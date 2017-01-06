Офіційний веб-портал Сокальської районної газети "Голос з-над Бугу". На нашому сайті ви можете ознайомитися з актуальними новинами про Сокаль і Сокальщину, дізнатися про останні події Львова та нашої області. На сторінках нашого порталу розміщена інформація про політику та політичне життя регіону, новини економіки, ви можете прослідкувати за розвитком та досягненнями сільського господарства Сокальщини, прочитати про історію нашого краю. Портал "Голос з-над Бугу" - це актуальні новини Західної України!

Популярні статті

Статті з останнього випуску



Цікаво знати Характеристики світлодіодних світильників різного типу

LED освітлення для приміщень адміністративних, офісних та медичних установ, навчальних закладів, розважально-торгових центрів. Використання таких світильників дозволить знизити витрати на електроенергію до 5 разів не втрачаючи на якості світловог... LED освітлення для приміщень адміністративних, офісних та медичних установ, навчальних закладів, розважально-торгових центрів. Використання таких світильників дозволить знизити витрати на електроенергію до 5 разів не втрачаючи на якості світловог...

Цікаво знати Хто підлягає явці на приписку до призовної дільниці

Явці на приписку підлягають всі громадяни, які народилися з 1 січня по 31 грудня 2000 року включно, постійно або тимчасово проживають на території Сокальського району, а також громадян старшого призовного віку, які не були приписані раніше. Явці на приписку підлягають всі громадяни, які народилися з 1 січня по 31 грудня 2000 року включно, постійно або тимчасово проживають на території Сокальського району, а також громадян старшого призовного віку, які не були приписані раніше.

Духовне життя Мощі Святого Бенедикта в Сокалі

4, 5, 6 січня у церкві Благовіщення Пресвятої Богородиці м. Сокаль відбудуться передріздвяні реколекції. 4, 5, 6 січня у церкві Благовіщення Пресвятої Богородиці м. Сокаль відбудуться передріздвяні реколекції.

Політичні партії Партія «Батьківщина» – лідер за кількістю обраних місцевих депутатів та голів об’єднаних територіальних громад

11 та 18 грудня в Україні пройшли перші місцеві вибори в 184 об’єднаних територіальних громадах. Кандидати від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» за результатами голосування отримали найбільшу підтримку серед виборців. 11 та 18 грудня в Україні пройшли перші місцеві вибори в 184 об’єднаних територіальних громадах. Кандидати від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» за результатами голосування отримали найбільшу підтримку серед виборців.

Поезія Новорічний вірш



З сесії районної ради Про бюджет Сокальського району на 2017 рік

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини першої статті 43, статтями 44, 6164, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сокальська районна рада Львівської області, – ВИРІШИЛА: Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини першої статті 43, статтями 44, 6164, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сокальська районна рада Львівської області, – ВИРІШИЛА:

З сесії районної ради Депутатів Сокальської районної ради об'єднує зусилля задля розвитку району

23 грудня відбулася позачергова XV сесія VII скликання районної ради. З Днем народження колеги привітали Миколу Поліщука. Проголосували за лічильну (Ігор Мороз, Роман Волос, Ярослав Гаврилів) та редакційну (Наталія Дашковська, Євгенія Плетінка, Ми... 23 грудня відбулася позачергова XV сесія VII скликання районної ради. З Днем народження колеги привітали Миколу Поліщука. Проголосували за лічильну (Ігор Мороз, Роман Волос, Ярослав Гаврилів) та редакційну (Наталія Дашковська, Євгенія Плетінка, Ми...

Сокальський РВ Тема сімейного насильства повинна перебувати під особливим захистом держави

Якщо у вас виникла ця проблема, законодавство про попередження насильства в сім’ї наділяє нас досить широкими можливостями щодо звернення до органів та установ за допомогою у ситуації сімейного насильства, що тягне за собою вжиття визначених заход... Якщо у вас виникла ця проблема, законодавство про попередження насильства в сім’ї наділяє нас досить широкими можливостями щодо звернення до органів та установ за допомогою у ситуації сімейного насильства, що тягне за собою вжиття визначених заход...

Сокальський РВ В Хлівчанах на Сокальщині поцупили бензопилу



Сокальський РВ В Пристані на Сокальщині чоловіка затримали під час пограбування магазину



Сокальський РВ В Червонограді зловили злодія металобрухту



Про податки Про поступлення до зведеного бюджету Сокальщини за 11 місяців 2016 року

6,6 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 873,8 тис. грн. або на 15,2 відсотка більше запланованого. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1,9 млн. грн. 6,6 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 873,8 тис. грн. або на 15,2 відсотка більше запланованого. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1,9 млн. грн.

Про податки Відбулося чергове засідання робочої групи з організації підвищення ефективного використання земельних ресурсів



Сокальський РВ На Сокальщині водій не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу



Листи до редакції Вчителі та учні Лучицької школи передали допомогу воїнам АТО

Ще ніколи їдальня нашої школи не бачила одночасно за роботою стількох кухарів, результатом праці яких стали смачні вареники. Всі столи були закладені варениками! Варениками для воїнів! Ще ніколи їдальня нашої школи не бачила одночасно за роботою стількох кухарів, результатом праці яких стали смачні вареники. Всі столи були закладені варениками! Варениками для воїнів!

