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Статті з останнього випуску



Духовне життя Священник-патріот

Настоятель греко-католицької церкви села Волиця о. Андрій не лише дуже ревний душ-пастир, а й патріот, котрий добре знає і шанує історію України. Настоятель греко-католицької церкви села Волиця о. Андрій не лише дуже ревний душ-пастир, а й патріот, котрий добре знає і шанує історію України.

Духовне життя Мощі Святого Бенедикта у Сокалі

Мощі святого Бенедикта Нурсійського привезли до нас з Борислава, де вони зберігаються в церкві святої Анни. Захистом вважається молитва до Бенедикта, а ще медальйон зі зображенням святого є оберегом під час морських, повітряних подорожей і навіть ... Мощі святого Бенедикта Нурсійського привезли до нас з Борислава, де вони зберігаються в церкві святої Анни. Захистом вважається молитва до Бенедикта, а ще медальйон зі зображенням святого є оберегом під час морських, повітряних подорожей і навіть ...

Коротко про події В Острові на Сокальщині встановили меморіальну дошку Героєві, випускнику школи Василеві Соляку



Листи до редакції Радуйся земле - Христос народився!

Прийшла зима, принесла нам передріздвяний настрій. На гілки дерев нанизала білосніжне намисто, дороги, трави встелила білими килимами. Земля в очікуванні величної події – Різдва Христового, коли в убогій стаєнці поміж ягнятами та пастушками прийшо... Прийшла зима, принесла нам передріздвяний настрій. На гілки дерев нанизала білосніжне намисто, дороги, трави встелила білими килимами. Земля в очікуванні величної події – Різдва Христового, коли в убогій стаєнці поміж ягнятами та пастушками прийшо...

Листи до редакції В Сокалі діти у скрутних життєвих обставинах отримали подарунки від Святого Миколая

Вона завершилася дійством до святого Миколая, яке відбулося в приміщенні Благодійного фонду «Карітас»Сокаль, на яке запросили діток з особливими потребами, дітей сиріт та дітей загиблих і поранених воїнів АТО. Розпочав його директор Благодійного ф... Вона завершилася дійством до святого Миколая, яке відбулося в приміщенні Благодійного фонду «Карітас»Сокаль, на яке запросили діток з особливими потребами, дітей сиріт та дітей загиблих і поранених воїнів АТО. Розпочав його директор Благодійного ф...

Коротко про події На Сокальщині першою у 2017 році народилася дівчинка



Листи до редакції Робіть добро - для радості, для щастя

Святий Миколай разом із світлокрилими янголами завітав у храм Різдва Пресвятої Богородиці с. Хлівчани, де настоятель УГКЦ о. Андрій розповів хлопчикам і дівчаткам, а також усі парафіяни мали змогу послухати історію про добрі справи cв. Миколая. Святий Миколай разом із світлокрилими янголами завітав у храм Різдва Пресвятої Богородиці с. Хлівчани, де настоятель УГКЦ о. Андрій розповів хлопчикам і дівчаткам, а також усі парафіяни мали змогу послухати історію про добрі справи cв. Миколая.

Життєві історії Степан Бандера – символ нації

Феноменальною є Людина, що змогла дати назву цілому народові – бандерівці. Ймовірно, прізвище роду запрограмувало його Долю і стало знаком Свободи і Незалежности поневолених українців. Феноменальною є Людина, що змогла дати назву цілому народові – бандерівці. Ймовірно, прізвище роду запрограмувало його Долю і стало знаком Свободи і Незалежности поневолених українців.

Поезія Різдвяна поезія Лідії Гійшишки



Новини Хору «Надбужжя» - 40 років

Сорок років тому невідомий композитор і диригент Петро Грева згуртував навколо себе молодих ентузіастів, талановитих виконавців з народу і створив на базі заводу «Хімволокно» самобутній колектив «Надбужжя», який розвивав і поширював найкращі пісен... Сорок років тому невідомий композитор і диригент Петро Грева згуртував навколо себе молодих ентузіастів, талановитих виконавців з народу і створив на базі заводу «Хімволокно» самобутній колектив «Надбужжя», який розвивав і поширював найкращі пісен...

З сесії районної ради Районна рада відстоює інтереси мешканців району - відповідь депутата Андрія Сенюка депутату Роману Монастирському

Але головне в цьому - чому через амбіції однієї людини мають терпіти мешканці всього району? Але головне в цьому - чому через амбіції однієї людини мають терпіти мешканці всього району?

Листи до редакції Коли далеко від істини - про сесію Сокальської районної ради очима дописувача

А яка партія в нашому регіоні всіляко підтримувала Партію регіонів? Я нагадаю: КУН. Згадую в попередній каденції під час керівництва Партії регіонів один з депутатів від партії КУН вийшов на трибуну і агітував колег підтримувати голову РДА, пообіц... А яка партія в нашому регіоні всіляко підтримувала Партію регіонів? Я нагадаю: КУН. Згадую в попередній каденції під час керівництва Партії регіонів один з депутатів від партії КУН вийшов на трибуну і агітував колег підтримувати голову РДА, пообіц...

Духовне життя Радуйся Земле - Христос народився!

День за днем і над світом засіяє Вифлеємська зірка. Готуймося до свят, як християни, як добрі господарі, і виконуймо те, чого вчить народна колядка: День за днем і над світом засіяє Вифлеємська зірка. Готуймося до свят, як християни, як добрі господарі, і виконуймо те, чого вчить народна колядка:

Сокальський РВ Прокуратура через борги хоче повернути кінотеатр в Сокалі місцевій громаді

Ухвалою господарського суду Львівської області порушено провадження у справі за позовом Червоноградської місцевої прокуратури, поданого в інтересах держави в особі Сокальської районної ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "Скорпіон" про... Ухвалою господарського суду Львівської області порушено провадження у справі за позовом Червоноградської місцевої прокуратури, поданого в інтересах держави в особі Сокальської районної ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "Скорпіон" про...

