних умов виконується спеціалістами геологами, а також, при потребі, можна звернутися за допомогою до маркшейдерів. Геологія визначається для різних потреб. У зв’язку з цим використовують різноманітні методи, які дозволяють максимально якісно та швидко отримати необхідні дані. Геологорозвідувальні роботи на сайті фірми ООО «Гільдія Інжиніринг» представлені в повному обсязі. Варто зазначити, що співробітники компанії можуть виконати дослідження, які необхідні для:

Будівництва споруди. Видобутку будівельних матеріалів. Розвідки родовищ корисних копалин. Створення кар’єрів та шахт. Визначення родючих ґрунтів та інше.

На даний час найбільш актуальними є дослідження інженерної геології, та видобудку різних матеріалів. Аби визначити розміри та місцезнаходження будь-якого родовища, знадобиться геологорозвідка. Найбільшу увагу приділяють дослідженню зразків, які отримують за допомогою буріння. Усі породи мають різний склад, структуру, текстуру, та відрізняються за своїми фізико-механічними параметрами. Для будівництва споруд, або для інших потреб частіш за все потрібні породи з конкретними характеристиками. Геологи насамперед визначають ділянки, де можуть залягати породи необхідного генезису. Зробити це можна за допомогою досліджень, та аналізуючи результати попередніх вишукувань.

Спеціалісти нашої компанії застосовують новітню техніку та апаратуру, яка дозволяє отримувати якісні зразки та проводити необхідні лабораторні дослідження. Для створення геологічної виробітки важливо розуміти, яким є склад порід, а також потужність шарів та глибину їх залягання. В цьому разі спеціалісти можуть визначити, яка техніка потрібна для створення шахти або кар’єру, кількість робітників, строки створення. Окрім того визначається приблизна кількість запасів необхідного матеріалу або корисних копалин. Варто зазначити, що якісно виконати геологорозвідку ділянки можливо при наявності декількох свердловин. Вони допомагають визначити не тільки місцезнаходження родовища, але і нанести на карту його контури. За цими даними можна розрахувати приблизні запаси матеріалу, а також визначити рентабельність видобутку.

Варто зазначити, що геологорозвідка може бути виконана і виконується спеціалістами компанії ООО «Гільдія Інжиніринг» в межах існуючих виробок. Але, частіш за все, в цьому випадку потрібна допомога маркшейдерів. Це висококваліфіковані горні майстри, які мають значний досвід в виконанні досліджень на місцевості, розрахунку параметрів та інтерпретації отриманих результатів. Саме наша фірма може надати відповідні послуги, та гарантувати їх якість. Це пов’язано з тим, що компанія співпрацює тільки з професіоналами, які неодноразово виконували геологорозвідувальні роботи різного ступеню складності. В якому разі знадобиться допомога маркшейдера? Наші співробітники допоможуть в проведенні досліджень, визначенні складу порід, підрахунку запасів. Крім того, усі гірничі виробітки мають бути під постійним наглядом спеціаліста, який буде спостерігати за їх безпекою.

Етапи вишукувань, які виконуються геологами

Геологорозвідка в будівництві має декілька етапів, які є обов’язковими. В першу чергу проводять дослідження місцевості. Якщо в породах проходять геологічні процеси і відбуваються вони на незначній глибині, то їх прояви можна помітити і на земній поверхні. Ці прояви обов’язково фіксують, оскільки більшість геологічних процесів є вкрай небезпечними для споруд і можуть призвести до аварійних ситуацій. Аби запобігти цьому, наші спеціалісти детально вивчають кожний шар порід, який зустрічають до визначеної глибини. Якщо породи розглядають у якості основи для фундаменту, то в цьому разі більше уваги приділяють характеристикам ґрунтів, а не їх складу. Важливо дізнатися, як вони поводять себе при замочуванні, при збільшенні навантаження, наскільки реальною є можливість зсуву та ін.

Обов’язковими є бурові роботи. Буріння свердловин відбувається згідно встановленим нормативам. Це дозволяє максимально вивчити ґрунти, а також отримати необхідну кількість зразків. Виконати геологорозвідку ділянки доцільно одночасно з топографічною зйомкою. Пов’язано це з тим, що місцезнаходження свердловин має бути зазначено на карті ділянки досліджень. З кожної виробки спеціалісти беруть зразки порід. Кількість проб, які треба отримати з кожного шару також визначається згідно державних стандартів. Це є великою перевагою, адже від кількості свердловин і зразків залежить ціна досліджень.

Геологорозвідка в будівництві є одним з самих важливих етапів, які дозволять скласти якісний проект майбутньої споруди. Але для цього необхідно приймати до уваги рекомендації спеціалістів, які наведені в заключному звіті. Цей документ є офіційним, та може бути наданий до різних державних установ. Фірма ООО «Гільдія Інжиніринг» має можливість видавати таку документацію, оскільки компанія має державну ліцензію на вивчення геології. Звіт містить в собі інформацію про кожний інженерно-геологічний елемент, його параметри та характеристики, а також про рівень залягання ґрунтових вод. Є результати лабораторних досліджень та графічне зображення геологічного розрізу, літологічних колонок та карта розміщення свердловин.