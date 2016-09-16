Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 79-80 від 2016-09-15





Сучасний одяг для сну дуже різновидний - напівпрозорі або атласні нічні наряди, прикрашені мереживом або вишивкою, дуже гарні на вигляд. Наявність таких речей у гардеробі жінки цілком виправданий і навіть з якогось боку необхідний. Ось тільки це ні в якому разі не одяг для сну і відпочинку.

У нашій статті мова піде про зовсім інші речі: практичні, зручні, функціональні – ті, які потрібні саме для гарного відпочинку, а не для підкреслення власної привабливості.

По суті, такий одяг поділяється лише на два види. Це нічні сорочки і піжами. Варіантів чоловічих піжам небагато. Найчастіше вони і мають вид штанів з трикотажу або іншої тканини і сорочки (або футболки). Жіночий одяг для сну представлена більш широко. Це легко пояснити: дами традиційно більш вибагливі у виборі нарядів і приділяють йому куди більше уваги, ніж сильна стать. Жіночий одяг для сну – це і сорочки різної довжини і покрою, і всілякі костюмчики, і полегшені варіанти типу «шорти-майка». Зустрічаються навіть комбінезони. Великий вибір нічного одягу вам запропонує інтернет-магазин Arlekin. В розділі пижамы детские оптом от производителя ви можете обрати піжами для різного віку малюків, чоловіків та жінок. Доставка здійснюється по всій території України.

Існують моделі для жаркої пори року, виготовлені з тонких тканин, і більш щільні вироби – для зими.

Піжама або нічна сорочка – що краще?

Шанувальники нічних сорочок досить незначні в порівнянні з тими, хто люблять спати в піжамі. Зазвичай це представники старшого покоління. Тут вся справа в тому, що до нічних вишиванках наших бабусь, так і деяких мам привчили їх батьки з дитинства як до найбільш доступному варіанту. Що стосується сучасної молоді, то вибір у них значно ширше, так і стійких стереотипів з питань вибору нічний одяг не сформовано. Тому відповідь на питання, в якому одязі спати, для них не так однозначна.

Нічні сорочки виглядають дуже мило і користуються певним попитом, але спати в них не дуже зручно. Дорослі не так багато рухаються в сні, як діти, але навіть мінімальна рухливість у сні призводить до того, що перекручена нічна сорочка починає задиратися і врізатися в тіло. Це пояснює, чому більшість людей віддає перевагу піжамі.

Вирішуючи, яку піжаму вибрати, потрібно визначитися з тим, для якого часу року вона потрібна. Для літа підійдуть комплекти з маєчки і шортиків або штанів, виконані з тонких «літніх» тканин, описаних вище. Для зими ж потрібні піжами «серйозніше», з теплих щільних тканин, щоб не мерзнути, вилазячи з-під ковдри. Зазвичай це такі костюмчики у вигляді штанів і сорочки.

Чи можна спати без одягу?

Про доцільність одягатися на ніч» ведуться спори не одне десятиліття. А британські вчені, досліджуючи це питання з наукової точки зору, дійшли висновку, що для здоров'я краще сон без одягу.

Британські вчені прийшли до висновку, що для здоров'я краще сон без одягу. Вони приводять наступну теорію. Під час сну організм повинен позбавлятися від кортизолу — стресового гормону, який виробляється протягом дня під дією навантажень і нервових переживань. Одягнений людина не досягає уві сні потрібного для цього рівня релаксації. Організм «не розуміє», що всі небезпеки минули і можна розслабитися, тому фоновий рівень напруженості зберігається. Постійний надлишок кортизолу сприймається організмом як життя в постійній небезпеці, в готовності до захисту, в напрузі. Це створює свій внесок у появу порушень сну, розладів роботи серця, хвороб нервової системи.

Крім цього, фахівці вітають тактильний контакт під час сну, якщо в одному ліжку сплять двоє. Вважається, що дотики не тільки зміцнюють відносини, але і викликають підвищення в крові кількості окситоцину – гормону закоханості, який також сприяє зняттю внутрішньої напруженості і настанню спокійного сну.

Варто обмовитися: це — не істина в останній інстанції. Якщо ви любите спати в наглухо застебнутій піжамі, це не означає, що незабаром ви вас запроторять до лікарні з важким неврозом або в пух і прах посварилися зі своєю другою половиною.

Британцям більше подобається спати голими: це їх вибір, і навіть культурна традиція, судячи по поширеності «звички» спати без одягу серед представників цієї нації. У США більшість людей воліють піжами. У нас інші звички, і у кожної людини можуть бути свої власні переваги. Спіть так, як хочете!

На жаль, навіть якщо людина любить спати голим, в наших суворих реаліях одяг для сну часто є необхідністю. Наприклад, якщо ви живете великою родиною в малогабаритній квартирі, наявність піжами продиктовано правилами пристойності. Крім того, протягом більшої частини року в більшості регіонів досить прохолодно, так що з комфортом поспати без одягу вийде не завжди. А ще безліч людей просто звикли спати в піжамах. Так їм зручніше, незважаючи ні на що.

Як вибрати одяг для сну?

Якщо одяг для сну вам необхідний, спробуємо визначитися з деталями. Що вибрати і як?

Матеріал. Одяг для дому та сну шиється з безлічі різних тканин, притому часто з синтетичних. Синтетика може бути гарною, але ринок просто переповнений виробами з дешевих неякісних тканин. Їх недоліки численні. Найменша з них – це фарба, яка залишається на шкірі, коли на тканину потрапляє волога. Також можливе виникнення алергії на сам матеріал або на його неякісний барвник.

Як би привабливо не виглядала така синтетика, краще подібний одяг обходити стороною. Ціна її невелика, і зовнішній вигляд притягує погляд, але, як кажуть, не все золото, що блищить.

Загальний недолік всіх синтетичних тканин – в поганій гігроскопічності. Синтетичні вироби погано вбирають вологу, через що в них некомфортно спати, особливо влітку. Краще віддати перевагу виробам з натуральних тканин.

Для літа чудово підійдуть моделі, виконані з бавовни (ситець, тонкий трикотаж, сатин), льону або натурального шовку, який приємно холодить шкіру. Зимовий варіант – це піжама з теплою фланелі або байки. Для особливо теплолюбних створені затишні моделі з щільного трикотажу з начосом. Нічні сорочки теж бувають теплими, з довгими рукавами, спеціально для зими.