Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27





В Україні розпочалася територіально-адміністративна реформа, яка передбачає децентралізацію влади на місцях з метою наближення послуг до громадян. Вона несе кардинальні зміни і для Сокальщини. Зрозумілим є занепокоєння як представників влади, так і мешканців району, які прагнуть, створити спроможні територіальні громади, які б мали перспективу розвитку на майбутнє та відстояти інтереси свого регіону. Через що й стільки запитань та побоювань, допомогти їм розібратися у тому вирішили експерти Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна».

19 жовтня, у Сокальській районній раді експерти, представники районної влади та голови сільських рад зібралися за «круглим столом», який мав назву «Аналіз ресурсного потенціалу та бюджету громад як інструмент для планування місцевого розвитку», який відбувся в рамках проекту «Об’єднуймося свідомо: підвищення ефективності процесу об’єднання громад у Львівській області», щоб обговорити наболілі питання децентралізації. Вів його голова районної ради Микола Пасько.

Голова Сокальської РДА Олег Пелих, який привітав учасників «круглого столу», наголосив, що нині ми маємо обговорити як розвиватиметься Сокальський район в майбутньому. Держава надала два роки для об’єднання. Шкода, що в Сокальському районі не було таких об’єднаних громад, які б показали приклад як варто розвиватися… На жаль, ні затверджений Кабміном Перспективний план об’єднання територіальних громад Сокальського району, ні запропонований Львівською ОДА не задовільняє всіх. Тож давайте відкинемо усі амбіції, об’єднаємось в інтересах нашого регіону та знайдемо компроміс, щоб створити такі громади, які б мали перспективу розвитку на майбутнє», – наголосив голова РДА.

Координатор проекту «Об’єднуймося свідомо: підвищення ефективності процесу об’єднання громад у Львівській області» Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна», який здійснюється в рамках програми ЄС «Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні» і реалізується Інститутом громадянського суспільства в партнерстві з Фондом Східна Європа та фінансується Європейським Союзом, Іванна Качмарик-Ярема наголосила, що адміністративнотериторіальна реформа йде повним ходом і об’єднання громад – це безповоротний процес. І на цьому зібранні йтиме мова про можливості громад і перші кроки, які потрібно робити після об’єднання для того, щоб залишитись на плаву. Для цього потрібні інвентаризація ресурсів, спілкування між громадами і самими мешканцями та оптимізація.

Голова районної ради Микола Пасько розповів про стан об’єднання територіальних громад в Сокальському районі і ситуацію, яка склалася з їх об’єднанням. Він поінформував, що нині є затверджений Кабінетом Міністрів Перспективний план об’єднання територіальних об’єднаних громад із п’яти громад: Великомостівська, Белзька, Сокальська, Червоноградська у складі міста Червоноград та Сілецька у складі сіл Сілець, Межиріччя, Волсвин, смт. Гірник та м. Соснівка. Обласна адміністрація пропонує внести зміни і створити в районі чотири міські громади, зокрема, велику Червоноградську громаду, яка об’єднає територію запропонованої Сілецької громади та населені пункти Острівської сільської ради. Це, на його думку, призведе до ущемлення інтересів жителів сіл. Зокрема, дрібні населені пункти не матимуть своїх прямих представників в органах влади. Через що Сокальські районна рада і райдержадміністрація, голови місцевих•рад відстоюють створення семи територіальних громад.

Завідувач відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва ДУ ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України Віктор Борщевський висвітлив питання: «Об’єднання громад, як чинник розвитку сільської місцевості», зупинившись на ключових завданнях органів місцевого самоврядування, акцентував увагу на важливих напрямах реформування, зокрема, пріоритетних напрямах аналізу ресурсного потенціалу громади, основних засобах формування та нарощування соціального капіталу громади.

Кандидат економічних наук, науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики ДУ ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України Андрій Пелехатий розповів, як можна уникнути дефіциту бюджету об’єднаної територіальної громади, показавши це на прикладі уже сформованих територіальних об’єднаних громад Львівщини та аналізуючи цифри.

Координатор проекту Іванна Качмарик-Ярема розповіла про планування місцевого розвитку громади, як про інструмент подальшого її розвитку та презентувала План розвитку потенційної Белзької територіальної громади до 2020 року. Вона зазначила, що ця територіальна громада має перспективу для розвитку.

Під час дискусії експерти відповіли на запитання присутніх. Наприкінці голова Сокальської районної ради Микола Пасько подякував експертам та команді Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» за змістовну зустріч та закликав голів сільських рад не зволікати, а об’єднуватись у територіальні громади.

Любов ПУЗИЧ.

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