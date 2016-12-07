Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30





Жаль лишень, що було нас небагато. Якби не учні школи та представники духовенства, владних структур, то й зовсім мало. Дивувало й те, коли відправляли панахиду біля стін енкаведистської катівні, люди байдуже проходили, й на мить не зупинившись.

А ті, що зібралися, спільною колоною рушили від катедрального собору св. ап. Петра і Павла до абонентського відділу УЕГГ, де колись енкаведисти мордували патріотів Сокальщини. Тут була пролита їх кров. І саме біля меморіальної таблиці, встановленій як знак вшанування жертв комуністичних репресій, священики: о. Ярослав Кащук, о. Роман Синицький, о. Ярослав Валюх, о. Михайло Назар, о. Володимир Жарський відправили панахиду.

А потім ведуча цього жалобного заходу Олена Назарова запросила до слова митрофорного протоієрея, настоятеля храму св. ап. Петра і Павла о. Ярослава Кащука, першого заступника голови Сокальської райдержадміністрації Ірину Задолинну, голову Сокальської районної ради Миколу Паська, почесного голову районної Спілки політв`язнів Михайла Куцябу, які вели мову про те, скільки жертв довелось заплатити і нині платить Україна, щоб стати вільною, суверенною й незалежною.

Присутні запалили лампадки й поставили їх біля стіни колишньої катівні, стрілки годинника чеканили хвилину мовчання. Тужливо задзвонили церковні дзвони…

Оксана ПРОЦЬ.

Фото Юлії Сорочук.