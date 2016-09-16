Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 79-80 від 2016-09-15





24 серпня в с. Муроване відбулися урочистості з нагоди 25ої річниці Незалежності нашої держави.

У церкві Воздвиження Чесного Хреста була відслужена святкова Літургія та панахида біля могили Борцям за волю України.

У Народному домі заступник директор Мурованського НВК "ЗШ ІІІ ст. дитячий садок" Оксана Васюнець, педагог організатор Галина Панкевич спільно з завідуючим Народним домом Андрієм Поліхою провели святковий концерт. У ньому взяли участь учні Мурованського НВК та жіночий ансамбль Народного дому. На святкування були запрошені воїни АТО, їх сім'ї та родини, а також батьки загиблого воїна в АТО Юрія Білика. Бібліотекар Мар'яна Климко організувала виставку книг та матеріалів на патріотичну тематику.

В проведенні свята взяли участь депутат районної ради Оксана Береза, сільський голова Іван Василишин та педколектив школи.

Галина ПАНКЕВИЧ,

педагог-організатор Марованського НВК.

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У Благодійному Фонді "Карітас", працівники районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) спільно з БФ "Карітас" організували захід для одиноких громадян та людей похилого віку, присвячений 25ій річниці Незалежності України. Свято розпочала ведуча Іванна Павлик і за участі ансамблю "Надвечір'я" (Любов Тудорук, Христина Костюк, Оксана Підгородецька, Анна Перев'язко, Алла Вавринчук, Віра Сологуб, Богдан Коханчук, Євген Федун) під музичний супровід Клавдії Маркової присутні виконали Гімн України. Отець Ярослав Кащук поблагословив усіх присутніх і закликав жити в єдності, мирі та любові. Далі гуморесками розважала І. Павлик. Всім відомі невмирущі та патріотичні пісні спільно з учасниками виконували присутні в залі, а наостанок заспівали "Боже великий, єдиний, нам Україну храни!".

Опісля святкового концерту колективом територіального центру та за спонсорської підтримки ДП "Датський текстиль" організовано солодкий стіл для усіх присутніх, за що велика подяка генеральному директору підприємства Йоргену Седерхолму.

Люди ще довго спілкувались, ділились враженнями, співали та згадували, якою ціною виборювалась незалежність України, обговорювали й тривожне сьогодення. Всі мали добрий настрій від проведеного заходу, тому на завершення теплими словами привітали його організаторів.

Ігор ОЛІЩУК,

завідувач відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.