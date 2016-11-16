Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23





Громадяни можуть повернути частину податку на доходи фізичних осіб сплаченого із заробітної плати у минулому році, реалізувавши право на отримання податкової знижки. Про це повідомила в. о. завідувача сектора податків і зборів з фізичних осіб Сокальcького відділення Червоноградської ОДПІ Марія Кохан (на знімку зліва) під час зустрічі з платниками податків. Платники податків, які бажають скористатись правом на отримання податкової знижки за 2015 рік, можуть до 31 грудня 2016 року подати податкову декларацію про майновий стан і доходи. Таке право на наступні податкові роки не переноситься (п.п.166.4.3 ст.166 Податкового кодексу України).

До податкової знижки включаються фактично здійснені витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами.

В ході зустрічі присутнім була надана практична допомога при заповненні декларації для права на податкову знижку.