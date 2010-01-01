Голос Сокальщини - актуальні новини

Двадцять гірників, які постраждали у видобувній лаві шахти «Степова», перебувають на лікуванні у 8-їй міській лікарні Львова. Один шахтар залишився у червоноградському шпиталі. За оцінками лікарів, стан гірників стабільний, більшість – середньої важкості, троє перебувають на межі важкого стану, але нічого життю гірників не загрожує. Шахтарі мають опіки на тілі, дихальних шляхів.

Найбільше опіків – 25 – в одного з потерпілих. За розповідями очевидців трагедії – постраждалих гірників, було два спалахи газу, один за одним. Трагедія на шахті «Степова» трапилась 2 березня близько 13-ї години. За попередньою інформацією, причиною став вибух метану, іскра спричинила пожежу. На місці загинули 8 гірників, а 21 отримав травми. За фактом загибелі гірників прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу за статтею 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

За повідомленням Радіо Свобода