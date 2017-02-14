Голос Сокальщини - актуальні новини

Під час чергового сеансу телефонної «гарячої лінії» на запитання платників податків відповідала головний державний інспектор Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ Олена Наумчук.

Пропонуємо Вашій увазі відповіді на запитання, які надійшли від платників податків.

1. На нашому підприємстві змінився керівний склад. Які документи та в який термін необхідно подати в податкову інспекцію?

Відповідь: Додатково подавати будь-які документи не має потреби, оскільки територіальні органи державної фіскальної служби самостійно проводять внесення змін і доповнень до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб на підставі інформації, що отримують в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру.

Такий порядок обліку платників податків і зборів затверджено наказом Міністерства фінансів України 09.12.2011 № 1588 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 р. № 462).

2. Як отримати витяг з Реєстру платників ПДВ?

Відповідь: За запитом платника податку контролюючий орган надає безоплатно та безумовно протягом двох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з Реєстру. Витяг діє до внесення змін до Реєстру. Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість за формою № 1-ЗВР подається до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

3. Чи потрібно підприємцю, який припиняє підприємницьку діяльність, закривати рахунки у фінансових установах?

Відповідно до п.п.1 п.11.22 розд.XI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 № 462 (далі – Порядок), підставою для зняття фізичної особи - підприємця з обліку у відповідному контролюючому органі є відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, або за судовим рішенням, або у разі її смерті, або оголошення її померлою, або визнання її безвісно відсутньою, а також відомості відповідної реєстраційної картки.

Дата зняття з обліку фізичної особи - підприємця відповідає даті отримання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця. Дані про зняття з обліку платника податків фіксуються в журналі за формою № 6-ОПП. Номер зняття з обліку відповідає номеру відповідного запису в журналі за формою № 6-ОПП.

Дані про зняття з обліку фізичної особи - підприємця передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку.

При цьому, фізична особа повинна закрити усі рахунки відкриті у фінансових установах (крім рахунків, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб).

Якщо після припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця залишились незакритими його рахунки у фінансових установах (крім рахунків, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб), контролюючий орган доводить до відома цих установ таку інформацію, повідомляє дату та номер відповідного запису в ЄДР, а також дату зняття з обліку платника податків у контролюючому органі (п.п. 7 п. 11.22 розд. XI Порядку).