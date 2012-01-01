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Голос Сокальщини - актуальні новини » Новини сільського господарства » З життя господарника
З життя господарника

На Дрогобиччині відкрили відновлений тваринницький комплекс

У вівторок, 28 лютого, у с. Літиня Дрогобицького району відкрили реконструйований тваринницький комплекс із розведення та вирощування свиней ТзОВ "Літенське". Про це повідомили Голосу Сокальщини в департаменті агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації.

Участь у відкритті комплексу взяла директор департаменту агропромислового розвитку ЛОДА Наталія Хмиз та керівники Дрогобицької райдержадміністрації.

За словами Наталії Хмиз, за кошти власників на території підприємства проведено благоустрій  території та реконструкцію  приміщення  на 1600 голів свиней. Приміщення обладнали сучасними технологіями та устаткуванням для утримання свиней.

Варто зазначити, що крім галузі свинарства підприємство також займається молочним скотарством і має статус племінного репродуктора із розведення великої рогатої худоби симентальської породи.

На сьогодні в господарстві  утримується 346 голів  великої рогатої худоби молочного стада та 855 голів свиней. За 2016 рік  тут вироблено 451 тонн молока та 15 тонн м’яса.


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