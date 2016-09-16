Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 79-80 від 2016-09-15





24 серпня українці святкували 25ту річницю Незалежності України. Цього дня, в ювілейний день народження держави, в Сокальському пологовому відділенні народилось двоє малюків. Першою на світ з'явилась дівчинка, вагою 3,050 кг, зростом 50 см у жительки с. Гута Мар'яни Гамадин.

Наступною народилась теж дівчинка у жительки м. Червоноград Ольги Савчук (вага 3,480 кг, зріст 52 см).

Сім'я Мар'яни та Юрія Гамадинів вирішили зареєструвати народження донечки в пологовому відділенні. Свідоцтво про народження "незалежній" дівчинці Юліанні урочисто вручила начальник районного відділу ДРАЦС ГТУ юстиції у Львівській області Віра Шавалюк. Вона побажала новонародженій рости здоровою на потіху і радість батькам. Це перша дитина в сім'ї Гамадинів (на знімку), вони і не сподівались, що донечка народиться в такий важливий день. Батьки тішились народженню Юліанки і жартували, мовляв, пощастило їй, адже щороку на своє день народження матиме вихідний.

Ольга ДЕНИСЮК.

Фото автора.