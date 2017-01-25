Голос Сокальщини - актуальні новини

Голова ГО «Рабів до раю не пускають» Іван Спринський звертається до представників засобів масової інформації з нагадуванням, що 31 січня 2017 року під гаслом «Вимагаємо повернути у власність держави усі ТЕС та посадити Донецьку мафію у тюрму», починається попереджувальна акція для уряду. Вона триватиме впродовж чотирьох днів: з 31 січня по 3 лютого.

Варто зауважити, що власні джерела повідомили про можливі провокації, які будуть здійснюватись так званими «тітушками», проплаченими Ахметовим, під час проведення акції. Іван Спринський звернеться до правоохоронних органів та СБУ з проханням про забезпечення та збереження правопорядку під час акції.

Акція відбудеться за адресою: м. Львів, вул.Козельницька, 15, офіс управління ДТЕК «Західенерго».

Нагадаємо, 23 грудня 2016 року голова ГО «Рабів до раю не пускають» провів брифінг, звертаючись до владних структур та АП, з попередженням про проведення вищезгаданої акції (http://leopolis.news/aktyvisty-daly-kyyevu-misyats-na-diyi-shhodo-povernennya-dtek-ta-ukrtelekom-v-derzhavnu-vlasnist/).

Вимоги до уряду та АП:

перевірка Ахметова Р.Л. та керівників групи компаній «СКМ» та «ДТЕК»

на причетність до фінансування тероризму та терористичних організацій

(ДНР, ЛНР) та притягнення до відповідальності згідно чинного

законодавства;

повернення контрольного пакету (51%) ПАТ«ДТЕК Західенерго», ПАТ«ДТЕК

Київенерго», ПАТ«ДТЕК Дніпроенерго» у власність держави;

проведення незалежного аудиту та перевірки формування вихідної ціни

електроенергії за участі ЗМІ та ГО;

виведення роботи працівників ДТЕК «з тіні»;

негайне зупинення відчуження та розкрадання майна підприємств ПАТ«ДТЕК

Західенерго», ПАТ«ДТЕК Київенерго», ПАТ«ДТЕК Дніпроенерго».

Контактний телефон: +380688583663

e-mail: ua77771@gmail.com

До акції долучаються:

ГО «Рабів до раю не пускають»,

ГО «Спілка ветеранів Афганістану»,

ГО «Всеукраїнське об’єднання Учасників АТО»,

ВГО «Побратими України»,

ГО «СЛЄМ»,

ІГО «Допомога Армії України»,

ГО «Автосотня самооборони»,

ГО «БУР»,

ГО «Всеукраїнське об’єднання учасників проведення антитерористичної операції»,

ГО «Інвалідів та учасників АТО»,

Асоціація «Учасників АТО Львівщини»,

ГО «Вільний вибір Львівщини»,

ГО Винники «Інвалідів учасників бойових дій АТО»

та ряд інших організацій.