Óâàãà! Øàíîâí³ ÷èòà÷³ ïîðòàëó golossokal.com.ua òà ãàçåòè Ãîëîñ ç-íàä Áóãó.
Ç 1 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ïîðòàë golossokal.com.ua íå º îô³ö³éíèì ³íôîðìàö³éíèì ïîðòàëîì ãàçåòè "Ãîëîñ ç-íàä Áóãó".
×àñîïèñ "Ãîëîñ ç-íàä Áóãó" âè ìàºòå çìîãó ÷èòàòè ò³ëüêè ÿê äðóêîâàíå âèäàííÿ, äåÿê³ ñòàòò³ - íà ïîðòàë³ http://golosznadbugu.com/.
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²íôîðìàö³éíèé ïîðòàë ïðî Ñîêàëü òà Ñîêàëüùèíó.
Íà íàøîìó ñàéò³ âè ìîæåòå îçíàéîìèòèñÿ ç àêòóàëüíèìè íîâèíàìè ïðî Ñîêàëü ³ Ñîêàëüùèíó, ä³çíàòèñÿ ïðî îñòàíí³ ïîä³¿ Ëüâîâà òà íàøî¿ îáëàñò³. Íà ñòîð³íêàõ íàøîãî ïîðòàëó ðîçì³ùåíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïîë³òèêó òà ïîë³òè÷íå æèòòÿ ðåã³îíó, íîâèíè åêîíîì³êè, âè ìîæåòå ïðîñë³äêóâàòè çà ðîçâèòêîì òà äîñÿãíåííÿìè ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Ñîêàëüùèíè, ïðî÷èòàòè ïðî ³ñòîð³þ íàøîãî êðàþ.
Ïîðòàë Ãîëîñ Ñîêàëÿ - öå àêòóàëüí³ íîâèíè Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè!
Ïîïóëÿðí³ ñòàòò³
Ñòàòò³ ç îñòàííüîãî âèïóñêó
Ïðî ïîäàòêè
Ïîäàòêîâà ó Ñîêàë³ ïîâ³äîìëÿº ïðî íîâ³ ðàõóíêè äëÿ ñïëàòè ºäèíîãî âíåñêó
Ñîêàëüñüêå â³ää³ëåííÿ ×åðâîíîãðàäñüêî¿ ÎÄÏ² ÃÓ ÄÔÑ ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ ïîâ³äîìëÿº, ùî ç 01.02.2017 ðîêó çì³íèëèñÿ ðàõóíêè äëÿ çàðàõóâàííÿ ïëàòåæ³â ºäèíîãî âíåñêó.
Ïðî ïîäàòêè
Îñòàíí³é äåíü ïîäàííÿ çâ³òó ç ºäèíîãî âíåñêó – 09.02.2017 ðîêó
Ñîêàëüñüêå â³ää³ëåííÿ ×åðâîíîãðàäñüêî¿ ÎÄÏ² ÃÓ ÄÔÑ ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ ïîâ³äîìëÿº, ùî ô³çè÷í³ îñîáè – ï³äïðèºìö³ ïîäàþòü äî ô³ñêàëüíèõ îðãàí³â Çâ³ò ç ºäèíîãî âíåñêó ñàì³ çà ñåáå çà çâ³òíèé 2016 ð³ê äî 10 ëþòîãî 2017 ðîêó (îñòàíí³é äåíü ïîäàííÿ –...
Ö³êàâî çíàòè
Íà Ëüâ³âùèí³ ïðèêîðäîííèêè Ìîñòèñüêîãî çàãîíó çàòðèìàëè óêðà¿íöÿ òà ïîëÿêà
Ïðèêîðäîííèêè â³ää³ëó «Êðàêîâåöü» Ìîñòèñüêîãî çàãîíó çàòðèìàëè äâîõ ãðîìàäÿí, ÿê³ íàìàãàëèñÿ íåçàêîííî ïîðóøèòè êîðäîí ç Ïîëüùåþ.
