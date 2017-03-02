Голос Сокальщини - актуальні новини

Стала відома детальна інформація про вісьмох загиблих гірників на шахті Степова на Львівщині. Найстарший із них 1975 року народження, наймолодший – 1998 року народження.

Про це з місця події повідомив кореспондент IA ZIK.

Зокрема, внаслідок вибуху та обвалу на шахті загинули: Ярослав Мелешко, во начальника дільниці, 1977 р. н., Микола Бєлоусов, гірничий майстер, 1991 р. н., Олександр Хпак, гірник, 1985 р. н., Василь Михнич, 1975 р. н., Тарас Старошельський, 1998 р. н., Іван Бігун, 1980 р. н., Тарас Коляда, 1976 р. н. та Володимир Лозинський, 1980 р н.

Окрім того, постраждали 14 шахтарів, їх з опіковими травмами (двох у важкому стані) госпіталізовано до Червоноградської міської лікарні.

Пошукові роботи на шахті були завершені о 14 годині. Усіх постраждалих і загиблих підняли на поверхню. Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2017/03/02/stalo_vidomo_hto_zagynuv_na_shahti_stepoviy_naymolodshomu_bulo_18_rokiv_1053715