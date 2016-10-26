Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Цікаво знати Цікаво знати Гірники Червонограда готуються перекривати міжнародну автотрасу Твитнуть Стаття з випуску № 88-89 від 2016-10-06



Про це повідомив голова Регіонального об’єднання Червонограда Незалежної профспілки гірників України Віталій Оніжук - повідомляє НПГУ. На Раді голів РО НПГУ ухвалили рішення вдатися до протесту, якщо гірникам шахт держпідприємства «Львіввугілля» не виплатять заборговані кошти. «Гірникам не виплатили 50% зарплати за серпень та 100% – за вересень, – зазначив Віталій Оніжку. – У випадку не виплати заборгованих грошей до ранку 28 жовтня ми вийдемо на акції протесту. З 10 години ранку шахтарі Червонограда перекриватимуть міжнародну трасу Львів - Рава-Руська, пікетуватимуть Львівську ОДА і митний перехід у місті Рава-Руська». Згідно інсайдерської інформації заборгованість за серпень погашена та 5% вересня.

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