Голос Сокальщини - актуальні новини

Переохолодження організму стається через тривале перебування на холоді, особливо в сиру вітряну погоду. Деякі вважають, що переохолодження настає, коли температура тіла знижується до нуля. Однак така думка помилкова. Переохолодження – це коли температура тіла знижується нижче фізіологічної норми, тобто нижче 34 градусів С. Це явище називають гіпотермією. Завдяки механізму терморегуляції, людське тіло підтримує свою температуру на постійному рівні: 36,537,5. Однак при тривалому впливі холоду даний біологічний механізм може дати збій, і людський організм не в змозі компенсувати втрачене тепло. Саме в такий момент і починає знижуватися внутрішня температура тіла.

Основні причини переохолодження: довге перебування на повітрі температурою нижче 100°С в мокрому одязі; вживання холодної рідини у великих кількостях; купання в холодній воді, де тіло втрачає своє тепло в 25 разів швидше, ніж на повітрі; переливання холодної крові та її компонентів у великій кількості; вплив на людину холодних температур протягом тривалого часу.

До переохолодження організму найбільше схильні маленькі діти, люди похилого віку, фізично виснажені, знерухомлені,особи, знаходяться без свідомості. Ще більше погіршує перебіг хвороби вітряна погода, висока вологість повітря, мокрий одяг, перевтома, фізичні травми, а також стан наркотичного та алкогольного сп’яніння.

Перша медична допомога при переохолодженні полягає в тому, щоб повністю припинити вплив холоду на тіло людини. Якщо у постраждалого спостерігаються ознаки переохолодження, в першу чергу, його необхідно помістити в тепле приміщення і зігріти; з постраждалого потрібно зняти взуття і холодний одяг; якщо у людини сильно замерзли пальці ніг і рук, добре розітріть їх серветкою, змоченою в спирті; сильно замерзлі ділянки тіла необхідно помістити в теплу воду. Температуру води необхідно поступово підвищувати до 37 С. Ця процедура не повинна у вас зайняти більше, ніж півгодини. Знову розтираємо замерзлі ділянки серветкою, поки до них не повернеться чутливість. На пошкоджені ділянки шкіри накладаємо стерильну суху пов’язку і добре закутуємо потерпілого ковдрами. Необхідно стежити за тим, щоб обморожені ділянки шкіри були нерухомі, аби уникнути крововиливу. Дайте потерпілому випити молоко або чай. Тепла рідина буде сприяти відновленню кровообігу, а також заповнити організм відсутнім теплом. Якщо потерпілий знаходиться в несвідомому стані, не прощупується пульс, необхідно зробити штучне дихання і непрямий масаж серця.

При переохолодженні категорично заборонено: пити спиртні напої; активно рухатися; використовувати гарячі пляшки для зігрівання; приймати гарячий душ або ванну.

Після того, як перша допомога була надана, потерпілого обов’язково потрібно транспортувати у лікарню, навіть якщо його стан, на перший погляд, значно покращився. Переохолодження тіла може мати наслідки, які правильно визначити здатний тільки лікар.

Правила профілактики переохолодження: не варто палити на морозі – нікотин порушує кровообіг; не потрібно вгамовувати спрагу льодом, снігом або холодною водою; не зловживайте спиртними напоями – у стані алкогольного сп’яніння досить важко розпізнати перші ознаки переохолодження; якщо на вулиці мороз, не варто гуляти без шарфа, рукавиць і головного убору; перед виходом на холод відкриті ділянки тіла змащуйте спеціальним кремом. У холодну пору року носіть вільний одяг. Пам’ятайте одягатися потрібно так, щоб між шарами тканини був повітряний прошарок, який чудово зберігає тепло. Бажано, щоб одяг не промокав. Якщо ви відчуваєте, що ваші кінцівки сильно замерзли, негайно зайдіть до теплого приміщення і зігрійтеся. Намагайтеся не перебувати на вітрі – його прямий вплив сприяє швидкому замерзанню. Не носіть в холодну пору року тісне взуття. Перед виходом на мороз треба добре поїсти, щоб ваш організм збагатився енергією. На морозі не варто носити металевих прикрас (сережки, ланцюжки, кільця). Не гуляйте на вулиці з мокрими волоссям у холодну пору року. Вам належить тривала прогулянка, тоді візьміть з собою термос з гарячим чаєм, змінні рукавиці та шкарпетки. Якщо у вас сильно замерзли ноги, не варто знімати з них взуття на вулиці. Якщо ваші кінцівки розпухнуть, вам не вдасться знов взутися. Після прогулянки по холоду переконайтеся, що на вашому тілі немає обморожень.

Володимир МАРУЩАК, лікар-хірург КЗ СРРЛО «Сокальська ЦРЛ».