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Cокальське відділення Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області повідомляє, що з 1 січня 2017 року розпочато кампанію декларування доходів, отриманих у 2016 році. Податкова декларація про майновий стан і доходи подається громадянами самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваженою платником податку, до 1 травня за місцем реєстрації.
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Голос Сокальщини - актуальні новини » Економічні новини » Про податки
Про податки

Сокальська податкова проводить конкурс дитячої творчості „Податки очима дітей”

Однією із форм роботи податківців є проведення заходів, спрямованих на виховання високої податкової культури  підростаючого покоління. З метою вивчення та розуміння підростаючим поколінням ролі, значення та місця податків, зборів, платежів у  житті держави і суспільства, формування економічної грамотності та податкової культури у школярів – майбутніх платників, Головним управлінням ДФС у Львівській області  запроваджено конкурс дитячої творчості ,,Податки очима дітей” - повідомила завідувач сектору обслуговування платників  Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ Богдана Жукова.

Конкурс спрямований на поглиблене  вивчення молоддю  ролі, значення та місця податків у житті держави, а також дасть дітям можливість ширше розкрити свої творчі здібності.
У Конкурсі  можуть  брати участь учні  загальноосвітніх навчальних закладів таких вікових категорій:

І  категорія: станом на 1 січня  року, що триває,  виповнилося  7 -11 років;

ІІ категорія: станом на 1 січня  року, що триває,  виповнилося  12 -15 років.

Конкурс проводиться за такими напрямами дитячої творчої діяльності з податкової та митної тематики:

1. Художні твори, твори декоративно-прикладного мистецтва;

2. Комп’ютерна графіка (компютерна анімація);

3. Літературні твори.

На Конкурс подаються самостійно підготовлені індивідуальні творчі роботи, що відповідають його тематиці.

Конкурс проводиться у два етапи:

Перший етап Конкурсу триває до 1 квітня 2017 року та проходитиме у Сокальському відділенні Червоноградської ОДПІ  Головного управління ДФС у Львівській області.

Роботи необхідно надсилати до Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області  (м.Сокаль, вул.Шептицького,40, Центр обслуговування платників каб. №3) до 1 квітня 2017 року для оцінки журі, відбору кращих робіт і подальшої передачі для участі у конкурсах - виставках  в Головному управлінні ДФС у Львівській області.

Другий етап проводиться протягом травня у  ГУ ДФС у Львівській області.

Додаткову інформацію щодо вимог до творів, умов проведення конкурсу та іншу інформацію можна отримати за телефоном 7-21-51 або в Центрі обслуговування платників  Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ кабінет №3.

Отож, запрошуємо дітей Сокальщини віком від 7 до 15 років взяти участь у конкурсі. Роботи необхідно подавати до Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ за адресою: м.Сокаль, вул.Шептицького,40.

 


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