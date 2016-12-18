Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14





Про що в першу чергу подумають більшість людей, збираючись на гірськолижний курорт? Звичайно, про лижному костюмі. Трохи пізніше вони задумаються про вибір аксесуарів, пов'язаних із зовнішнім виглядом. А ось про термобілизну згадають лише одиниці.

Взагалі, навіщо термобілизна? Магазин, що спеціалізується на гірськолижній екіпіровки, продасть нам і так теплі куртки і штани, навіщо ще термобілизна? Адже це зайві витрати, а гірськолижне екіпірування і так коштує чимало. Вибрати теплй шаптку для відпочинку ви маєте змогу на сайті інтернет-магазину vshapke.com.ua. На сторінках порталу великий вибір шапок різних фасонів та розмірів. Працює пошук, а також он-лайн замовлення. У придбанні шапки вам допоможе он-лайн консультант. Доставка товару здійснюється по всій території України.

Вимоги, які повинна виконувати термобілизна

Якщо коротко, то термобілизна виконує наступні завдання:

- Вбирає виступаючий піт з тіла спортсмена;

- Враховує анатомічні особливості людського тіла, щоб не заважати руху гірськолижника і повністю вбирати вологу в зонах підвищеного потовиділення;

- Зберігає тепло навіть при високому вмісті вологи у своїй тканини.

Зверніть увагу, звичайне термобілизна не підійде для занять гірськими лижами та сноубордом. Воно на 100% вовняне, а тому дуже гідрофільні, тобто, швидко вбирає вологу, важчає і вже не зберігає тепло. Більш того, мокра тканина почне натирати і дратувати шкіру спортсмена. Нарешті, мокра тканина сильно збільшується в масі, що призводить до розкоординації рухів гірськолижника і його сходження з траси.

Тому термобілизна для занять гірськими лижами та сноубордами виготовляється із спеціальних синтетичних тканин з невеликим додаванням бавовни. Такий матеріал зберігає всі переваги натуральної вовни, але у нього відсутні перераховані вище недоліки.

Ще одне неочевидне вимога, яка має виконувати термобілизна, - це приховування неприємного запаху. Звичайно, на фешенебельних гірськолижних курортах немає проблем з пранням і навіть хімчисткою будь-якого білизни та одягу. Втім, у відвідувачів є можливість змінювати термобілизна хоч кожен день, хоч після кожного спуску.

Але ж у переважної більшості гірськолижників не завжди є можливість випрати термобілизна: або на гірськолижній базі немає пральні для відвідувачів, або її послуги коштують дуже дорого.

Щоб вирішити проблему неприємного запаху, виробники обробляють термобілизна антисептичні та антибактеріальні речовинами. На жаль, ці речовини повністю вимиваються максимум після п'ятої прання.

Більш дорогий, але і більш довговічний спосіб боротьби з неприємним запахом – це вплетення в тканину термобілизни срібних ниток. Срібло володіє яскраво вираженими антибактеріальними властивостями, а саме бактерії є джерелом неприємного запаху. Сам по собі піт не має ніякого запаху, неприємні аромати утворюються з відходів життєдіяльності бактерій, які розмножуються в потових виділеннях. А значить, якщо не буде бактерій, то не буде і неприємного запаху.

Як показали польові випробування, термобілизна з срібними нитками протягом двох місяців не втрачає своїх експлуатаційних властивостей, його комфортно носити і у нього відсутній неприємний запах.