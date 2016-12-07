Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30





На урочистості завітала польська делегація, на чолі із старостою повіту Хенриком Матейом. Зустрічали гостей голови Сокальської РР та РДА Микола Пасько та Олег Пелих, виконавчий директор асоціації рад Сокальщини, голова комісії з питань Євроінтеграції Сокальської РР Віктор Притулко, заступники голів РР і РДА, керуючий справами РР та голови Жвирківської селищної, Волицької, Савчинської і Лучицької сільських рад.

Учасники міжнародної зустрічі переглянули промоційні ролики Сокальщини та Замойського повіту, ознайомилися з надбанням культури і традицій, архітектурою та іншими багатствами нашого краю. Після чого, староста Хенрик Матей, віцестароста Казімеж Мєльніцкі, головний спеціаліст Ельчбета Пашт та голови Сокальської РР і РДА Микола Пасько та Олег Пелих поставили свої підписи під Угодами між нашим районом та Замойським повітом.

Договір набрав чинності з часу його підписання (06.12.2016) та діятиме протягом 10 років, а після закінчення його дія автоматично може бути продовжена на наступні 5 років. Після підписання угоди відбулася прес-конференція. Голова Сокальської РДА Олег Пелих подякував старості Хенрику Матею за приїзд та співпрацю, а ще закликав до відкритості та прозорості в реалізації проекту. Голова Сокальської РР Микола Пасько приєднався до слів та наголосив, що станом на сьогодні сільські ради вже розпочали написання декількох проектів, також додав що Сокальщина має досвід у написанні так званих проектів, завдяки яким в рамках «Польща-Білорусь-Україна» вдалося реалізували 2 потужні проекти, це інфраструктурний по капітальному ремонту дороги в селі Хоробрів та закупівлі сучасної пожежної машини на базі Мерседес для Сокальських рятувальників.

Далі делегація поїхала оглядати дошкільні дитячі заклади «Писанка», який знаходиться в селі Комарів (Волицької сільської ради) та «Сонечко» у селі Волиця. Очільники району разом з польською делегацією оглянули також приватну агрофірму «Білий Стік», директором якого є заслужений працівник сільського господарства, депутат районної ради Олег Іванчина. Він коротко розповів чим займається, показав своє господарство, техніку та тваринний дворик. Окрім того, делегація побувала на відкритті сучасного спортивного залу, який за словами директора Волицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Ганни Кус 10 років потребував капітального ремонту.

За її словами: «Це справді велика згуртована праця громад трьох сіл Волиці, Комарева та Зубкова». Вона подякувала батькам та спонсорам, технічному персоналу школи, членам волейбольної команди, відділу освіти Сокальської РДА, Волицькій сільській раді та учням, які також долучилися до ремонту спортивної зали… Після урочистого перерізання стрічки начальник відділу освіти Сокальської РДА Роман Монастирський розповів про ідею створення сучасного спортивного залу. До слова також були запрошені голови Сокальської РДА та РР, представники з польської сторони, священнослужителі, які освятили оновлений спортивний зал. На завершення урочистостей Волицький сільський голова Надія Білик пригостила поважних гостей, очільників району, спонсорів та меценатів, батьків з учителями та учнями школи свіжоспеченим караваєм. На цьому візит на терени Волицької сільської ради завершився, як і відвідини Сокальщини гостями з польського Замойського повіту. Надалі, на партнерів чекає кропітка праця над проектами, їх реалізація, обмін делегаціями та розвиток партнерських стосунків.

Автор, фото Наталка Новацька