Увага! Шановні читачі порталу golossokal.com.ua та газети Голос з-над Бугу. З 1 січня 2017 року портал golossokal.com.ua не є офіційним інформаційним порталом газети "Голос з-над Бугу". Часопис "Голос з-над Бугу" ви маєте змогу читати тільки як друковане видання, деякі статті - на порталі http://golosznadbugu.com/. На порталі golossokal.com.ua публікуватимуться новини, які відбуватимуться на Сокальщині, в регіоні та у державі (можливе посилання й на інші джерела) Інформаційний портал про Сокаль та Сокальщину. На нашому сайті ви можете ознайомитися з актуальними новинами про Сокаль і Сокальщину, дізнатися про останні події Львова та нашої області. На сторінках нашого порталу розміщена інформація про політику та політичне життя регіону, новини економіки, ви можете прослідкувати за розвитком та досягненнями сільського господарства Сокальщини, прочитати про історію нашого краю. Портал Голос Сокаля - це актуальні новини Західної України!

Популярні статті

Статті з останнього випуску



Коротко про події Белзька міська рада оголосила конкурс про пошук виконавця з вивезення твердих побутових відходів



Коротко про події У Львові прибрали майже все нагромаджене сміття: залишились очистити 23 майданчики з ТПВ

Станом на 15:00 год неділі, 29 січня, у Львові очистили від сміття 357 контейнерних майданчиків ТПВ. Відтак, на сьогодні вже вивезли майже всі залишки твердих побутових відходів, накопичених на території міста. Станом на 15:00 год неділі, 29 січня, у Львові очистили від сміття 357 контейнерних майданчиків ТПВ. Відтак, на сьогодні вже вивезли майже всі залишки твердих побутових відходів, накопичених на території міста.

Листи до редакції Цікаві місця Львівщини - Сокальський район

Сокальський район – це дуже живописне місце, розташоване на Львівщині, де кожна деталь варта уваги. Якщо ви приїхали сюди на відпочинок, нудьгувати вам точно не доведеться. Сокальський район – це дуже живописне місце, розташоване на Львівщині, де кожна деталь варта уваги. Якщо ви приїхали сюди на відпочинок, нудьгувати вам точно не доведеться.

Сокальський РВ Жінка з Соснівки віддала шахраям 26 тис. грн, «визволяючи» онука з поліції

Шахрай видурив у 81-річної мешканки міста Соснівка 9 тис. гривень, 600 доларів США та 20 євро за «вирішення питання» її онука, який нібито вчинив правопорушення і був затриманий поліцейськими. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської ... Шахрай видурив у 81-річної мешканки міста Соснівка 9 тис. гривень, 600 доларів США та 20 євро за «вирішення питання» її онука, який нібито вчинив правопорушення і був затриманий поліцейськими. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської ...

Цікаво знати Чи побудують в Червонограді сміттєспалювальний завод?

У Червонограді підписали меморандум з польським інвестором відносно будівництва сміттєспалювального заводу. У Червонограді підписали меморандум з польським інвестором відносно будівництва сміттєспалювального заводу.

Новини райдержадміністрації В райдержадміністрації відбулася нарада щодо легалізації та детінізації заробітної плати

27 січня в Сокальській райдержадміністрації відбулася нарада щодо проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи по легалізації та детінізації заробітної плати, яку провела перший заступник голови РДА Ірина Задолинна. 27 січня в Сокальській райдержадміністрації відбулася нарада щодо проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи по легалізації та детінізації заробітної плати, яку провела перший заступник голови РДА Ірина Задолинна.

Цікаво знати В Україні можуть відмінити деякі державні свята

Під питанням постають державні свята - 1 травня та 8 березня. Також планують переводити акцент з 9 травня на 8 травня. Під питанням постають державні свята - 1 травня та 8 березня. Також планують переводити акцент з 9 травня на 8 травня.

Влада працює В Сокалі пройшла 16 сесія VІI скликання Сокальської міської ради

У п’ятницю, 27 січня в Сокалі пройшла 16 сесія VІI скликання Сокальської міської ради. На порядку денному було 14 питань з різним. У п’ятницю, 27 січня в Сокалі пройшла 16 сесія VІI скликання Сокальської міської ради. На порядку денному було 14 питань з різним.

Листи до редакції Як правильно вибрати комп'ютерний стіл?

Справжній стіл комп'ютерний практично неможливо замінити. Він має характерну конструкцію, разюче відрізняється від конструкції столу звичайного і обіднього столу. Справжній стіл комп'ютерний практично неможливо замінити. Він має характерну конструкцію, разюче відрізняється від конструкції столу звичайного і обіднього столу.

