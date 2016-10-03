Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 81-83 від 2016-09-22





Лісівник – одна з найважчих, проте, і найблагородніших професій. Посадити, виростити, доглянути молоді ліси, вберегти їх від варварської вирубки, від підпалу – робота не з легких, вона потребує повної самовіддачі, наполегливих зусиль, часу та енергії, а найголовніше – окремого, особливого відношення до неї. Відношення, яке притаманне лише тим, хто вирішує раз і назавжди посвятити себе непростій лісівничій справі, це ті, хто стає на життєву стежку лісівника для того, щоби вже ніколи з неї не сходити та передати неоціненні здобутки своєї праці новим поколінням.

До свого професійного свята лісівники Жовківського лісгоспу підійшли з вагомими трудовими здобутками, що відображаються в основних показниках його фінансовогосподарської діяльності.

Обсяг реалізації продукції за вісім місяців поточного року зріс на 1767 тис. грн. Порівняно з минулорічним значенням, даний показник складає 108%. Обсяги заготівлі ліквідної деревини за цей же період зросли на 1569 м3 та становлять 105% від показника 2015 року. Ціна знеособленого кубометра реалізованої деревини в цілому по підприємству становить 639 грн./м3, або 104 % аналогічного показника за минулий рік.

Зростанню обсягів реалізації продукції можна завдячувати зусиллям колективу та вмілому керівництву лісгоспу, якісній збутовій політиці та пошуку найвигідніших клієнтів, тощо.

Доречно зауважити, що на тлі потенційної заборони експорту підприємство поступово переорієнтовується на потреби внутрішнього ринку. Доля експорту в загальній реалізації за вісім місяців знизилася з 53% минулого до 28% у поточному році.

Загальний випуск продукції переробки також збільшився. Так, сумарна вартість випущеної продукції переробки деревини становить 2095 тис. грн., що на 71 тис. грн. більше, аніж минулого року. Випуск готової продукції на 1 м3 деревини, пущеної в переробку, станом на перше вересня складає 826 грн./м3, що на 95 грн./м3 більше, аніж минулого року.

Значна увага приділяється оплаті праці наших працівників. З минулого року в підприємстві запроваджена та функціонує система преміювання за високі виробничі досягнення. Середня заробітна плата по підприємству за вісім місяців поточного року склала 5492 грн., що на 1310 грн. більше, ніж за минулий рік. Загальний темп зростання цього показника становить 131 відсоток.

В аналізованому періоді суттєво зросли і обсяги відрахувань на користь держави. Так, за вісім місяців поточного року наше підприємство сплатило до бюджетів всіх рівнів 9395 тис. грн., що на 2413 тис. грн. переважає аналогічне значення минулого року. В тому числі, до місцевих бюджетів підприємство перерахувало 1967 тис. грн., при 1206 тис. грн. за минулий рік, зростання обсягів відрахувань до місцевих бюджетів становить 761 тис. грн. (63%). Зі загальної суми податків та зборів, до місцевих бюджетів Сокальщини наше підприємство сплатило за вісім місяців поточного року 765,7 тис. грн.

Площа держлісгоспу, яка знаходиться в межах Сокальського району, становить 15806 га. В основному, це площі Низівського, Соснівського, Бутинського, та, в меншій мірі, Великомостівського та Любельського лісництв. Щоденною сумлінною працею працівників цих підрозділів забезпечується виконання всіх необхідних лісовідновних, лісогосподарських та лісозаготівельних робіт та заходів.

Силами працівників лісгоспу на площах лісового фонду Сокальщини цьогоріч було посаджено 102,6 га лісових культур. Запланований обсяг посадки становив 89,1 га, тобто виконання плану посадки склало 115%. При правильному, дбайливому догляді, свого часу ці культури виростуть у нові молоді ліси.

Для вирощування стійких, високопродуктивних насаджень силами працівників Низівського, Соснівського та Бутинського лісництв було зібрано майже 32 кг лісового насіння, зокрема: насіння сосни 27,4 кг, ялини – 2,4 кг, модрини – 2 кг.

Для вирощування перших паростків майбутніх лісів силами працівників Низівського, Бутинського та Соснівського лісництв цьогоріч було закладено лісорозсадників загальною площею 0,61 га, зокрема, 0,21 га в Низівському лісництві, 0,19 га у Соснівсьому лісництві та 0,21 га в Бутинському лісництві.

Як і будьяка справа, лісове господарство було би неможливим, якби не щоденна, заповзята праця колективів на місцях. У переддень професійного свята висловлюю щиру подяку всім працівникам ДП «Жовківське лісове господарство», окремо відзначу представників трудових колективів Сокальщини, працівників Низівського лісництва – робітницю на лісогосподарських роботах Ганну Грицик, вальника лісу Івана Бігуна, Бутинського – робітницю на лісогосподарських роботах Оксану Волощук, Соснівського – майстра лісу Володимира Вихора, робітницю на лісогосподарських роботах Діну Рудиш, тракториста Романа Гарасима.

І насамкінець – вітаю всіх краян Сокальщини, адже попри свою професійну скерованість, свято Дня працівника лісу стосується кожного з нас, бо справа збереження, примноження та розвитку лісів – це завдання кожного. Прості представники громад своєю відповідальною поведінкою та дбайливим відношенням до лісу також багато в чому допомагають нам, лісоводам, у нашій непростій професії.

Специфіка роботи в лісовій галузі полягає у тому, що далеко не кожен лісівник зможе помилуватися плодами своєї важкої праці. Виростити, доглянути та виплекати молодий ліс – справа не на один десяток років, вона почасти передається від батька лісівника до сина, від одного покоління – іншому. Однак, попри всі важкості та примхи цієї професії, попри всі пожертви, яких вона потребує, попри те, що подяка суспільства лісівникові за його час, зусилля та життєву енергію, яку він вкладає у свою справу, є вкрай невеликою, є один привілей, на який ми, працівники лісової галузі, можемо розраховувати – це радість, яку ми відчуваємо, коли наші близькі, родичі, прості наші краяни можуть відвідати ліс, скористатися його неоціненними багатствами, помилуватися його одвічною красою, вдихнути на повні груди багатий аромат різноцвіть, почути різноголосся лісових птахів, насолодитися шумом вітру у кронах вікових дерев та просто відпочити в лісі, відчути на собі, як невичерпна енергія лісових багатств наповнює серце та душу людини. Це і є найбільша відплата лісівнику – знати, що всі вкладені зусилля не були марними, принесли користь громаді та суспільству.

Степан СОХНАЦЬКИЙ, директор державного підприємства «Жовківське лісове господарство».