Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27





Мода поширюється на все, в тому числі і на матраци. Наприклад, сьогодні б'ють рекорди популярності тонкі матраци топпери. Вони тонкі, проте відмінно вирівнюють поверхню дивана і роблять нічний відпочинок більш комфортним. Якщо порівнювати топпери з іншими матрацами, то перший варіант однозначно виграє в ціні, однак причиною їх поширеності стало не тільки це.

Поговоримо про плюси

Першою і головною перевагою є ортопедичні властивості матраца, завдяки чому його часто купують люди, що мають проблеми зі спиною. Топпери на диван володіють стійкістю до зносу, ви будете спати на такому матраці не один рік, при цьому завжди відчувати себе зручно, адже його розмір і рівень комфорту не зменшується з часом і кількістю прань. Треба прибрати матрац? З цим теж проблем не виникне, він компактний в складеному вигляді займає мало місця. Можна просто скрутити матрац в невеликий валик і покласти в дальній кут шафи. З тієї ж причини легко замовляти топпери через Інтернет і отримувати свій матрац на диван поштою.

Кому варто купити топпер

Безпружинні матраци для диванів підходять для людей будь-якого віку. Іноді їх купують відразу по кілька штук, щоб розмістити на всіх диванах в будинку. Коли приходять гості і залишаються з ночівлею, часто комусь доводиться спати на підлозі. Після такого нічного відпочинку кісточки хрумтять при кожному русі, хтось стверджує, що це корисно, але приємних відчуттів явно не додає. Щоб такого не виникло, можна просто купити 2-3 топпера і мати їх в запасі, щоб коли до вас завітають з ночівлею, бути готовим відпочивати на підлозі і при цьому не відчувати дискомфорт.

За допомогою сучасних технологій виробникам вдалося створити такий матрац, який підлаштовується під фактуру тіла, він в міру жорсткий, щоб це було безпечно і корисно для хребта, але і досить еластичний, щоб спати було приємно. Маючи матрац топпер, ви зможете без сорому укласти гостей на підлозі, якщо диванів для всіх не вистачить.

Правила і простота догляду

Як потрібно доглядати за звичайним матрацом з пружинами? Більшість людей виносять їх провітрюватися, а час від часу проходяться по поверхні мокрою щіткою. Це не завжди гарантує чистоту, так як всередину матраца ми заглянути не можемо, адже саме там часто виявляють безліч небезпечних мікробів і шкідників. Інша справа матрац топпер, чохол якого можна навіть в пральну машинку закинути, таким чином повністю очистивши від пилу і всіляких бактерій. Сохне тонкий матрац теж дуже швидко, навіть якщо погода сонячна.

Купивши безпружинний матрац, ви починаєте крокувати в ногу з часом. Його можна ліжку не лише на дивані або на підлозі, зручно розміщувати поверх розкладачки, розкладного крісла, а деякі кладуть його на звичайний матрац. У будь-якому випадку купити топпер — вигідна з усіх сторін рішення.