Листи до редакції На Львівщині відбудеться акція щодо вимоги повернення у власність держави усі ТЕС

Голова ГО «Рабів до раю не пускають» Іван Спринський звертається до представників засобів масової інформації з нагадуванням, що 31 січня 2017 року під гаслом «Вимагаємо повернути у власність держави усі ТЕС та посадити Донецьку мафію у тюрму», по... Голова ГО «Рабів до раю не пускають» Іван Спринський звертається до представників засобів масової інформації з нагадуванням, що 31 січня 2017 року під гаслом «Вимагаємо повернути у власність держави усі ТЕС та посадити Донецьку мафію у тюрму», по...

Листи до редакції До Дня Соборності на Сколівщині понад півсотні людей піднялись на гору Ключ

Цими вихідними у Національному природному парку "Сколівські Бескиди" відбулась одноденна зимова мандрівка до водоспаду Кам'янка та сходження на гору Ключ. Захід був приурочений Дню Соборності України. Цими вихідними у Національному природному парку "Сколівські Бескиди" відбулась одноденна зимова мандрівка до водоспаду Кам'янка та сходження на гору Ключ. Захід був приурочений Дню Соборності України.

Цікаво знати Львівщина презентувала литовцям можливості відпочинку чотири сезони на рік, - виставка у Вільнюсі

Нещодавно у столиці Литовської Республіки – місті Вільнюс завершилась туристична виставка "Адвентур 2017", де Львівщина єдиною серед регіонів представляла Україну. Упродовж трьох днів наша область презентувала свої туристичні та курортні можливост... Нещодавно у столиці Литовської Республіки – місті Вільнюс завершилась туристична виставка "Адвентур 2017", де Львівщина єдиною серед регіонів представляла Україну. Упродовж трьох днів наша область презентувала свої туристичні та курортні можливост...

Цікаво знати Львівська залізниця скасувала регіональний поїзд «Львів-Ковель»

Про офіційну відміну поїзда прес-служба «Львівської залізниці» повідомила 19 січня, уточнивши, що за час існування маршруту заповненість потягів складала всього 7% Про офіційну відміну поїзда прес-служба «Львівської залізниці» повідомила 19 січня, уточнивши, що за час існування маршруту заповненість потягів складала всього 7%

Інші види спорту Завтра у Львові стартує кінний чемпіонат, який завершиться вертепом на конях

Впродовж трьох днів з 19 по 21 січня у Львові проходитимуть змагання з кінного спорту «Відкритий чемпіонат ДЮСШ «Буревісник» Різдво-2017». Впродовж трьох днів з 19 по 21 січня у Львові проходитимуть змагання з кінного спорту «Відкритий чемпіонат ДЮСШ «Буревісник» Різдво-2017».

Цікаво знати Безпечне купання під час Водохреща

Ще з давніх-давен вважається, що саме на Водохрещення вода стає цілющою, і якщо у ній скупатись, то людину покинуть погані сили та хвороби, а організм очиститься та рік пройде добре. Багато людей цього дня йдуть на водойми, річки, щоб побачити осв... Ще з давніх-давен вважається, що саме на Водохрещення вода стає цілющою, і якщо у ній скупатись, то людину покинуть погані сили та хвороби, а організм очиститься та рік пройде добре. Багато людей цього дня йдуть на водойми, річки, щоб побачити осв...

Цікаво знати В Червонограді за маршруткою можна слідкувати он-лайн

У зв'язку із запровадженням GPS - спостереження у місцевих маршрутках, у мешканців Червонограда з'явилась можливість слідкувати за маршрутним таксі через інтернет. У зв'язку із запровадженням GPS - спостереження у місцевих маршрутках, у мешканців Червонограда з'явилась можливість слідкувати за маршрутним таксі через інтернет.

Про економіку На Конкурс мікропроектів 2017 зареєстрували 1303 заявки, - Львівська облрада

Найбільшу кількість заявок подали Сокальський, Жовківський та Яворівський райони, місто Дрогобич, найменше – Дрогобицький, Радехівський та Перемишлянський райони та місто Моршин. Найбільшу кількість заявок подали Сокальський, Жовківський та Яворівський райони, місто Дрогобич, найменше – Дрогобицький, Радехівський та Перемишлянський райони та місто Моршин.