Новини На Сокальщині відбулася презентація книги Андрія Криштальського

У Княжівській ЗШ ІІІІ ступенів відбулася творча зустріч з Андрієм Криштальським – українським письменником, журналістом, видавцем, громадським діячем, членом Національної спілки письменників України, лауреатом Літературної премії ім. Вікіпедія. У Княжівській ЗШ ІІІІ ступенів відбулася творча зустріч з Андрієм Криштальським – українським письменником, журналістом, видавцем, громадським діячем, членом Національної спілки письменників України, лауреатом Літературної премії ім. Вікіпедія.

Фестивалі та концерти В Сокалі проходив перший обласний фестиваль хореографії та вокально-хорового мистецтва «Сокальські візерунки»

Перегляд конкурсних програм учасників відбувся у суботу, 3 грудня. Свою майстерність демонстрували творчі дитячі та юнацькі вокальні, хореографічні, хорові та фольклорні колективи та окремі виконавці. Оцінювання відбувалось за чотирма віковими кат... Перегляд конкурсних програм учасників відбувся у суботу, 3 грудня. Свою майстерність демонстрували творчі дитячі та юнацькі вокальні, хореографічні, хорові та фольклорні колективи та окремі виконавці. Оцінювання відбувалось за чотирма віковими кат...

Про освіту Сокальські учні взяли участь у міжнародній відеконференції в рамках міжнародної програми «Generation Global»

Міжнародна програма «Generation Global» працює у 20 країнах світу, 100 українських шкіл беруть у ній участь, об’єднуючи тисячі студентів у діалог, серед них і учні Сокальської СШ ІІІІ ст. №3. Для більшості вчителів «Generation Global» є підтримкою... Міжнародна програма «Generation Global» працює у 20 країнах світу, 100 українських шкіл беруть у ній участь, об’єднуючи тисячі студентів у діалог, серед них і учні Сокальської СШ ІІІІ ст. №3. Для більшості вчителів «Generation Global» є підтримкою...

З сесії районної ради З Києва не надійшли субвенції освітянам та медикам, тому районні депутати проголосували за виділення їм коштів на зарплати

16 грудня відбулося позачергова XIV сесія VII скликання Сокальської районної ради. Перед початком роботи голова ради Микола Пасько ознайомив присутніх з оновленою системою електронного голосування «Голос», в планшетах є додаткові функції, висновки... 16 грудня відбулося позачергова XIV сесія VII скликання Сокальської районної ради. Перед початком роботи голова ради Микола Пасько ознайомив присутніх з оновленою системою електронного голосування «Голос», в планшетах є додаткові функції, висновки...

Влада працює Підписано угоду щодо співпраці між Сокальським районом та Замойським повітом

На думку старости повіту підписання угоди між Сокальським районом та Замойським повітом дозволить обом сторонам реалізовувати багато цікавих транскордонних проектів у галузі культури, економіки, зокрема, у сфері інфраструктури, де робитимуть акцен... На думку старости повіту підписання угоди між Сокальським районом та Замойським повітом дозволить обом сторонам реалізовувати багато цікавих транскордонних проектів у галузі культури, економіки, зокрема, у сфері інфраструктури, де робитимуть акцен...

Святкові події В Сокалі подарили подарунки діткам з особливими потребами в асоціації інвалідів

Напередодні дня святого Миколая в Сокальську районну асоціацію інвалідів завітав святий Миколай. Тут він привітав 20 дітей з особливими потребами та ще для 27-ми дітей, які не змогли прийти на свято, волонтери передали подарунки. Напередодні дня святого Миколая в Сокальську районну асоціацію інвалідів завітав святий Миколай. Тут він привітав 20 дітей з особливими потребами та ще для 27-ми дітей, які не змогли прийти на свято, волонтери передали подарунки.

Святкові події Діти з Сокальської школи-інтернат отримали море емоцій від подорожі Києвом

Є на світі багато чудових міст. Але такого, як наш Київ, немає. Містогерой, містомузей, містосад – саме так його величають. Про Київ написано багато історичних праць та полотен, складено чимало легенд, віршів, пісень, музичних творів. Є на світі багато чудових міст. Але такого, як наш Київ, немає. Містогерой, містомузей, містосад – саме так його величають. Про Київ написано багато історичних праць та полотен, складено чимало легенд, віршів, пісень, музичних творів.

Про податки Застосування РРО при купівлі-продажу іноземної валюти – обов’язкове

Для здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти розроблено та включено до Державного реєстру РРО модель В1-1, яка є спеціалізованим електронним контрольно-касовим реєстратором для зазначених операцій і належить до РРО, дозволених до пер... Для здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти розроблено та включено до Державного реєстру РРО модель В1-1, яка є спеціалізованим електронним контрольно-касовим реєстратором для зазначених операцій і належить до РРО, дозволених до пер...

З життя господарника У Белзі відбулася міжнародна конференція «Історичний та територіальний розвиток Белзької землі»

Адже Белз з’явився на початку одинадцятого століття як значне місто західної окраїни Київської Русі. Адже Белз з’явився на початку одинадцятого століття як значне місто західної окраїни Київської Русі.