Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Районна рада відстоює інтереси мешканців району - відповідь депутата Андрія Сенюка депутату Роману Монастирському
Але головне в цьому - чому через амбіції однієї людини мають терпіти мешканці всього району?
Коли далеко від істини - про сесію Сокальської районної ради очима дописувача
А яка партія в нашому регіоні всіляко підтримувала Партію регіонів? Я нагадаю: КУН. Згадую в попередній каденції під час керівництва Партії регіонів один з депутатів від партії КУН вийшов на трибуну і агітував колег підтримувати голову РДА, пообіцявши зробити з неї патріота і націоналіста.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Листи до редакції
Листи до редакції

Як вибрати канву для вишивання?
Стаття з випуску № 112-113 від 2016-12-29

Канва для вишиванняКанва для вишивання - це як полотно художника, на якому вашими руками вже зовсім скоро буде створено справжній витвір мистецтва. Щоб отримати максимальне задоволення від процесу, необхідно знати основні відмінності тканини, її особливості, поведінку в роботі та характеристики.

Канва буває декількох типів, і виникнення такого різноманіття зумовили різні види вишивки та їх вимоги до тканини. Якщо ми говоримо про лічильної вишивки хрестом, то в цьому випадку необхідно брати тканини рівномірного переплетення, тобто ті тканини, в яких кількість ниток по висоті відповідає кількості ниток по ширині. Це відповідність і стане запорукою рівних хрестиків і ефектного результату. Таку вишивку ви можете придбати на сайті інтернет-магазину Світ рукоділля. На сторінці магазину ви можете придбати вишивка бісером плаття різних фасонів. На сайті працює зручна форма пошуку. За консультацією ви можете звернутися он-лайн.

Якщо ви вибираєте канву для роботи хрестиком, яка буде повністю зашита, то краще візьміть канву Аіда, вона дозволить вам легше і швидше впоратися з роботою завдяки спеціальному плетіння, яке призначене для виконання робіт в техніці "хрест".

Якщо у вашій роботі буде багато чверть хрестиків і петитов, то без тканини рівномірного переплетення типу льон, бавовна або равномерка вам не обійтися. На тканинах даного типу ці стібки вийдуть рівніше і красивіше. Дані тканини бувають різних розмірів, каунт тканини обчислюється співвідношенням числа ниток на дюйм (2,5 см).

Крім того, якщо фон у вашій роботі буде залишатися не вишитим, кращим варіантом тканини будуть ровномерка і льон. Фахівці підкреслюють, що особливо хороший для цього льон . Вони створять гарний фактурний фон для вашої картини. У цьому випадку ви можете вибрати тканини різних кольорів і тоновані з візерунком. Тоді канва стане продовженням вашого сюжету і ефект від такої вишивки буде в рази краще.

Для вишивки в стилі Хардангер також підійдуть будь-які тканини рівномірного переплетення, оскільки цей стиль припускає різноманітні стібки, де потрібна особлива точність до міліметра.

Для вишивки новорічних іграшок, магнітиків, банерів та інших дрібниць використовується пластикова канва. За структурою вона нагадує канву Аіда, завдяки рівномірному полотна з отворами для голки. Пластикова канва дуже гнучка, тому з неї можна зробити гарний свічник, ігольніцю, чохол і т. д. Як і Аїда, в залежності від частоти отворів на дюйм вона буває різних розмірів.

Накладна канва являє собою жорстку тканину з дірочками великого розміру. Зазвичай вона нашивається на тканину для створення рівного візерунка. Часто використовується для прикладної вишивки. Пришивається в те місце, де буде нанесена вишивка, і після закінчення роботи витягується по ниточці з-під готових хрестиків. Завдяки цьому ви отримуєте можливість використовувати широкий вибір тканин для виготовлення вишитих одягу, рушників, серветок, наволочок і т. д.

Рушникове полотно нагадує тканина рівномірного переплетення великого розміру. Рівне переплетення ниток дозволить вам створювати акуратні й чіткі узори без застосування накладної канви. Тканина для рушників також може використовуватися для створення серветок, хусточок і, звичайно ж, для вишивки головного символу та оберега України — рушника.

Тканина для вишитих сорочок схожа на дуже якісний бавовна з ідеально рівним переплетенням ниток. Використовується для створення національної української одягу. Тканина для вишиванок являє собою відріз тканини, з якої може бути выкроено і зшито готовий виріб. Сьогодні у продажу ви також можете зустріти вже готові українські сорочки різних розмірів з місцем під вишивку.

Ще один незвичайний тип тканини під вишивку — це страмин. Це тканина з дуже щільним і жорстким типом переплетення, де утокові нитки розташовані парами. Сітка страмина відрізняється за розміром, тому в залежності від типу виробу можна використовувати як більшу, так і більш дрібну решітку. Незважаючи на свою жорсткість, страмин дозволяє створювати чудові вироби в різних техніках — від плетіння килимів до вишивки Petit Point. З страмина відмінно виходить виконати вишивку для сумки, чохла, подушки, іграшок, гобелена і навіть килима.

Всі тканини однаково популярні та використовуються в різних техніках вишивки, тому, щоб ваша готова робота була ефектна і приваблива, не нехтуйте порадами фахівців і використовуйте найбільш підходящу тканину для певного типу виробу.


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