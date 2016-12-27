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Статті з останнього випуску



З життя господарника У Белзі відбулася міжнародна конференція «Історичний та територіальний розвиток Белзької землі»

Адже Белз з’явився на початку одинадцятого століття як значне місто західної окраїни Київської Русі. Адже Белз з’явився на початку одинадцятого століття як значне місто західної окраїни Київської Русі.

Про податки До уваги платників податку на прибуток!

Відповідно до положень Податкового кодексу України (далі – ПКУ) податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 ПКУ, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Відповідно до положень Податкового кодексу України (далі – ПКУ) податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 ПКУ, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік.

Листи до редакції СБУ у Львівській області просить бути пильними на новорічні свята

Напередодні Новорічних і Різдвяних свят Управлінням СБ України у Львівській області разом з іншими правоохоронними органами посилено захист об’єктів інфраструктури регіону та заходи безпеки в місцях масового перебування людей. Напередодні Новорічних і Різдвяних свят Управлінням СБ України у Львівській області разом з іншими правоохоронними органами посилено захист об’єктів інфраструктури регіону та заходи безпеки в місцях масового перебування людей.

Цікаво знати Пішоходам з 1 січня 2017 року тимчасово буде недоступний перетин кордону на пункті пропуску Угринів-Долгобичів

Причиною закриття, як би це парадоксально не звучало, є те, що пілотаж... продемонстрував обґрунтованість поведінки пішоходів на постійній основі. Причиною закриття, як би це парадоксально не звучало, є те, що пілотаж... продемонстрував обґрунтованість поведінки пішоходів на постійній основі.

Інші види спорту Відбулися чергові матчі чемпіонату області з волейболу серед дорослих



Святкові події В Сокалі відзначили Міжнародний день інваліда

У приміщенні Благодійного Фонду «Карітас»-Сокаль, працівники Сокальського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) спільно з БФ «Карітас»-Сокаль відзначили Міжнародний день інваліда. У приміщенні Благодійного Фонду «Карітас»-Сокаль, працівники Сокальського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) спільно з БФ «Карітас»-Сокаль відзначили Міжнародний день інваліда.

Цікаво знати Про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно - що потрібно знати



Листи до редакції В Поториці на Сокальщині реставрують могилу вояків УПА



Інші види спорту В Сокалі відбувся турнір з плавання пам'яті Віктора Сивака

У Сокальській ДЮСШ «Соколяни» пройшов турнір з плавання, присвячений пам’яті вихованця школи – воїна АТО Віктора Сивака та з нагоди 50-річчя дня заснування ДЮСШ «Соколяни». У Сокальській ДЮСШ «Соколяни» пройшов турнір з плавання, присвячений пам’яті вихованця школи – воїна АТО Віктора Сивака та з нагоди 50-річчя дня заснування ДЮСШ «Соколяни».

Інші види спорту Сокальчани взяли участь у чемпіонаті України з волейболу «Дитяча ліга» в Теребовлі



Про освіту Учні з Хлівчан на Сокальщині взяли участь у Міжнародній грі «Sunflower»-2016 із зарубіжної літератури



Інші види спорту У Сокальській школі відбулася особиста першість міста з настільного тенісу

У віковій групі 18-39 років (чоловіки) першим був Олег Пагула, друге та третє місця відповідно зайняли Андрій Лєпьохін та Юрій Баранський. А ось серед ветеранів перемогу здобув Володимир Данилюк, другим був Андрій Салига, третім – Микола Поліщук. У віковій групі 18-39 років (чоловіки) першим був Олег Пагула, друге та третє місця відповідно зайняли Андрій Лєпьохін та Юрій Баранський. А ось серед ветеранів перемогу здобув Володимир Данилюк, другим був Андрій Салига, третім – Микола Поліщук.

Інші види спорту В Сокалі проводилися змагання з кульової стрільби серед навчальних закладів

В особистих змаганнях перемогу здобув Микола Вець – учень СШ №4, друге місце посів Максим Гарасимчук, а на третьому – Олег Галів з гімназії ім. Олега Романіва. В особистих змаганнях перемогу здобув Микола Вець – учень СШ №4, друге місце посів Максим Гарасимчук, а на третьому – Олег Галів з гімназії ім. Олега Романіва.

Новини райдержадміністрації Колегія РДА схвалила проект рішення «Про районний бюджет Сокальського району на 2017 рік»

Пріоритетом формування бюджетної політики на 2017 рік і надалі залишається прогнозування збалансованих і оптимальних показників районного бюджету за доходами і видатками. Пріоритетом формування бюджетної політики на 2017 рік і надалі залишається прогнозування збалансованих і оптимальних показників районного бюджету за доходами і видатками.

Цікаво знати 1 грудня на Сокальщині зі статусом безробітного перебуває 331 особа



З сесії районної ради Про харчування учнів, школу та блудослів'я депутата Андрія Сенюка

Цей пасквіль є не що інше, як перекручення фактів, цифр та висловлень з метою політичної розправи або навіть помсти над освітянами за їх принципову позицію, висловлену під час сесії 18 листопада цього року. Цей пасквіль є не що інше, як перекручення фактів, цифр та висловлень з метою політичної розправи або навіть помсти над освітянами за їх принципову позицію, висловлену під час сесії 18 листопада цього року.

Листи до редакції Люди перестають думати, коли перестають читати

Під таким гаслом (слова належать французькому поетові, філософу Дені Дідро) пройшов третій Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек у Хлівчанській ЗШ IIII ст. Бібліотекар школи проводила бібліотечні уроки, бесіди, виставки, а також була презента... Під таким гаслом (слова належать французькому поетові, філософу Дені Дідро) пройшов третій Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек у Хлівчанській ЗШ IIII ст. Бібліотекар школи проводила бібліотечні уроки, бесіди, виставки, а також була презента...

