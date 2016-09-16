Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Про освіту
Звернення до влади
Листи до редакції
Духовне життя
Життєві історії
Цікаво знати
Про війну з террористами, інформація щодо АТО
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF
Огляд
Надія вмирає останньою
Прикро, коли – сім’я, яка має бути надійною гаванню для подружжя та їх дітей, терпить крах. Сімейне життя подружжя, яке, здавалось, любило один одного, розбилося об грифи проблем та непорозумінь.
В Мурованому на Сокальщині святкували Незалежність України
У церкві Воздвиження Чесного Хреста була відслужена святкова Літургія та панахида біля могили Борцям за волю України.
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Життєві історії
Життєві історії
Надія вмирає останньою

Надія вмирає останньою
Стаття з випуску № 79-80 від 2016-09-15

Прикро, коли – сім’я, яка має бути надійною гаванню для подружжя та їх дітей, терпить крах. Сімейне життя подружжя, яке, здавалось, любило один одного, розбилося об грифи проблем та непорозумінь. А від цього розчарування та бажання втопити своє горе у горілці. І дарма, що десь там двоє чи п’ятеро діток кинуті напризволяще, для яких життя стає гірким, як полин. В цих дитячих очах стільки суму та болю. Вони подорослішали не за віком, бо вже стільки натерпілися, стільки пережили. Вони мріють про одне, щоб їхні тато і мама не сварилися, щоб у них була щаслива родина або, щоб хоч раз у тиждень бачити свого татка...

Прикро, коли батькам доводиться через суд відстоювати своє законне право брати участь у вихованні дитини і навіть бачити її, спілкуватися. Дорослі розсварилися між собою та розійшлися, навіть не спробувавши з’ясувати, що ж все таки сталось, як спробувати підтримати дружні стосунки заради дитини. Адже вона однаково любить і маму, і тата, і хоче спілкуватись з обома. Саме це і намагалися втлумачити у голови жінок, які не хотіли й вести мову, щоб надати колишнім чоловікам можливість бачитись з дітьми. На одному з засідань з питань захисту прав дитини Сокальської РДА таких було дві справи. Обом колишнім подружжям рекомендували звернутися до сімейного психолога, щоб ті не перетворювали свої зустрічі на поле словесних баталій, адже навіщо знову і знову травмувати дитину, якій і так нелегко. Часто допомога фахівців допомагає розтопити кригу непорозумінь у сім’ї, розв’язати заплутаний за довгі роки клубок стосунків. Члени комісії завжди тішаться, коли зуміли достукатись до байдужого серця батьків, і ті прислухаються до їхніх порад та беруться за розум. Саме так сталося з Богданом Г., який сам виховував змалку доньку. Зараз у дівчинки перехідний вік, вона росла без матері, тож не мала материнської ласки та любові. Батько рідко звертав на неї увагу, любив заглядати у чарку. Коли дівчина підросла, то стала втікати з дому.

Востаннє працівники поліції її знайшли у Трускавці. Дівчина не хотіла навіть бачити ні батька, ні горематір, яка залишила її маленькою та повіялась у світи. Але завдяки психологу вони порозумілися і простили один одного. Нині вона просить батька, щоб забрав її з притулку для дітей служби у справах дітей Львівської ОДА додому. Крім неї у притулку є ще декілька дітей зі Сокальщини, яких забрали від горебатьків. Прикро, що тим потрібно було декілька місяців, щоб зрозуміти, що вони скучили за дітьми та хочуть їх провідати. Вони лише зараз прийшли отримати дозвіл на це. На жаль, сюди привело їх не глибоке розкаяння, а матеріальна зацікавленість, бо перестали отримувати виплати на дітей.

Далі розглянули декілька справ про позбавлення батьківських прав. Таких було аж чотири. У всіх схожа історія: батько не цікавиться життям дитини, один з них не провідував сина дев’ять років, матеріально колишнім дружинам не допомагають, добре коли ще платять мізерні аліменти. В одному випадку жінка навіть просила внести зміни в актовий запис про зміну прізвища дитини. Більшість татів навіть не з’явилися на засідання або ж дали письмове погодження на те, що свідчить, що їм байдуже чи вони матимуть право називатися батьком. Члени комісії, заслухавши кожну справу, винесли рішення про доцільність позбавлення горебатьків їх батьківських прав.

Ще більше емоцій викликали у присутніх справи про стан виховання малолітніх дітей у неблагонадійних родинах, окремі з них уже слухали вп’яте. Жінки вкотре випробовують долю, бо членам комісії може набриднути їх вмовляти та просити, щоб взялись за розум, щоб схаменулися і згадали, що привели на світ дітей, яких мають належно виховувати та вивести в люди. Присутні голови сільських рад, директор школи, вихователька з дитячого садка, перед якими життя родини, наче на долоні, розповідали гірку правду про них: за дітьми не пильнують, порядку у хаті не тримають, добре, коли діти ситі та охайно одягнуті, бо люблять повіятись на декілька днів...

Жінки сиділи перед членами комісії, похиливши голову, їм соромно за свої вчинки. На жаль, усвідомлюють це лише тоді, коли тверезі. Кожна з них любить зловживати спиртними напоями, а двом – уже необхідно лікуватися від алкогольної залежності. Проте вони мають добровільно прийняти це рішення, бо без їхнього бажання доброго результату не буде.

Не робити помилок, за які доведеться потім гірко розкаюватись, просила цих жінок перший заступник голови РДА Ірина Задолинна, яка вела засідання комісії з питань захисту прав дитини. І підкреслила, що цього разу їм востаннє дають можливість виправитись. Доки діти терпітимуть таке ставлення до себе, приниження і... байдужість? Адже у них є шанс потрапити в іншу родину, де є добрі, люблячі названі батьки, які можуть повернути їм щасливе дитинство. Добре, що серед нас є люди, яким не байдужа доля дітей і вони стають їх опікунами та намагаються їм замінити рідних батьків. До того у молодшому віці – це зробити набагато легше.

Проте у старших дітей на все життя залишиться в серці рана, якої завдали їм рідні мама і тато, кинувши напризволяще. Іноді ще гірше: хлопчики та дівчатка відчувають себе сиротами при живих батьках. Члени комісії просили жінок, які мають бути берегинями роду, взятись за розум.

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.


Версія для друку
Інші публікації розділу Життєві історії

Кількість переглядів - 5


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  