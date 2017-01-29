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Голос Сокальщини - актуальні новини » Політика » Новини райдержадміністрації
Новини райдержадміністрації
В райдержадміністрації відбулася нарада щодо легалізації та детінізації заробітної плати

В райдержадміністрації відбулася нарада щодо легалізації та детінізації заробітної плати

Сокальська РДА27 січня в Сокальській райдержадміністрації відбулася нарада щодо проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи по легалізації та детінізації заробітної плати, яку провела перший заступник голови РДА Ірина Задолинна. У нараді взяли участь керівники Сокальсько-Червоноградської ОДПІ, районного Центру зайнятості та ряду структурних підрозділів РДА.

Заступник голови райдержадміністрації Ірина Задолинна наголосила на важливості легалізації трудових відносин і детінізації заробітної плати.

Учасники наради обговорили ряд питань щодо проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи через ЗМІ із залученням до співпраці голів місцевих рад Сокальщини. Також було вирішено розповсюдити серед населення району інформаційні буклети, залучивши до цієї роботи всі служби району.


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