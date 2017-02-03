Голос Сокальщини - актуальні новини

Зручним способом підігріву води є використання електричного водонагрівача. Сучасний ринок пропонує споживачам два види таких пристосувань:

Накопичувальний водонагрівач (бойлер) boiler.center/ru/7-storage-water-heaters. З-за наявності ємності їх ще називають ємнісними бойлерами. Подібні пристрої – складні, продумані механізми. Вони складаються з труби, що подає холодну воду, температурного регулятора, потокогасителя, Тена, плавкого запобіжника, труби, з якої виходить гаряча вода, температурного датчика, теплоізоляції, контрольної лампочки і електричного кабелю. Котел даного типу, температуру нагрівання до заданого рівня, автоматично відключається. Коли вода охолоджується до 0,5°С, включається, підігріває її. Потужність подібних пристроїв невелика, витримує їх будь-яка проводка. Параметри накопичувальних моделей значні, обсяг виробники пропонують від 5 до 200 літрів. Вартість залежить від обсягу, а також від бренду виробника.

Проточний водонагрівач boiler.center/ru/8-water-geyser. Всередині розташований ТЕН. Бойлери даного типу мають невеликі параметри, оскільки позбавлені ємності для води. Пристрій просто нагріває весь потік води, що проходить крізь нього. Для функціонування такого котла повинна бути нова проводка, оскільки у нього висока потужність. Перш ніж встановлювати будинку водонагрівальну систему, проконсультуйтеся у електрика. Переживати не варто тим, хто вже встановив електричну плиту. Проводка, витримує її навантаження, витримає потужний водонагрівач. Якщо ж ваш тип житла – «сталінка» або «хрущовка», навряд чи підійде такий бойлер.

Якщо водонагрівач потрібен, щоб просто іноді мити руки, достатньо буде ємнісного бойлера 5-15 л. Щоб приймав душ один чоловік, підійде пристрій 30 л. Сім'ї вибирають варіанти по 50-150 літрів, а ємність понад 200 літрів забезпечує теплою водою великий будинок.

Сильними сторонами проточного водонагрівача є компактність, швидкий нагрів води, слабкими – витрата електроенергії, необхідність окремого електричного кабелю. Накопичувальний вид бойлера хороший тим, що економічний, виключає проблеми з електропроводкою, забезпечує значний запас гарячої води. Мінусами ємнісного водонагрівача є габарити, необхідність деякого часу, щоб розігрітися до потрібної температури. Крім того, накопичувальні ємності сильно страждають через накипу. Щоб накип не скоротила термін експлуатації бойлера, встановіть спеціальний фільтр.

Вибирайте тип електричного водонагрівача тільки після того, як остаточно визначити його місце розташування, а також кількість гарячої води, необхідної щодня.