Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 106-107 від 2016-12-07





Збираючись купувати квартиру, але, не маючи в своєму розпорядженні достатньої кількості коштів, завжди можна знайти вихід. При цьому вони реально існують. Варто тільки підібрати найбільш прийнятний і починати підготовку до реалізації своєї мрії в життя.

Іпотека та кредити: переваги та недоліки

Стикаючись з питанням: де взяти грошей? Більшість українців вже точно знають відповідь: у банку. Банків багато, вигідних фінансових продуктів так само. Але з усього різноманіття варто вибрати тільки один, який повністю відповідає вимогам потенційного позичальника.

Як же визначити, до якого фінансового інструменту краще вдатися? Варто розглянути їх ближче.

Іпотека. Дуже вигідний і доступний варіант для тих, хто хоче придбати у власність гідне житло. У даному випадку варто враховувати, що переважна більшість банків надають іпотеку в середньому на 20 років. Багато чого залежить від віку позичальника. При цьому в банк надається ряд документів, які вимагаються для підтвердження певних моментів, пов'язаних зі схваленням іпотеки. Практично завжди українцям надають всю необхідну суму, за винятком початкового внеску. Перед тим як купуват квартиру варто звернути увагу на обігрів вашої оселі. Інтернет-магазин Тепла хатка запропоную вам великий вибір економних обігірвачів для квартири. На сайті магазину teplahatka ви зможете обрати обігрівач, здійснити проплату. В придбанні вам допоможуть он-лайн консультанти. Доставка обігрівачів здійснюється по всій території України.

Кредит. В даному випадку мова йде про споживчому кредиті. Тому, що тільки про нього може йти мова в даному випадку. Його суму будуть розраховувати виходячи з реальних доходів громадянина України. Тому мови про значні суми бути не може. У рідкісних випадках сума перевищує 100-150 тисяч гривень. Цього може вистачити на виплату початкового внеску і на пару виплат за квартиру. Хоча, якщо саме такої суми не вистачає для покупки нерухомості, то варто скористатися споживчим кредитом.

Умови кредитування

Незважаючи на те, що багато залежить від банку кредитора, слід виділити загальну сукупність умов пропонованих на даний момент на ринку фінансових послуг України.

Іпотека. Термін кредитування до 20 років. При цьому процентна ставка не перевищує 10-15%. Відбувається перевірка не тільки потенційного клієнта, але і господарів квартири. Крім того, банківська перевірка передбачає і БТІ і наявність багатьох інших нюансів, під впливом яких угода може виявитися неможливою. Якщо всі перевірки пройдено і служба банку дає «добро», то можна бути повністю впевненими в тому, що уникнути в подальшому «форс-мажорів» пов'язаних з появою нових власників і інших неприємних ситуацій вдасться в два рахунки.

Кредит. В даному випадку максимальний термін кредитування 5 років. Вкрай рідко, особливо для благонадійних клієнтів надається 7-річний термін. Відсоткова ставка при цьому становить мінімум 20% річних. У зв'язку з тим, що кредит надається на особисті цілі, то нерухомість не проходить жодних перевірок. Тому повністю переконатися в надійності своїх потенційних продавців необхідно самостійно.

Що ж вибрати?

Однозначно заявити, що вигідніше іпотека або кредит складно. Нюансів тисячі в кожному конкретному випадку вони свої. Тому варто керуватися власним чуттям. Спочатку варто доглянути собі на нерухомість dom.ria.com, розібратися з її реальною вартістю і порахувати, що краще підійде в даному конкретному випадку. Якщо є в наявності достатня кількість вільних грошей і потрібно лише невеликі вливання, то кредит стане виходом з положення. А якщо є сума виключно на перший внесок, то без іпотеки в даному випадку не обійтися.

Варто відшукати зі всього різноманіття об'єктів нерухомості саме те, яке відповідає вимогам. З цією метою варто звернутися до перевірених джерел і прийняти на озброєння їхні поради.