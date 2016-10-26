Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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В Сокалі відбулась зустріч керівництва Червоноградської ОДПІ з представниками бізнесу та підприємництва
На початку зустрічі начальник Червоноградської ОДПІ Оксана Полтавець зазначила, що робота податківців сьогодні спрямована на розвиток партнерських стосунків з громадянами та бізнесом, зниження фіскального навантаження, якісне обслуговування платників податків, удосконалення та розширення електронних сервісів тощо.
6 листопада в Сокалі відбудеться зустріч з першим українським політв'язнем, який звільнився російської неволі - Юрієм ЯЦЕНКОМ
Юрія 368 днів незаконно утримували у в`язницях Російської Федерації через свою активну громадянську позицію та участь в подіях на Майдані. Під час перебування в ув`язненні його неодноразово органи ФСБ Росії залякували, застосовували тортури.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Економічні новини » Про податки
Про податки

Змінили назву підприємства чи прізвище – поновіть посилені сертифікати ЕЦП
Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27

Підпунктом 6.6.2 п. 6.6 розд. 6 Регламенту Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі – АЦСК ІДД ДФС) визначено, що клієнт зобов’язаний невідкладно звернутися до АЦСК ІДД ДФС за скасуванням посиленого сертифікату, зокрема у разі:

- зміни відомостей, зазначених у посиленому сертифікаті: переведення на іншу посаду або звільнення з роботи підписувача (для посилених сертифікатів, в яких зазначена посада його власника), зміна прізвища підписувача;

- виявлення помилок у реквізитах посиленого сертифіката тощо.

Крім того, відповідно до пп. 3.4.6 п. 3.4 розділу 3 Договору про надання послуг електронного цифрового підпису, затвердженого наказом Інформаційно-довідкового департаменту ДФС від 17.02.2015 №15, замовник (особа, що приєдналась до зазначеного Договору) зобов’язується негайно інформувати виконавця (Інформаційно-довідковий департамент ДФС) про факти виявлення неточностей або зміни даних, зазначених у посилених сертифікатах та/або реєстраційній картці.

Для отримання послуг електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) суб’єкт господарювання повинен звернутись до підрозділу реєстрації користувачів та надати комплект документів, перелік яких визначено Регламентом АЦСК ІДД ДФС.

Отже, при зміні відомостей, зазначених у посиленому сертифікаті, в т. ч. найменування юридичної особи, платнику необхідно скасувати посилені сертифікати ЕЦП (з попередніми відомостями, зазначеними у посиленому сертифікаті) та сформувати нові посилені сертифікати з актуальними даними клієнта.


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