Ö³êàâî çíàòè
Îïîäàòêîâóºìî äîõîäè, îòðèìàí³ ô³çè÷íîþ îñîáîþ çà íàäàí³ ïîñëóãè â³ä ³íøî¿ ô³çè÷íî¿ îñîáè
Ñîêàëüñüêå â³ää³ëåííÿ ×åðâîíîãðàäñüêî¿ ÎÄÏ² ÃÓ ÄÔÑ ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ ïîâ³äîìëÿº, ùî â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 14.1.54 ïóíêòó 14.1 ñòàòò³ 14 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ – Êîäåêñ) äîõ³ä ç äæåðåëîì ¿õ ïîõîäæåííÿ ç Óêðà¿íè – áóäü-ÿêèé äîõ³ä, îò...
Ïðî ïîäàòêè
ßê âíåñòè çì³íè äî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðèéíÿòòÿ ïðàö³âíèêà íà ðîáîòó?
Îáîâ’ÿçîê ç ïîäàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïîøèðþºòüñÿ âèêëþ÷íî íà òðóäîâ³ â³äíîñèíè (êîëè ç ïðàö³âíèêîì óêëàäàºòüñÿ òðóäîâèé äîãîâ³ð).
Ïðî ïîäàòêè
Çâ³ò ïî ºäèíîìó âíåñêó ï³äïðèºìö³ çîáîâ’ÿçàí³ ïîäàâàòè íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷è âåäóòü âîíè ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü
Çâ³ò ïîäàºòüñÿ çà ôîðìîþ çã³äíî ç äîäàòêîì 5 äî Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òà ïäàííÿ ñòðàõóâàëüíèêàìè çâ³òó ùîäî ñóì íàðàõîâàíîãî ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â...
Ïðî ïîäàòêè
Ïîäàòêîâà çíèæêà íà îïëàòó âàðòîñò³ íàâ÷àííÿ – íîâèé ïîðÿäîê íàäàííÿ
Òàê, ç 01.01.2017 ðîêó äîçâîëÿºòüñÿ âêëþ÷àòè äî ïîäàòêîâî¿ çíèæêè âèòðàòè ó âèãëÿä³ ñóìè êîøò³â, ñïëà÷åíèõ ïëàòíèêîì ïîäàòêó íà êîðèñòü â³ò÷èçíÿíèõ âèùèõ ³ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Ö³êàâî çíàòè
ßê âèáðàòè çì³øóâà÷ äëÿ êóõí³: ÿêèé êðàùå, íà ùî çâåðíóòè óâàãó?
Çì³øóâà÷ äëÿ êóõí³ – öå òàêà ñàíòåõí³÷íà ôóðí³òóðà, ÿêà ïîâèííà âîëîä³òè áàãàòüìà ÿêîñòÿìè. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî êîðèñòóºòüñÿ íèì ïðîòÿãîì âñüîãî äíÿ, ïîâåðòàþ÷è âàæ³ëü áëèçüêî ñîòí³ ðàç, íåîáõ³äíî âèáèðàòè íàä³éíó ³ ì³öíó êîíñòðóêö³þ. ßêùî â ñ³ì'¿ º...
Ö³êàâî çíàòè
Ñõîäè ç ìàðìóðó òà ãðàí³òó
Ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ñîòåíü ðîê³â íàòóðàëüí³ êàì³ííÿ (ãðàí³ò, ï³ùàíèê, ìàðìóð, îí³êñ, âàïíÿê, ãàáðî, ëàáðàäîðèò, äîëîì³ò ³ òóôó) çàñòîñîâóâàëèñÿ äëÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. ¯ì â³ääàâàëàñÿ ïåðåâàãà, òàê ÿê ì³öí³ñòü ³ äîâãîâ³÷í³ñòü – îñü íàéâàæëèâ³ø³ ÿêîñò³...
