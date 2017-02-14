Голос Сокальщини - актуальні новини

Однією із форм роботи податківців є проведення заходів, спрямованих на виховання високої податкової культури підростаючого покоління. З метою вивчення та розуміння підростаючим поколінням ролі, значення та місця податків, зборів, платежів у житті держави і суспільства, формування економічної грамотності та податкової культури у школярів – майбутніх платників, Головним управлінням ДФС у Львівській області запроваджено конкурс дитячої творчості ,,Податки очима дітей” - повідомила завідувач сектору обслуговування платників Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ Богдана Жукова.

Конкурс спрямований на поглиблене вивчення молоддю ролі, значення та місця податків у житті держави, а також дасть дітям можливість ширше розкрити свої творчі здібності.

У Конкурсі можуть брати участь учні загальноосвітніх навчальних закладів таких вікових категорій:

І категорія: станом на 1 січня року, що триває, виповнилося 7 -11 років;

ІІ категорія: станом на 1 січня року, що триває, виповнилося 12 -15 років.

Конкурс проводиться за такими напрямами дитячої творчої діяльності з податкової та митної тематики:

1. Художні твори, твори декоративно-прикладного мистецтва;

2. Комп’ютерна графіка (комп’ютерна анімація);

3. Літературні твори.

На Конкурс подаються самостійно підготовлені індивідуальні творчі роботи, що відповідають його тематиці.

Конкурс проводиться у два етапи:

Перший етап Конкурсу триває до 1 квітня 2017 року та проходитиме у Сокальському відділенні Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області.

Роботи необхідно надсилати до Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області (м.Сокаль, вул.Шептицького,40, Центр обслуговування платників каб. №3) до 1 квітня 2017 року для оцінки журі, відбору кращих робіт і подальшої передачі для участі у конкурсах - виставках в Головному управлінні ДФС у Львівській області.

Другий етап проводиться протягом травня у ГУ ДФС у Львівській області.

Додаткову інформацію щодо вимог до творів, умов проведення конкурсу та іншу інформацію можна отримати за телефоном 7-21-51 або в Центрі обслуговування платників Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ кабінет №3.

Отож, запрошуємо дітей Сокальщини віком від 7 до 15 років взяти участь у конкурсі. Роботи необхідно подавати до Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ за адресою: м.Сокаль, вул.Шептицького,40.