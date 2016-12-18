Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 106-107 від 2016-12-07





Щорічно 1 грудня в Україні відзначається Всесвітній день солідарності з ВІЛ-інфікованими людьми, який проводиться під гаслом «Дізнайся більше про ВІЛ. Зроби тест в кабінеті “Довіра”». До 19 грудня проходить обласна інформаційнопросвітницька кампанія. Сьогодні епідемія СНІДу займає перше місце по всесвітньому розповсюдженню. Особливо швидко це захворювання розповсюджується по Україні. Не оминуло це лихо і Сокальщину.

Нині у нашому районі виявлено до сімдесяти ВІЛ-інфікованих. Лише у цьому році до цієї кількості ВІЛ-інфікованих доєдналося ще п`ять. Проте мешканці нашого району зверталися по медичну допомогу з цього приводу й в інші медичні заклади області.

Усього за десять місяців 2016 р. в Україні за даними Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами зареєстровано 13381 нових випадків ВІЛ-інфекції з них 2349 дітей до 14 років. З 1997ого в Україні офіційно зареєстровано 293739 нових випадків.

З 1997 р. в області померло 689 осіб, в тому числі і одна дитина з Сокальського району.

У Львівській області найбільш поширена ВІЛінфекція у містах Червоноград, Борислав, Стрий, через те, що саме ці населені пункти є лідерами щодо ін’єкційного вживання наркотиків.

Значна питома вага жінок серед ВІЛ-позитивних народжує вже заражених інфекцією дітей. За перше півріччя 2016 року у Львівській області народжувала 41 ВІЛ-інфікована жінка. У пологовому відділенні Сокальської ЦРЛ народжувало дві жінки, жительки інших районів, а одна наша мешканка мала пологи за межами області і до цього часу невідомо, чи перебуває вона і новонароджена дитина під наглядом медичних працівників.

Для значної кількості мешканців області, інфіковані ВІЛ, їхній статус залишається невідомим, лише кожен другий знає, що він інфікований. Це створює сприятливі умови для передачі ВІЛ статевим шляхом, через спільне вживання наркотиків ін’єкційним шляхом. Тому й таку суттєву роль відіграє консультування і тестування на ВІЛ в закладах охорони здоров’я для впровадження стратегії ООН «Fast track» на 2016-2020 роки, а саме 90 відсотків осіб, які живуть з ВІЛ повинні знати про свій ВІЛпозитивний статус.

Дев’яносто відсотків ВІЛ позитивних повинні приймати противірусне лікування, в стількох воно повинно бути ефективним. Для стабілізації епідемії ВІЛ-інфекції кожен повинен знати про шляхи передачі інфекції для формування відповідальної поведінки щодо запобігання інфікуванню, в першу чергу серед молоді та доступність до тестування на ВІЛінфекцію.

Консультування та тестування на ВІЛінфекцію можна пройти безкоштовно і за бажанням – анонімно в кабінеті «Довіра» Сокальськогї райлікарні.