Ö³êàâî çíàòè
ßê ïðàâèëüíî âèáðàòè ³ êóïèòè çèìîâó êóðòêó
Â ãàðäåðîá³ ÷îëîâ³êà, ùî â³äïîâ³äàº âèñîê³é ïëàíö³ ñó÷àñíîñò³, çíà÷íå ì³ñöå çàéìàº âåðõí³é îäÿã. ² ç íàñòàííÿì õîëîä³â âàðòî çàäóìàòèñÿ íàä ïîêóïêîþ çèìîâî¿ êóðòêè. ßêà ïîâèííà áóòè êóðòêà ó ñïðàâæíüîãî ÷îëîâ³êà?
Ïðî âåëèê³ ï³äïðèºìñòâà
Ëüâ³âîáëåíåðãî îíîâëþº àâòîïàðê àâàð³éíèõ áðèãàä. Ôîòî
Äëÿ òîãî, ùîá ÿêíàéøâèäøå â³äíîâëþâàòè åëåêòðîïîñòà÷àííÿ ÏÀÒ «Ëüâ³âîáëåíåðãî» îíîâëþº àâòîïàðê àâàð³éíèõ áðèãàä — ì³íÿº «ðàäÿíñüê³» ÓÀÇè íà ÿïîíñüê³ Mitsubishi.
Ö³êàâî çíàòè
Íà Ñîêàëüùèí³ îáãîâîðþâàëè ïåðåâàãè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
Ïðîòÿãîì ñï³ëêóâàííÿ ïðèñóòí³ ìàëè çìîãó ïî÷óòè â³ä ²ðèíè Çàäîëèííî¿ ðîç’ÿñíåííÿ òà â³äïîâ³ä³ íà ÷èñëåíí³ ñâî¿ çàïèòàííÿ: ùîäî ïåðåâàã ïðîâåäåííÿ ðåôîðìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïðî øëÿõè íàïîâíåííÿ áþäæåòó ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, âèð³øåííÿ ïèòàííÿ öåíò...
Íîâèíè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Â Ñîêàë³ â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ àðõ³òåêòóðíî-ì³ñòîáóä³âíî¿ ðàäè
Íà ðîçãëÿä áóëè ïîäàí³ 6 ïðîåêò³â äåòàëüíèõ ïëàí³â òåðèòîð³¿ (ÄÏÒ).
Ö³êàâî çíàòè
Â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ äèòèíè
30 ñ³÷íÿ ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé Ñîêàëüñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ îðãàí³çóâàëà çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ äèòèíè. ×ëåíè êîì³ñ³¿ ðîçãëÿíóëè çàÿâó æèòåëÿ ì.Âåëèê³ Ìîñòè ïðî âèçíà÷åííÿ ñïîñîáó ó÷àñò³ éîãî òà äðóæèíè ó âèõîâàíí³ äâîõ ìàëîë...
Êîðîòêî ïðî ïîä³¿
Ó Ëüâîâ³ ïðèáðàëè ìàéæå âñå íàãðîìàäæåíå ñì³òòÿ: çàëèøèëèñü î÷èñòèòè 23 ìàéäàí÷èêè ç ÒÏÂ
Ñòàíîì íà 15:00 ãîä íåä³ë³, 29 ñ³÷íÿ, ó Ëüâîâ³ î÷èñòèëè â³ä ñì³òòÿ 357 êîíòåéíåðíèõ ìàéäàí÷èê³â ÒÏÂ. Â³äòàê, íà ñüîãîäí³ âæå âèâåçëè ìàéæå âñ³ çàëèøêè òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, íàêîïè÷åíèõ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà.
Ëèñòè äî ðåäàêö³¿
Ö³êàâ³ ì³ñöÿ Ëüâ³âùèíè - Ñîêàëüñüêèé ðàéîí
Ñîêàëüñüêèé ðàéîí – öå äóæå æèâîïèñíå ì³ñöå, ðîçòàøîâàíå íà Ëüâ³âùèí³, äå êîæíà äåòàëü âàðòà óâàãè. ßêùî âè ïðè¿õàëè ñþäè íà â³äïî÷èíîê, íóäüãóâàòè âàì òî÷íî íå äîâåäåòüñÿ.
