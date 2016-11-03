Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 96-97 від 2016-11-03





У першу неділю листопада своє професійне свято відзначають працівники соціальної сфери. Це свято з'явилося в країні після підписання відповідного президентського Указу від 13 квітня 1999 року. Сьогодні соціальна робота стала частиною політики держави. До спеціалістів установ соціальної сфери висуваються дуже високі вимоги. І в чому б не полягала їх робота, основна мета їхньої діяльності допомога людям. А головна риса характеру - людяність. До переліку установ соціальної сфери належить і Сокальський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг ), в якому працює 86 чуйних і уважних працівників.

Серед них 59 соціальних робітників, які обслуговують одиноких громадян та інвалідів, які досягли 18річного віку у 75 населених пунктах району, 23 з них це лежачі одинокі, які не можуть обійтися без сторонньої допомоги. Не всім судилося на старість доживати віку в колі дітей та онуків, жити поряд з родичами. Чимало з них залишилися самотніми, а тут ще й літа беруть своє вже не сила виконувати домашню роботу. Свою руку допомоги їм простягають соціальні робітники, які доглядають та опікуються ними.

Понад 20 років працюють у терцентрі соціальні робітники Олена Жаркова, Галина Киба (на знімку), Віра Онисюк, які нині є добрим прикладом для молодих колег. Зокрема, Олена Жаркова обслуговує 13 одиноких мешканців м. Сокаля. За ці роки п. Олена звикла до своїх підопічних, і навіть у вихідні дні обов'язково навідує їх. Жінка встигає скрізь: в магазин за продуктами, в аптеку за медикаментами, зібрати довідки на субсидію, оплатити комунальні послуги… А кому потрібно й приготує смачну їжу, вимиє підлоги та вікна, допоможе попрати.

Усі її підопічні люди уже не молоді й не мають сили та здоров'я займатися домашніми справами. Олена вміє пожартувати, і добрим, щирим словом підтримати, бо знає, що крім неї цим людям допомогти нікому. Вона для них і доглядальниця, і хатня робітниця, і кухарка, і подруга, з якою можна поговорити про все на світі.

Робота працівників соціальної сфери сповнена гуманізму, милосердя, тепла. Усі вони небайдужі до людських проблем, завжди відкриті для спілкування з тими, хто потребує їх допомоги. Та найбільше милосердя, бо ж усі підопічні це літні хворі люди. Як це важко доглядати за ними знає з власного досвіду соціальний робітник Галина Киба з села Тудорковичі, яка обслуговує 9 одиноких громадян, які проживають у трьох населених пунктах: с. Войславичі, с. Пісочне та с. Тудорковичі. Щоб дістатися до своїх підопічних треба подолати немалу відстань за будьякої погоди, і в дощ, і в сніг, і в спеку. Та ніщо не може стати на заваді соціальному робітнику, бо добре знає, що її чекають. Вона чуйна та сумлінна, дбає про самотніх людей, щоб і в їхніх оселях було чисто та затишно, завжди знаходить для них щире слово. Підопічні з теплотою називають її донькою та вдячні за турботливе ставлення до них. А це найкраща нагорода для п. Галини за її сумлінну працю.

Праця робітника соціальної сфери нелегка, через що й не кожен тут приживеться. Та ті, хто зв'язав з цією службою свою долю, не нарікають, бо вони прийшли сюди за покликом душі, бо серцем не байдужі до чужої біди. Вони готові допомогти людям у будьяку хвилину, зігрівають їх своїм теплом та ласкою. Саме так відгукуються підопічні про соціального робітника Віру Онисюк, яка обслуговує 8 одиноких громадян та інвалідів в м. Белзі. Вона для своїх підопічних найкращий друг, надійний помічник, єдина розрада, адже людині потрібно для щастя не так вже й багато: бути почутою, зрозумілою та мати підтримку. Пані Віра Онисюк старається, щоб її підопічні, одинокі люди похилого віку та інваліди, не відчували себе самотніми та залишеними на узбіччі життя. Жінка надає всі необхідні повсякденні послуги. За це її дуже люблять і дякують за все добро, яке вона для них робить.

Приємно, що ці слова можна сказати майже про кожного соціального робітника Сокальського районного територіального центру. Зокрема, про Марію Гошко, Ганну Бутинець, Галину Берон, Ганну Матвіяс, Катерину Корнило, Оксану Струс, Ольгу Марко, Оксану Арендач, Ольгу Васютяк, Ганну Дубецьку, Ольгу Німець, Параскевію Ванько, Наталію Леуш, Галину Бігун, Наталію Сметану, Валентину Абдуллаєву, Марію Голоту, Галину Савчук, Стефанію Магеру, Ольгу Вікарчук, Любов Дубинську, Мирославу Малко. Дякуємо їм за багатолітню сумлінну працю.

І користуючись нагодою вітаємо усіх працівників територіального центру з професійним святом. Зичимо їм та їхнім родинам міцного здоров'я, Господньої ласки, родинного тепла та любові рідних. Щоб ви ніколи не розчаровувались у людях, а добро, милосердя, подаровані безкорисно ближньому, нехай повернуться вам та вашим дітям сторицею.

Мар'яна ЧАБАН,

заступник директора територіального центру.

Світлана ІВАНИСА,

голова профкому.