Листи до редакції Просимо всіх небайдужих про допомогу для лікування Ільницької Віталії

Просимо всіх небайдужих про допомогу для лікування Ільницької Віталії Віталіївни, учениці 11 класу Сокальської ЗШ І-ІІІст.№2, в якої виявлено злоякісну прогресуючу пухлину. Просимо всіх небайдужих про допомогу для лікування Ільницької Віталії Віталіївни, учениці 11 класу Сокальської ЗШ І-ІІІст.№2, в якої виявлено злоякісну прогресуючу пухлину.

Поезія Різдвяна поезія Лідії Гійшишки



З сесії районної ради Районна рада відстоює інтереси мешканців району - відповідь депутата Андрія Сенюка депутату Роману Монастирському

Але головне в цьому - чому через амбіції однієї людини мають терпіти мешканці всього району? Але головне в цьому - чому через амбіції однієї людини мають терпіти мешканці всього району?

Листи до редакції Коли далеко від істини - про сесію Сокальської районної ради очима дописувача

А яка партія в нашому регіоні всіляко підтримувала Партію регіонів? Я нагадаю: КУН. Згадую в попередній каденції під час керівництва Партії регіонів один з депутатів від партії КУН вийшов на трибуну і агітував колег підтримувати голову РДА, пообіц... А яка партія в нашому регіоні всіляко підтримувала Партію регіонів? Я нагадаю: КУН. Згадую в попередній каденції під час керівництва Партії регіонів один з депутатів від партії КУН вийшов на трибуну і агітував колег підтримувати голову РДА, пообіц...

Сокальський РВ Прокуратура через борги хоче повернути кінотеатр в Сокалі місцевій громаді

Ухвалою господарського суду Львівської області порушено провадження у справі за позовом Червоноградської місцевої прокуратури, поданого в інтересах держави в особі Сокальської районної ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "Скорпіон" про... Ухвалою господарського суду Львівської області порушено провадження у справі за позовом Червоноградської місцевої прокуратури, поданого в інтересах держави в особі Сокальської районної ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "Скорпіон" про...

Цікаво знати В Сокалі 13 січня відбудуться слухання щодо регулювання вартості пасажирських перевезень

Під час наради очільник Львівщини наголосив на важливості публічного обговорення даного питання, а також на визначенні економічно-обгрунтованих тарифів. Під час наради очільник Львівщини наголосив на важливості публічного обговорення даного питання, а також на визначенні економічно-обгрунтованих тарифів.

Про великі підприємства Керівництво Львіввугілля планує видобути у 2017 році майже 1,5 мільйони тон вугілля

В кінці 2016 року у ДП «Львіввугілля» відбулася пресконференція. Про те, як шахтарі Сокальщини прожили непростий рік, як вдалося подолати труднощі, зменшити заборгованість у виплаті заробітної плати, з журналістами місцевих ЗМІ спілкувалися генера... В кінці 2016 року у ДП «Львіввугілля» відбулася пресконференція. Про те, як шахтарі Сокальщини прожили непростий рік, як вдалося подолати труднощі, зменшити заборгованість у виплаті заробітної плати, з журналістами місцевих ЗМІ спілкувалися генера...

Цікаво знати Про перерахунок пенсій в 2017 році

У Сокальському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України у Львівській області відбувся брифінг з начальником управління Світланою Сідельник та начальником відділу з питань призначення та перерахунку пенсій Оленою Лучковою У Сокальському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України у Львівській області відбувся брифінг з начальником управління Світланою Сідельник та начальником відділу з питань призначення та перерахунку пенсій Оленою Лучковою

Духовне життя В Угнові на Сокальщині відслужили урочисту Літургію в пам'ять про блаженного отця Северина Бараника

Минуло вже 75 років від дня мученицької смерті о. Северіяна Бараника, 15 років, як блаженний Іван Павло ІІ проголосив його блаженним, а його постать є маловідомою у нас на теренах Сокальщини. Минуло вже 75 років від дня мученицької смерті о. Северіяна Бараника, 15 років, як блаженний Іван Павло ІІ проголосив його блаженним, а його постать є маловідомою у нас на теренах Сокальщини.

Новини В музеї «Сокальщина» була виставка, присвячена національно-визвольній боротьбі українського народу

Ця виставка – скрупульозна праця ентузіастів, які на громадських засадах її творили: збирали цікаві матеріали, документи, старі видання і світлини. Так по крупинках складали біографію української державності. Ця виставка – скрупульозна праця ентузіастів, які на громадських засадах її творили: збирали цікаві матеріали, документи, старі видання і світлини. Так по крупинках складали біографію української державності.