Ñîêàëüñüêèé ÐÂ
Æ³íêà ç Ñîñí³âêè â³ääàëà øàõðàÿì 26 òèñ. ãðí, «âèçâîëÿþ÷è» îíóêà ç ïîë³ö³¿
Øàõðàé âèäóðèâ ó 81-ð³÷íî¿ ìåøêàíêè ì³ñòà Ñîñí³âêà 9 òèñ. ãðèâåíü, 600 äîëàð³â ÑØÀ òà 20 ºâðî çà «âèð³øåííÿ ïèòàííÿ» ¿¿ îíóêà, ÿêèé í³áèòî â÷èíèâ ïðàâîïîðóøåííÿ ³ áóâ çàòðèìàíèé ïîë³öåéñüêèìè. Ïðî öå ³íôîðìóº â³ää³ë êîìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿ Ëüâ³âñüêî¿ ...
Ö³êàâî çíàòè
×è ïîáóäóþòü â ×åðâîíîãðàä³ ñì³òòºñïàëþâàëüíèé çàâîä?
Ó ×åðâîíîãðàä³ ï³äïèñàëè ìåìîðàíäóì ç ïîëüñüêèì ³íâåñòîðîì â³äíîñíî áóä³âíèöòâà ñì³òòºñïàëþâàëüíîãî çàâîäó.
Íîâèíè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Â ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóëàñÿ íàðàäà ùîäî ëåãàë³çàö³¿ òà äåò³í³çàö³¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè
27 ñ³÷íÿ â Ñîêàëüñüê³é ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóëàñÿ íàðàäà ùîäî ïðîâåäåííÿ ³íôîðìàö³éíî-ðîç’ÿñíþâàëüíî¿ ðîáîòè ïî ëåãàë³çàö³¿ òà äåò³í³çàö³¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ÿêó ïðîâåëà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÐÄÀ ²ðèíà Çàäîëèííà.
Ö³êàâî çíàòè
Â Óêðà¿í³ ìîæóòü â³äì³íèòè äåÿê³ äåðæàâí³ ñâÿòà
Ï³ä ïèòàííÿì ïîñòàþòü äåðæàâí³ ñâÿòà - 1 òðàâíÿ òà 8 áåðåçíÿ. Òàêîæ ïëàíóþòü ïåðåâîäèòè àêöåíò ç 9 òðàâíÿ íà 8 òðàâíÿ.
Âëàäà ïðàöþº
Â Ñîêàë³ ïðîéøëà 16 ñåñ³ÿ V²I ñêëèêàííÿ Ñîêàëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
Ó ï’ÿòíèöþ, 27 ñ³÷íÿ â Ñîêàë³ ïðîéøëà 16 ñåñ³ÿ V²I ñêëèêàííÿ Ñîêàëüñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Íà ïîðÿäêó äåííîìó áóëî 14 ïèòàíü ç ð³çíèì.
Ëèñòè äî ðåäàêö³¿
ßê ïðàâèëüíî âèáðàòè êîìï'þòåðíèé ñò³ë?
Ñïðàâæí³é ñò³ë êîìï'þòåðíèé ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî çàì³íèòè. Â³í ìàº õàðàêòåðíó êîíñòðóêö³þ, ðàçþ÷å â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä êîíñòðóêö³¿ ñòîëó çâè÷àéíîãî ³ îá³äíüîãî ñòîëó.
Ëèñòè äî ðåäàêö³¿
Íà Ëüâ³âùèí³ â³äáóäåòüñÿ àêö³ÿ ùîäî âèìîãè ïîâåðíåííÿ ó âëàñí³ñòü äåðæàâè óñ³ ÒÅÑ
Ãîëîâà ÃÎ «Ðàá³â äî ðàþ íå ïóñêàþòü» ²âàí Ñïðèíñüêèé çâåðòàºòüñÿ äî ïðåäñòàâíèê³â çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ç íàãàäóâàííÿì, ùî 31 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ï³ä ãàñëîì «Âèìàãàºìî ïîâåðíóòè ó âëàñí³ñòü äåðæàâè óñ³ ÒÅÑ òà ïîñàäèòè Äîíåöüêó ìàô³þ ó òþðìó», ïî...
