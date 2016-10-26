Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Про це повідомив голова Регіонального об’єднання Червонограда Незалежної профспілки гірників України Віталій Оніжук - повідомляє НПГУ.
На Раді голів РО НПГУ ухвалили рішення вдатися до протесту, якщо гірникам шахт держпідприємства «Львіввугілля» не виплатять заборговані кошти.
«Гірникам не виплатили 50% зарплати за серпень та 100% – за вересень, – зазначив Віталій Оніжку. – У випадку не виплати заборгованих грошей до ранку 28 жовтня ми вийдемо на акції протесту. З 10 години ранку шахтарі Червонограда перекриватимуть міжнародну трасу Львів - Рава-Руська, пікетуватимуть Львівську ОДА і митний перехід у місті Рава-Руська».
Згідно інсайдерської інформації заборгованість за серпень погашена та 5% вересня.