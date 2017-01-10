Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 1-3 від 2017-01-05





У Львівській обласній раді зареєстровано 1303 заявки на участь в цьогорічному обласному конкурсі мікропроектів місцевого розвитку.

Найбільшу кількість заявок подали Сокальський, Жовківський та Яворівський райони, місто Дрогобич, найменше – Дрогобицький, Радехівський та Перемишлянський райони та місто Моршин.

Графіка 1

За пріоритетами конкурсанти найбільше заявок подали на освітню галузь – 490, інші пріоритети – 206, вуличне освітлення – 186, Народні доми – 178, ДНЗ – 138 та заклади охорони здоров'я – 105.

Графіка 2

Зазначимо, цьогоріч Львівська обласна рада створила максимально комфортні умови для Конкурсантів в частині подачі їхніх заявок. Конкурсанту достатньо було зайти на сайт обласної ради та заповнити реєстраційну картку, долучивши до неї визначений Конкурсною радою пакет документів у форматі pdf, фото і надіслати для розгляду.

Працівники відповідного відділу в режимі онлайн розглядали заявки. У випадку, коли поданий мікропроект відповідав вимогам Конкурсу – він отримував реєстраційний номер, який надсилався керівнику проекту на його електронну адресу. Якщо Конкурсант подав неповний пакет документів – йому не присвоювався реєстраційний номер, а надавались відповідні роз'яснення. Конкурсант виправляв помилки і мав можливість повторно надіслати свій остаточний проект на розгляд, але не пізніше 17.00 30 грудня 2016 року.

«Цьогорічні проекти є значно якіснішими, - вважає начальник відділу з питань реалізації проектів місцевого розвитку, МТД та ЗЕЗ обласної ради Іван Собко. - Загальний зведений бюджет усіх 1303 заявок становить понад 320 млн грн. Ця довіра пов'язана з чіткими та прозорими умовами Конкурсу. Так, за 2016 рік за допомогою обласного бюджету на Львівщині реалізовано з 691 мікропроекту – 688, це показник 99,6%. Це наша спільна справа, в яку обласна рада вкладає багато зусиль – ось і перші результати!

Щодо своєрідного рекорду 490 заявок у галузі освіти – це закономірно, бо освітяни цікавляться, відвідують навчання, і, головне, ефективно реалізовують ці проекти. Іншим, наприклад, медикам, пропоную на наступний рік брати з них приклад".

"Мікропроекти – це ідеальний інструмент місцевого розвитку. Минулого року без перебільшення, ми зробили багато. Більше ніж за попередні п'ять років дії Програми. Сподіваємось цього року спільно з громадами області зреалізувати ще більше місцевих ініціатив. В обласному бюджеті на 2017 рік передбачено 60 млн грн на співфінансування Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку. Якщо виявиться, що цього буде замало, будемо додавати кошти. Всі прогресивні заявки мають бути підтримані та профінансовані," – наголосила перший заступник голови обласної ради, співголова Конкурсної ради Парасковія Дворянин.