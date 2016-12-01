Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Звернення районної оганізації НРУ у Сокальському районі щодо формування на території району семи територіальних громад
На сьогодні на підставі Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (далі – Закон) відбувається активний процес формування спроможних територіальних громад
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Звернення до влади

Звернення районної оганізації НРУ у Сокальському районі щодо формування на території району семи територіальних громад
Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23

На сьогодні на підставі Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (далі – Закон) відбувається активний процес формування спроможних територіальних громад.

Виходячи із бажання громадян (підтвердженого рішеннями сесій місцевих рад), розрахунків фінансової спроможності та плану соціальноекономічного розвитку, передбачалося створення у районі семи територіальних громад. Враховуючи звернення голів місцевих рад району про не бажання чиновників обласного рівня вести з ними діалог (консультації) щодо формування територіальних громад, стверджуючи, що «на горі» майбутнє громад району вже вирішено і їх буде всього чотири. Вважаємо, що при схваленні обласною радою Перспективного плану Сокальського району лише з чотирма громадами, останньою було грубо порушено ключовий та одночасно обов’язковий принцип Закону – принцип добровільності, чим не враховується воля місцевого населення, в інтересах якого загалом і проводиться адміністративно-територіальна реформа.

Районна організація Народного Руху України у Сокальському районі звертає увагу, що при обгрунтуванні кількості територіальних громад Сокальського району, обласні чиновники зосереджують увагу на фінансовоекономічній спроможності територіальних громад, ігноруючи не менш важливі принципи, закріплені у ст. 2 Закону, зокрема, право громади на добровільність відповідного об’єднання.

Підсумовуючи викладене, враховуючи народну ініціативу щодо формування на території Сокальського району семи територіальних громад та спираючись на розрахунки їх фінансової спроможності, конференція районного осередку Народного Руху України у Сокальському районі підтримала створення у районі семи територіальних громад.

Василь БОЙКО, голова РО НРУ у Сокальському районі.


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