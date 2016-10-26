Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Відбулося Всеукраїнське військове паломництво до Зарваниці
Захід розпочався з молебню перед Зарваницькою іконою Божої Матері. Далі колона паломників вирушила на площу перед Собором до монументу Матері Божої, де відбулася церемонія відкриття прощі.
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Духовне життя
Відбулося Всеукраїнське військове паломництво до Зарваниці

Відбулося Всеукраїнське військове паломництво до Зарваниці
Стаття з випуску № 90-91 від 2016-10-13

Відбулося Всеукраїнське військове паломництво до Зарваниці під гаслом «Вірних стереже Господь» (Пс. 31, 24), в якому вже восьмий рік поспіль беруть участь вірні, священики та єпископ СокальськоЖовківської єпархії.

Захід розпочався з молебню перед Зарваницькою іконою Божої Матері. Далі колона паломників вирушила на площу перед Собором до монументу Матері Божої, де відбулася церемонія відкриття прощі. Паломницька програма продовжилась відновленням хресних обітів у купелі Святої Анни, де бажаючі змогли зануритися у воду. Відтак тема цьогорічного паломництва – вірність, продовжилась у відновленні шлюбних обітниць та військової присяги на вірність Україні.

Учасники паломництва пройшли Хресною ходою. Військові почергово несли хрест від стації до стації, а капелани голосили душпастирські науки. Увечері було звершено заупокійну Божественну Літургію за полеглими захисниками Вітчизни. Паломники на чолі з Владикою Сокальсько-Жовківської єпархії Михаїлом Колтуном в пам’ять про загиблих пройшли скорботною ходою зі свічками, помолились та віправили панахиду.

Окрім молитовної програми на сцені виступали оркестр Збройних сил України і зведений оркестр ЗТУ та Навчального центру Національної гвардії України, співали артисти заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю ЗС України та відомий
гурт «Українські барви».

Під час закриття прощі було зачитано привітання Президента України Петра Порошенка з нагоди проведення VIII Всеукраїнського військового паломництва.

Учасники паломництва мали змогу скуштувати страви польової військової кухні.

Завершилося паломництво Архієрейською Божественною Літургією. Вірні чисельно приступили до Таїнств Сповіді та Пресвятої Євхаристії.

У цьогорічному паломництві взяло участь близько півтори тисячі військовослужбовців, загальна кількість прочан сягнула понад дві тисячі осіб.

Роман ГРИЦІВ, прес-секретар Сокальсько-Жовківської єпархії.

Фото автора.


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