Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10





Нещодавно відбулося засідання конкурсної ради з реалізації Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2016-2020 роки. На ньому розглядали питання: про затвердження пріоритетів з реалізації обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 рік; про затвердження граничної вартості мікропроекту та суми субвенції з обласного бюджету; про затвердження тексту оголошення про проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області; про затвердження графіку проведення навчальних семінарів щодо участі; про затвердження тексту оголошення про проведення прийому заявок до експертної комісії, що здійснюватиме у 2017 році оцінювання мікропроектів у рамках Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 20162020 роки. Членом конкурсної ради є депутат Львівської обласної ради від Сокальщини Сергій Касян.

Він повідомив про деякі зміни: у питанні про затвердження пріоритетів з реалізації на 2017 рік у пункті третьому слід читати "Заклади охорони здоров`я" (лікарні (центральні міські, центральні районні, районні), ФАПи, амбулаторії сімейної медицини, центри первинної медикосанітарної допомог) реконструкція, капітальний ремонт, енергозбереження, закупівля медичного обладнання.

Також є зміни в граничній вартості мікропроекту та суми субвенції з обласного бюджету на 2017 рік. Тепер гранична вартість мікропроекту 400 тисяч гртвень, а гранична субвенція з обласного бюджету 200 тисяч гривень.

Як повідомив депутат обласної ради, 29 листопада, о 12.00 год., у сесійній залі Сокальської районної ради відбудеться семінар щодо участі в обласному конкурсі мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 рік. Запрошуються представники місцевого самоврядування, освіти, медицини району, які зможуть почерпнути для себе багато цікавої інформації.

Оксана ПРОЦЬ.