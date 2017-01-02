Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 110-111 від 2016-12-21





І хоч 3-4 грудня надворі у Сокалі було морозно, а вулиці накрила біла ковдра снігу, на сцені районного Народного дому вирувала справжня весна. Тут проходив перший обласний фестиваль хореографії та вокально-хорового мистецтва «Сокальські візерунки». Таке різноманіття талантів на цій сцені не бачили давно. Сюди з’їхалися талановиті діти з усієї Львівщини: Миколаєва, Буська, Золочева, Червонограда, Львова, Нового Яричева, Новояворівська, Радехова, Лопатина, Сокальщина була представлена колективами та вокалістами Сокальського районного Народного дому, Сокальської школи мистецтв ім. В. Матюка та її філії у Тартакові, а також Жвирки. Тут були як досвідчені солістивокалісти, хорові та хореографічні колективи, так і ті, хто вперше розпочинав своє сходження на творчих конкурсах. Їх приїхали підтримати батьки та родичі. Подивитися на фестиваль прийшли й сокальці. Організатори свята, а це – завідувач відділу хореографії Сокальської дитячої школи мистецтв ім. В. Матюка Наталія Зятик та начальник відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської РДА Мирослава Михайлюк за підтримки голови Львівського обласного відділення Національної спілки хореографів України Побєди Харісова, доклали чимало зусиль, щоб конкурс був цікавим та креативним. І це їм вдалося. Ведучими дійства були Уляна Осміловська та Павло Дак.

Перегляд конкурсних програм учасників відбувся у суботу, 3 грудня. Свою майстерність демонстрували творчі дитячі та юнацькі вокальні, хореографічні, хорові та фольклорні колективи та окремі виконавці. Оцінювання відбувалось за чотирма віковими категоріями: 5-7 років, 8-10 років,11-14 років;15 -18 років і старші.

У вокалі: естрадна пісня (соло, дуети, ансамблі), народна пісня (соло, дуети, ансамблі), академічний жанр (соло, дуети, ансамблі), фольклорні колективи, хори. У хореографії: народний танець, класичний танець, бальний танець (програми: латина, стандарт, стилізований), сучасна хореографія (джазмодерн, бродвейський джаз, афроджаз, контемпорарі контактна імпровізація), дитячий танець. А також за трьома критеріями: виконавська майстерність, оригінальність композиції, відповідність музичного супроводу. Конкурс оцінювало компетентне журі: голова журі – заслужений працівник культури України, відмінник освіти України, голова Львівського обласного відділення Національної хореографічної спілки України Побєда Харісов. Члени журі: заввідділу Львівського хореографічного коледжу культури і мистецтв, голова циклової комісії хореографічних дисциплін Олег Копильчак, начальник відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризмі і релігії Сокальської РДА Мирослава Михайлюк, завідувач відділу хореографії Сокальської дитячої школи мистецтв ім. В. Матюка Наталія Зятик, завідувач відділу вокально-театрального мистецтва Сокальської дитячої школи мистецтв ім. В. Матюка Оксана Яник, кандидат наук по спецілізації музичне мистецтво, старший викладач вокальної кафедри Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка, солістка Шльонскої опери (Польща) Іванна Комаревич.

Під час огляду юні артисти продемонстрували свою майстерність, створюючи на сцені атмосферу яскравого свята танцю, краси і творчості. Глядач, немов потрапляв у різнобарвний калейдоскоп цікавих хореографічних постановок, запальних ритмів та яскравих колоритних костюмів. За конкурсантів щиро вболівали у залі батьки та бабусі, підтримуючи їх аплодисментами.

Наступного дня відбувся галаконцерт переможців та кращих творчих дитячих колективів та виконавців області, який складався з трьох блоків. Учасників фестивалю поблагословили священики – сотрудник кафедрального храму св. ап. Петра і Павла отець Андрій Дутчак та канцлер СокальськоЖовківської єпархії отець Роман Синицький, які подякували організаторам за новий дитячий фестиваль, який допомагає обдарованим дітям розкривати свої таланти. Нині вони на цій сцені випромінюють радість, щирість і веселість. Вони побажали, щоб ці діти, а дехто з них в майбутньому стануть зірками українського мистецтва, несли українську культуру і традиції та гідно представляли Україну в світі.

З вітальним словом до учасників конкурсу звернувся й голова районної ради Микола Пасько, який наголосив, що будьякий фестиваль – це насамперед конкурс, і головне – участь у ньому. Багато дітей запам’ятають перший фестиваль «Сокальських візерунків», бо тут вперше вийшли на сцену і це була їхня перша і найбільша перемога над собою. Він побажав їм творчих успіхів та перемог не на одному творчому фестивалі, а його організаторам – щоб конкурс став традиційним та прописався у Сокалі.

