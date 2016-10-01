Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29





У Сокальському відділенні Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області відбувся сеанс телефонного зв'язку "гаряча лінія" із завідувачем сектору обслуговування платників Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ Богданою ЖУКОВОЮ, котра відповіла на запитання платників податків.

- Як обчислювати базу оподаткування акцизним податком з роздрібної торгівлі алкогольними напоями (тютюновими виробами) для заповнення графи 3 додатку 6 до декларації акцизного податку?

- При здійсненні роздрібної торгівлі алкогольними напоями (тютюновими виробами) базою оподаткування акцизним податком є вартість (з податком на додану вартість) алкогольних напоїв (тютюнових виробів), що реалізовані суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі.

Отже, у графі 3 Додатку 6 до декларації зазначається вартість алкогольних напоїв (тютюнових виробів) з податком на додану вартість і без 5-відсоткового акцизного податку.

- В який термін видається ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами або рішення про відмову?

Відповідно до ст. 15 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" із змінами та доповненнями, ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами або рішення про відмову у її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів з дня одержання, зазначених у цьому Законі, документів.

У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.

- Який граничний термін подання звітності про обсяги виробництва та/або обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів?

- Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями або тютюновими виробами щомісяця до 10 числа (9 число - останній термін подачі звіту) засобами електронного зв'язку в порядку, передбаченому для податкової звітності, подають звітність до органу ДФС за місцем реєстрації такого суб'єкта господарювання.

- Що є об'єктом оподаткування військовим збором?

- Відповідно до п. п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 розд. XX Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями об'єктом оподаткування збором є доходи, визначені ст. 163 Податкового кодексу.

Згідно з п. 163.1 ст. 163 Податкового кодексу об'єктом оподат-кування резидента є:

загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);

іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Об'єктом оподаткування нерезидента є:

загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні;

доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).

- Скажіть, будь ласка, як подати звернення в податкову інспекцію та правильно її оформити?

- Згідно зі ст. 5 Закону України "Про звернення громадян" звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні повинні бути зазначені прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Письмове звернення повинно бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених ч. 1 ст. 7 цього Закону.

Записала Надія ГАЙДАШ,

головний державний інспектор.