Листи до редакції Усуньте несправності пічного опалення перед використанням!

А також використання пожежонебезпечних електричних приладів для обігріву помешкань з настанням холодної пори. Аби запобігти непоправному, треба утримувати печі опалення в справному стані, не допускати їх надмірного перегріву. А також використання пожежонебезпечних електричних приладів для обігріву помешкань з настанням холодної пори. Аби запобігти непоправному, треба утримувати печі опалення в справному стані, не допускати їх надмірного перегріву.

Цікаво знати Як уникнути небезпечних ситуацій на льоду

На водоймах, коли починає формуватися льодовий покрив, виходити на нього вкрай небезпечно. Проте щороку багато людей нехтують запобіжними заходами і попередженнями, виходять на тонкий лід, ризикуючи своїм життям та здоров’ям. На водоймах, коли починає формуватися льодовий покрив, виходити на нього вкрай небезпечно. Проте щороку багато людей нехтують запобіжними заходами і попередженнями, виходять на тонкий лід, ризикуючи своїм життям та здоров’ям.

Футбол В Стенятині на Сокальщині вітали футболістів

У Стенятинському народному домі відбулися урочистості, присвячені 40-річчю перемоги сільської команди «Зоря» у першості області добровільного спортивного товариства «Колос», а також щорічний традиційний турнір світлої пам’яті тренера даної команди... У Стенятинському народному домі відбулися урочистості, присвячені 40-річчю перемоги сільської команди «Зоря» у першості області добровільного спортивного товариства «Колос», а також щорічний традиційний турнір світлої пам’яті тренера даної команди...

Футбол Діти футбольного клубу "Соколяни" взяли участь у турнірі в місті Грубешів (Польща)

ира подяка пану Ігору Дацюку від усіх батьків та дітей ФК «Соколяни» за організацію футбольного турніру в місті Грубешів (Польща). ира подяка пану Ігору Дацюку від усіх батьків та дітей ФК «Соколяни» за організацію футбольного турніру в місті Грубешів (Польща).

Влада працює В Києві відбулася Всеукраїнська акція протесту профспілок

З ранку колона представників ФПУ від Майдану Незалежності, вулицею Хрещатик, пройшли до Кабінету Міністрів України, де відбувся мітинг, на якому виступили голови теркомів та профкомів з різних областей України. З ранку колона представників ФПУ від Майдану Незалежності, вулицею Хрещатик, пройшли до Кабінету Міністрів України, де відбувся мітинг, на якому виступили голови теркомів та профкомів з різних областей України.

Цікаво знати Про що в першу чергу подумають більшість людей, збираючись на гірськолижний курорт?

Про що в першу чергу подумають більшість людей, збираючись на гірськолижний курорт? Звичайно, про лижному костюмі. Трохи пізніше вони задумаються про вибір аксесуарів, пов'язаних із зовнішнім виглядом. А ось про термобілизну згадають лише одиниці. Про що в першу чергу подумають більшість людей, збираючись на гірськолижний курорт? Звичайно, про лижному костюмі. Трохи пізніше вони задумаються про вибір аксесуарів, пов'язаних із зовнішнім виглядом. А ось про термобілизну згадають лише одиниці.

Цікаво знати Купити автозапчастини Степвей через інтернет в один клік

Найпопулярніший бюджетний автомобіль Рено Степвей, який випускається з 2009 року (доступна оновлена версія 2014 року), останнім часом особливо затребуваний на вітчизняному ринку. Найпопулярніший бюджетний автомобіль Рено Степвей, який випускається з 2009 року (доступна оновлена версія 2014 року), останнім часом особливо затребуваний на вітчизняному ринку.

Цікаво знати Квест-незалежність: беремо участь у квест-кімнаті без друзів

Квест є невід'ємною частиною вашого життя, але ніхто з вашого близького оточення не прагне розділити з вами пристрасть до подібних розваг? Квест є невід'ємною частиною вашого життя, але ніхто з вашого близького оточення не прагне розділити з вами пристрасть до подібних розваг?

Про освіту В Сокалі в дитсадку говорили про виявлення, попередження насильства та жорстокого поводження з дітьми

Тему підкинуло саме життя. Адже в одному з сіл Телязької сільської ради батько жорстоко побив свою дитину, знущався й над іншими. Але небайдужі люди: директор Телязької школи Ірина Трохімчук, вчителі, депутат районної ради Микола Дем’янович, депут... Тему підкинуло саме життя. Адже в одному з сіл Телязької сільської ради батько жорстоко побив свою дитину, знущався й над іншими. Але небайдужі люди: директор Телязької школи Ірина Трохімчук, вчителі, депутат районної ради Микола Дем’янович, депут...

Інші види спорту У Сокалі відбулися змагання з плавання

У Сокальській ДЮСШ «Соколяни» відбулися змагання з плавання та підтягування на перекладині за програмою міської спартакіади допризовної молоді. У Сокальській ДЮСШ «Соколяни» відбулися змагання з плавання та підтягування на перекладині за програмою міської спартакіади допризовної молоді.

Цікаво знати Світлодіодні лампи вуличні - особливості експлуатації

В процесі появи нових і розвитку існуючих технологій промислового освітлення і освітлення міських вулиць особливу увагу звернено на економічність застосовуваних світлових приладів. Оптимальним рішенням у ситуації, що склалася стають вуличні світло... В процесі появи нових і розвитку існуючих технологій промислового освітлення і освітлення міських вулиць особливу увагу звернено на економічність застосовуваних світлових приладів. Оптимальним рішенням у ситуації, що склалася стають вуличні світло...