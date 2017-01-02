Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 110-111 від 2016-12-21





Напередодні дня святого Миколая в Сокальську районну асоціацію інвалідів завітав святий Миколай. Тут він привітав 20 дітей з особливими потребами та ще для 27-ми дітей, які не змогли прийти на свято, волонтери передали подарунки. Святковий настрій для хлопчиків та дівчаток створив творчий колектив Сокальської асоціації інвалідів під керівництвом Надії Бокало – молодь з особливими потребами, які постійно відвідують заняття в асоціації і вже не вперше виступають перед глядачами із творчими номерами. Вистава про святого Миколая надихнула діток на вірші і пісні, які вони розповіли і заспівали для Миколая.

Однак це свято не було б таким цікавим та яскравим без допомоги наших благодійників, які вже не один рік підтримують такі свята. Щиро дякуємо керівнику ДП «Датський текстиль» Йоргену Седерхолму за підтримку діяльності асоціації інвалідів, яку ми дуже цінуємо. Велике спасибі також за допомогу у проведенні свята до дня св. Миколая депутату Верховної Ради України Олегу Мусію, Ростиславу Фігурку (піцерія «Фігаро»), Андрію Бабуху (магазин «АBC»), Марії Шамборовській (ТзОВ «Ніка»), Володимиру Данчаку (кафе «Забужанка»), Наталії Космин, Орисі Багрій (магазин «Камелія»), які не просто дали солодощі чи подарунки, а подарували дітям та молоді з особливими потребами щастя, бажання жити, вчитись і досягати нових вершин.

Оксана КОНОНОВА, голова асоціації інвалідів.