Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Про великі підприємства
Про податки
Про економіку
Національний банк інформує
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF

[2016-11-16 14:34:57] анна дуже класно ...

[2016-11-03 00:02:36] СОКАЛЬЧАНИН ТО ХЛОПЦІ ЗАГАРЯТИ, ПЕВНО, ПІШЛИ, ...

[2016-10-26 18:41:59] Мар'яна Підкажіть, будь ласка, де можна ...

[2016-10-25 17:01:31] Віктор Ось вам і наглядний приклад ...

[2016-10-24 15:03:56] Андрій Все це добре тільки скажіть ...

Огляд
В Сокальській райдержадміністрації відбулось чергове засідання робочої групи з питань легалізації заробітної плати
На порядку денному розглядали питання з легалізації заробітної плати та зайнятості населення, виплати підприємствами та суб'єктами підприємницької діяльності заробітної плати нижче рівня законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати в країні.
В Сокалі відбувся пісенний конкурс "Золота октава". Фото
Пісенний конкурс "Золота октава", гала-концерт якого зібрав аншлаг у залі районного Народного дому, поправу можна назвати справжнім святом української пісні. Дванадцять громад Сокальщини щедрі талантами і любов'ю до свого рідного села, намагалися довести, що саме у них є та "золота" октава.
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Економічні новини » Про податки
Про податки

До нового року можна повернути податкову знижку
Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23

Громадяни можуть повернути частину податку на доходи фізичних осіб сплаченого із заробітної плати у минулому році, реалізувавши право на отримання податкової знижки. Про це повідомила в. о. завідувача сектора податків і зборів з фізичних осіб Сокальcького відділення Червоноградської ОДПІ Марія Кохан (на знімку зліва) під час зустрічі з платниками податків. Платники податків, які бажають скористатись правом на отримання податкової знижки за 2015 рік, можуть до 31 грудня 2016 року подати податкову декларацію про майновий стан і доходи. Таке право на наступні податкові роки не переноситься (п.п.166.4.3 ст.166 Податкового кодексу України).

До податкової знижки включаються фактично здійснені витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами.

В ході зустрічі присутнім була надана практична допомога при заповненні декларації для права на податкову знижку.


Версія для друку
Інші публікації розділу Про податки

Кількість переглядів - 48


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  