Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Гірники Червонограда готуються перекривати міжнародну автотрасу
На Раді голів РО НПГУ ухвалили рішення вдатися до протесту, якщо гірникам шахт держпідприємства «Львіввугілля» не виплатять заборговані кошти.
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Цікаво знати
Гірники Червонограда готуються перекривати міжнародну автотрасу

Гірники Червонограда готуються перекривати міжнародну автотрасу
Стаття з випуску № 88-89 від 2016-10-06

гірники перекривають трасу Львів-Рава РуськаПро це повідомив голова Регіонального об’єднання Червонограда Незалежної профспілки гірників України Віталій Оніжук - повідомляє НПГУ.

На Раді голів РО НПГУ ухвалили рішення вдатися до протесту, якщо гірникам шахт держпідприємства «Львіввугілля» не виплатять заборговані кошти.  

«Гірникам не виплатили 50% зарплати за серпень та 100% – за вересень, – зазначив Віталій Оніжку. – У випадку не виплати заборгованих грошей до ранку 28 жовтня ми вийдемо на акції протесту.  З 10  години ранку шахтарі Червонограда перекриватимуть міжнародну трасу Львів - Рава-Руська, пікетуватимуть Львівську ОДА і митний перехід у місті Рава-Руська».

Згідно інсайдерської інформації заборгованість за серпень погашена та 5% вересня.


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