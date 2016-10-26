Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Завершуються роботи над аналізом бюджетного потенціалу Белзької територіальної громади Сокальщини
Команда Асоціації органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати-Україна" спільно з експертами в рамках проекту "Об'єднуймося свідомо: підвищення ефективності процесу об'єднання громад у Львівській області" завершує роботи над аналізом бюджетного потенціалу Белзької територіальної громади Сокальського району.
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Про економіку
Завершуються роботи над аналізом бюджетного потенціалу Белзької територіальної громади Сокальщини

Завершуються роботи над аналізом бюджетного потенціалу Белзької територіальної громади Сокальщини
Стаття з випуску № 90-91 від 2016-10-13

Команда Асоціації органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати-Україна" спільно з експертами в рамках проекту "Об'єднуймося свідомо: підвищення ефективності процесу об'єднання громад у Львівській області" завершує роботи над аналізом бюджетного потенціалу Белзької територіальної громади Сокальського району. Роботи тривають півтори місяці, а їх результатом має стати оцінка дохідної та видаткової частини бюджету громади, а також напрацювання щодо уникнення дефіциту бюджету громади при їх об'єднанні.

До складу потенційної Белзької об'єднаної територіальної громади мали б увійти Белзька і Угнівська міські ради, Ванівська, Домашівська, Жужелянська, Карівська, Корчівська, Мурованська, Острівська і Хлівчанська сільські ради.

Це вже третій етап проекту, в рамках якого було розроблено аналіз ресурсного потенціалу громади, на основі якого розробляється план розвитку громади до 2020 року та згаданий вище аналіз бюджетного потенціалу громади. Всі ці заходи націлені на підвищення ефективності процесу об'єднання громад та удосконалення навичок управління місцевим розвитком в нових умовах.

Проект "Об'єднуймося свідомо: підвищення ефективності процесу об'єднання громад у Львівській області" реалізується Асоціацією органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати-  Україна". Проект здійснюється в рамках програми ЄС "Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні", що реалізується Інститутом громадянського суспільства в партнерстві з Фондом Східна Європа і фінансується Європейським Союзом.


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