Начальник відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської РДА Мирослава Михайлюк запевнила, що «Сокальські візерунки» будуть жити і розвиватися, бо пропагують три види українського мистецтва: хорове, сольний спів і хореографію. На її думку, він є значно цікавішим, ніж інші фестивалі, які проходять у Сокалі, оскільки допоможе дітям різнобічно розкрити свій талант.

Вона висловила вдячність викладачам танців та вокалу за нелегку працю, яку вони вкладають у дітей, передаючи їм любов до України, і любов до мистецтва. М. Михайлюк подякувала й меценатам, без допомоги яких це свято важко було б організувати. Зокрема, приватним підприємцям Володимиру Куртянику, Марії Шамборовській, директору лікувальнооздоровчого центру «Ровесник» Василю Карвацькому та усім людям доброї волі, які долучилися до проведення фестивалю.

А далі усі, хто завітав в районний Народний дім, мали можливість насолодитись святковою атмосферою, яку дарували присутнім учасники галаконцерту. Розпочав його гурт «Fest Band», який виконав твори «Нам весело» і «Такатака». Опісля глядачам були представлені різноманітні хореографічні композиції від класичного танцю, українського народного до сучасного, які перепліталися з майстерними виступами вокалістів та хорових колективів за віковими групами. Концерна програма була, наче «виткана» емоціями та майстерністю виконавців, які вкладали їх у свої виступивізерунки: запальні танці, майстерні хорові та вокальні виступи дарували присутнім понад 825 учасників фестивалю, серед яких було обрано 200 дипломантів, лауреатів першої, другої та третьої премії і гранпрі. Кращих визначали в різних номінаціях та категоріях. Упродовж святкового концерту відбувалося нагородження переможців.

Гранпрі з хореографії отримав народний ансамбль танцю «Первоцвіт» Львівської національного аграрного університету, а володаркою гранпрі з вокального мистецтва стала шістнадцятирічна Катерина Ших з Пустомит, яка є вихованкою Львівського мистецького центру «Підкова». Дівчина з п’яти років займається вокалом, планує вступати до театрального інституту. Вона була приємно вражена гостинністю сокальців та дружною підтримкою глядачів у залі.

Серед дипломантів та лауреатів колективи Сокальщини посіли такі призові місця. В номінації «народний танець»: хореографічний колектив «Жвирківські візерунки» церкви святого Духа смт. Жвирка, середня група – ІІІ місце, а молодша група – І місце. Хореографічні колективи Сокальської дитячої школи мистецтв імені Віктора Матюка та філії села Тартаків – теж ІІІ місце. Хореографічні колективи «Намисто» і «Джерельце» Сокальської школи мистецтв вибороли другі місця. В номінації «сучасний танець» хореографічний колектив «Гармонія» Сокальського районного Народного дому, старша група посіла третє місце, а середня група – ІІ місце. Хореографічний колектив «Джампкідс» Сокальського фітнесклубу на другому місці. В номінації «стилізований танець» хореографічний колектив «Намисто» Сокальської школи мистець отримав І місце. Сокальщина також гідно виступила у вокальнохоровому мистецтві, зокрема у номінаціях «народна пісня», «академічний жанр», «естрадна пісня», «хоровий колектив» та «соло». Переможцями фестивалю стали: Анастасія Коткевич, Роксолана Весній, Дарина Демідонт, Мар’ян Муж, Зоряна Оліфір, Віта Папроцька, Христина Матюха, Назар Караман, Марта Ковальчук, хор хлопчиків та юнаків і хоровий колектив «Мелодія», фольклорний ансамбль «Забавлянки» Сокальської школи мистецтв ім. Віктора Матюка. Їх теплими оплесками підтримували глядачі.

Усі переможці фестивалю нагороджені дипломами та спеціальними призами оргкомітету, які виготовили діти з обмеженими можливостями Сокальської районної асоціації інвалідів «Промінь надії», а володарі гранпрі ще й грошовими преміями.

Святкове дійство супроводжувалося позитивними емоціями та яскравими відкриттями, що наповнювали серця впевненістю, гордістю та творчим настроєм. Голова журі Побєда Харісов зазначив, що рівень учасників хороший, окремі колективи виступили дуже добре. Його тішило, що діти з легкістю виконують українські танці та пісні на сцені. Він вважає, що фестиваль – це неабияка можливість для творчих колективів та обдарованих дітей засяяти на сцені, сповна продемонструвавши свої таланти та вміння.

Фестиваль «Сокальські візерунки» вдало дебютував, бо хіба може бути інакше, коли мова йде про українське мистецтво, яке торкається найпотаємніших струн душі людини. Тож побажаємо йому довгих років життя та популярності не тільки на Львівщині, але й на Україні. Нехай він стане вдалим стартом для обдарованих дітей, які в майбутньому поповнять ряди української зіркової еліти.

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.