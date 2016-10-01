Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Про освіту

На Сокальщині початок навчального року відзначився великим духом патріотизму
Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29

Перше вересня – радісне свято, це початок шкільного навчального року після тривалих канікул. Але не всі дуже щасливі у цей день і не всі можуть бути присутні на урочистостях. Свято – не таке, як раніше, але що ніколи не зміниться, так це, що одні батьки віддають діток у перший клас, інші – в останній, зі слізьми на очах. Приємно, що всі учні, в тому числі й першачки та випускники, одягнули вишиванки, а ще були слова, сказані від душі та з вірою у майбутнє. І це дійсно так.

Патріотизм... На сьогоднішній день слова «Я – патріот» – мають дуже велике значення. Вони можуть бути вірними і абсолютно байдужими, це дуже гучні слова. Що таке патріотизм? Люди шукають відповіді на це питання, не знаючи, що сказати… Але чи потрібне значення того, що у душі? Патріотом може бути десятирічний хлопчик і двадцятирічний юнак, але питання в іншому – чи буде перший розуміти значення цього слова, всесильне значення та відповідальність, весь біль та щастя за країну.

1 вересня всі першокласники йдуть на свій перший урок, щасливі і схвильовані, в очікуванні найкращого та цікавого від першої мандрівки до школи. Випускні класи йдуть, розуміючи, що це їх останній рік і це єдиний шанс щось змінити і вибрати для себе дорогу в майбутнє. Але не важливо, в якому хто класі – перший урок ознайомлюючий, присвячений патріотизму. На цьому прикладі можна розглянути суть цього слова. Дітки, які зовсім маленькі, приходять без турбот, але вони в той же час розуміють, що відбувається в нашій країні. Вони ще не зовсім свідомі, але слово «війна» – вони знають. І це найстрашніше, коли дитина знає таке. Патріот – не означає знати усі місця своєї країни напам’ять або ідеально знати історію і історичні дати, це почуття гордості, болю, сили, свободи і елементарне знання – повинні бути всередині людини.

Кожен знає, скільки всього пройшла Україна, було багато різного – не зовсім хорошого, але те, яка Україна зараз – має різницю з тією, яка вона була в минулому столітті. Україна розвивається, можливо не так швидко як всім хочеться, не за місяці – адже все відразу змінити не можна, потрібно вірити і змінюватись самим. Людина не може змінити своє походження! Хоче вона цього чи ні, але вона була українцем – вона ним і буде, і де – б вона не була, їй буде гірко за свою країну, а в моменти щастя – радісно.

Патріотом потрібно бути не на людях – а в душі. До цієї жахливої ситуації в Україні люди не завжди кричали про патріотизм, не завжди думали про Україну – але коли щось відбувалося – вони віддавали все за Батьківщину. Яскравий приклад патріотизму – наші бійці, які захищають країну ціною власного життя. Ми повинні цінувати та завжди пам’ятати таких людей.

В історії нашої мальовничої держави будуть люди, які щось змінили. Нічого не може змінитися за допомогою одного кліку, лише бажання буде недостатньо – потрібно діяти. Велич країни ніколи не дається задарма. Тільки на знаннях, зусиллях і бажаннях можна щось змінювати, але починати потрібно з себе. Адже якщо студент замислюється про те, як розвинути свою країну – він мислить безмежно, неординарно і тільки після таких думок з'являються генії, вони вірять, що можуть зробити неможливе.

Барак Обама говорив: «Ми зібралися в цей день – тому вибрали надію замість страху», – це і повинно бути девізом українців. Ми не повинні нічого боятися.

Єлизавета УСАЧОВА.


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