Голос Сокальщини - актуальні новини

Однією із форм роботи податківців є проведення заходів, спрямованих на виховання високої податкової культури підростаючого покоління. З метою вивчення та розуміння підростаючим поколінням ролі, значення та місця податків, зборів, платежів у житті держави і суспільства, формування економічної грамотності та податкової культури у школярів – майбутніх платників, Головним управлінням ДФС у Львівській області запроваджено конкурс дитячої творчості ,,Податки очима дітей” - повідомила завідувач сектору обслуговування платників Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ Богдана Жукова.
Конкурс спрямований на поглиблене вивчення молоддю ролі, значення та місця податків у житті держави, а також дасть дітям можливість ширше розкрити свої творчі здібності.
У Конкурсі можуть брати участь учні загальноосвітніх навчальних закладів таких вікових категорій:
І категорія: станом на 1 січня року, що триває, виповнилося 7 -11 років;
ІІ категорія: станом на 1 січня року, що триває, виповнилося 12 -15 років.
Конкурс проводиться за такими напрямами дитячої творчої діяльності з податкової та митної тематики:
1. Художні твори, твори декоративно-прикладного мистецтва;
2. Комп’ютерна графіка (комп’ютерна анімація);
3. Літературні твори.
На Конкурс подаються самостійно підготовлені індивідуальні творчі роботи, що відповідають його тематиці.
Конкурс проводиться у два етапи:
Перший етап Конкурсу триває до 1 квітня 2017 року та проходитиме у Сокальському відділенні Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області.
Роботи необхідно надсилати до Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області (м.Сокаль, вул.Шептицького,40, Центр обслуговування платників каб. №3) до 1 квітня 2017 року для оцінки журі, відбору кращих робіт і подальшої передачі для участі у конкурсах - виставках в Головному управлінні ДФС у Львівській області.
Другий етап проводиться протягом травня у ГУ ДФС у Львівській області.
Додаткову інформацію щодо вимог до творів, умов проведення конкурсу та іншу інформацію можна отримати за телефоном 7-21-51 або в Центрі обслуговування платників Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ кабінет №3.
Отож, запрошуємо дітей Сокальщини віком від 7 до 15 років взяти участь у конкурсі. Роботи необхідно подавати до Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ за адресою: м.Сокаль, вул.Шептицького,40.