Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29





Збірна команда району з настільного тенісу взяла участь в обласному фізкультурно-масовому святі, з нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту та початку Всеукраїнського олімпійського тижня, яке традиційно відбулось у місті Жовкві за участю представників влади, спортивної громадськості, уславлених олімпійців Львівщини, а саме:

Олени Стецьків – учасниці зимових Олімпійських ігор у Сочі, майстра спорту України з санного спорту; Олени Шхумової – учасниці зимових Олімпійських ігор у Сочі, майстра спорту України з санного спорту;

Галини Куречко – учасниці зимових Олімпійських ігор в Австрії, стипендіат НОК .

Під час обласних комплексних змагань за програмою ХХV спортивних Ігор Львівщини, ІХ обласних ігор ветеранів спорту та змагань серед людей з інвалідністю у просторому ігровому залі СК «ЛІРС» (вул. Воїнів УПА, 22а) відбулися поєдинки майстрів малої ракетки. В залі перед змаганнями провели ремонт системи опалення, а саме встановили теплові насоси фірми Buderus. Такі насоси можна придбати на сайті Економ тепло http://ekonomteplo.com.ua. На сайті діє система знижок. Також варто зауважити, що покупцеві потрібно цікавитися дією програми енергозбереження, по якій компенсується частина вартості відсотків по кредиту, а також частина суми покупки.

Захід проводило управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, Львівський обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», КЗ ЛОР «Львівський регіональний центр з фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт», відділення НОК України у Львівській області, федерація настільного тенісу.

Команду нашого району представляли: в категорії «дорослі» – Ірина Краснова, Віктор Ярощук та Олег Пагула, які вибороли восьме місце серед 18 команд області. У категорії «ветерани» – Марія Поліщук, Микола Поліщук та Ігор Плечінь, які в напруженій боротьбі посіли тринадцяте місце.

Мар’яна КОПЕЙКА, головний спеціаліст відділу молоді та спорту Сокальської РДА.