Ëèñòè äî ðåäàêö³¿
Äî Äíÿ Ñîáîðíîñò³ íà Ñêîë³âùèí³ ïîíàä ï³âñîòí³ ëþäåé ï³äíÿëèñü íà ãîðó Êëþ÷
Öèìè âèõ³äíèìè ó Íàö³îíàëüíîìó ïðèðîäíîìó ïàðêó "Ñêîë³âñüê³ Áåñêèäè" â³äáóëàñü îäíîäåííà çèìîâà ìàíäð³âêà äî âîäîñïàäó Êàì'ÿíêà òà ñõîäæåííÿ íà ãîðó Êëþ÷. Çàõ³ä áóâ ïðèóðî÷åíèé Äíþ Ñîáîðíîñò³ Óêðà¿íè.
Ö³êàâî çíàòè
Ëüâ³âùèíà ïðåçåíòóâàëà ëèòîâöÿì ìîæëèâîñò³ â³äïî÷èíêó ÷îòèðè ñåçîíè íà ð³ê, - âèñòàâêà ó Â³ëüíþñ³
Íåùîäàâíî ó ñòîëèö³ Ëèòîâñüêî¿ Ðåñïóáë³êè – ì³ñò³ Â³ëüíþñ çàâåðøèëàñü òóðèñòè÷íà âèñòàâêà "Àäâåíòóð 2017", äå Ëüâ³âùèíà ºäèíîþ ñåðåä ðåã³îí³â ïðåäñòàâëÿëà Óêðà¿íó. Óïðîäîâæ òðüîõ äí³â íàøà îáëàñòü ïðåçåíòóâàëà ñâî¿ òóðèñòè÷í³ òà êóðîðòí³ ìîæëèâîñò...
Ö³êàâî çíàòè
Ëüâ³âñüêà çàë³çíèöÿ ñêàñóâàëà ðåã³îíàëüíèé ïî¿çä «Ëüâ³â-Êîâåëü»
Ïðî îô³ö³éíó â³äì³íó ïî¿çäà ïðåñ-ñëóæáà «Ëüâ³âñüêî¿ çàë³çíèö³» ïîâ³äîìèëà 19 ñ³÷íÿ, óòî÷íèâøè, ùî çà ÷àñ ³ñíóâàííÿ ìàðøðóòó çàïîâíåí³ñòü ïîòÿã³â ñêëàäàëà âñüîãî 7%
²íø³ âèäè ñïîðòó
Çàâòðà ó Ëüâîâ³ ñòàðòóº ê³ííèé ÷åìï³îíàò, ÿêèé çàâåðøèòüñÿ âåðòåïîì íà êîíÿõ
Âïðîäîâæ òðüîõ äí³â ç 19 ïî 21 ñ³÷íÿ ó Ëüâîâ³ ïðîõîäèòèìóòü çìàãàííÿ ç ê³ííîãî ñïîðòó «Â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò ÄÞÑØ «Áóðåâ³ñíèê» Ð³çäâî-2017».
Ö³êàâî çíàòè
Áåçïå÷íå êóïàííÿ ï³ä ÷àñ Âîäîõðåùà
Ùå ç äàâí³õ-äàâåí ââàæàºòüñÿ, ùî ñàìå íà Âîäîõðåùåííÿ âîäà ñòàº ö³ëþùîþ, ³ ÿêùî ó í³é ñêóïàòèñü, òî ëþäèíó ïîêèíóòü ïîãàí³ ñèëè òà õâîðîáè, à îðãàí³çì î÷èñòèòüñÿ òà ð³ê ïðîéäå äîáðå. Áàãàòî ëþäåé öüîãî äíÿ éäóòü íà âîäîéìè, ð³÷êè, ùîá ïîáà÷èòè îñâ...