Цікаво знати В Сокалі 13 січня відбудуться слухання щодо регулювання вартості пасажирських перевезень

Під час наради очільник Львівщини наголосив на важливості публічного обговорення даного питання, а також на визначенні економічно-обгрунтованих тарифів. Під час наради очільник Львівщини наголосив на важливості публічного обговорення даного питання, а також на визначенні економічно-обгрунтованих тарифів.

Про великі підприємства Керівництво Львіввугілля планує видобути у 2017 році майже 1,5 мільйони тон вугілля

В кінці 2016 року у ДП «Львіввугілля» відбулася пресконференція. Про те, як шахтарі Сокальщини прожили непростий рік, як вдалося подолати труднощі, зменшити заборгованість у виплаті заробітної плати, з журналістами місцевих ЗМІ спілкувалися генера... В кінці 2016 року у ДП «Львіввугілля» відбулася пресконференція. Про те, як шахтарі Сокальщини прожили непростий рік, як вдалося подолати труднощі, зменшити заборгованість у виплаті заробітної плати, з журналістами місцевих ЗМІ спілкувалися генера...

Цікаво знати Про перерахунок пенсій в 2017 році

У Сокальському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України у Львівській області відбувся брифінг з начальником управління Світланою Сідельник та начальником відділу з питань призначення та перерахунку пенсій Оленою Лучковою У Сокальському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України у Львівській області відбувся брифінг з начальником управління Світланою Сідельник та начальником відділу з питань призначення та перерахунку пенсій Оленою Лучковою

Духовне життя В Угнові на Сокальщині відслужили урочисту Літургію в пам'ять про блаженного отця Северина Бараника

Минуло вже 75 років від дня мученицької смерті о. Северіяна Бараника, 15 років, як блаженний Іван Павло ІІ проголосив його блаженним, а його постать є маловідомою у нас на теренах Сокальщини. Минуло вже 75 років від дня мученицької смерті о. Северіяна Бараника, 15 років, як блаженний Іван Павло ІІ проголосив його блаженним, а його постать є маловідомою у нас на теренах Сокальщини.

Новини В музеї «Сокальщина» була виставка, присвячена національно-визвольній боротьбі українського народу

Ця виставка – скрупульозна праця ентузіастів, які на громадських засадах її творили: збирали цікаві матеріали, документи, старі видання і світлини. Так по крупинках складали біографію української державності. Ця виставка – скрупульозна праця ентузіастів, які на громадських засадах її творили: збирали цікаві матеріали, документи, старі видання і світлини. Так по крупинках складали біографію української державності.

Архіви 90-тих років На Сокальщині багатодітна матір взяла в опіку чотирьох сиріт

Чотири року тому багатодітна родина Струсь із села Княже стала відомою на всю Україну. Тоді на Сокальщині, мабуть, не було родини де б не обговорювали сумну долю чотирьох дітей. Ця історія не залишила нікого байдужим: через горе-батьків діти потра... Чотири року тому багатодітна родина Струсь із села Княже стала відомою на всю Україну. Тоді на Сокальщині, мабуть, не було родини де б не обговорювали сумну долю чотирьох дітей. Ця історія не залишила нікого байдужим: через горе-батьків діти потра...

Святкові події В Сокалі вшанували Провідника українського народу Степана Бандеру

Вшанувати 108-му річницю від дня народження Провідника українського народу Степана Бандери прийшло, на жаль, не багато сокальчан. Священики Василь Партика та Володимир Жарський відправили панахиду, наголосивши, що Степан Бандера закликає нас до є... Вшанувати 108-му річницю від дня народження Провідника українського народу Степана Бандери прийшло, на жаль, не багато сокальчан. Священики Василь Партика та Володимир Жарський відправили панахиду, наголосивши, що Степан Бандера закликає нас до є...

Наші інтервю Голова районної ради Микола Пасько розповів чим жила Сокальщина у 2016-ому

Напередодні Нового року голова районної ради Микола ПАСЬКО на прес-конференції, яку дав місцевим ЗМІ, розповів чим жила Сокальщина у 2016-ому, про успішну реалізацію проектів у громадах, проблемні питання, поділився планами на майбутнє та відповів... Напередодні Нового року голова районної ради Микола ПАСЬКО на прес-конференції, яку дав місцевим ЗМІ, розповів чим жила Сокальщина у 2016-ому, про успішну реалізацію проектів у громадах, проблемні питання, поділився планами на майбутнє та відповів...

Цікаво знати Характеристики світлодіодних світильників різного типу

LED освітлення для приміщень адміністративних, офісних та медичних установ, навчальних закладів, розважально-торгових центрів. Використання таких світильників дозволить знизити витрати на електроенергію до 5 разів не втрачаючи на якості світловог... LED освітлення для приміщень адміністративних, офісних та медичних установ, навчальних закладів, розважально-торгових центрів. Використання таких світильників дозволить знизити витрати на електроенергію до 5 разів не втрачаючи на якості світловог...

Цікаво знати Хто підлягає явці на приписку до призовної дільниці

Явці на приписку підлягають всі громадяни, які народилися з 1 січня по 31 грудня 2000 року включно, постійно або тимчасово проживають на території Сокальського району, а також громадян старшого призовного віку, які не були приписані раніше. Явці на приписку підлягають всі громадяни, які народилися з 1 січня по 31 грудня 2000 року включно, постійно або тимчасово проживають на території Сокальського району, а також громадян старшого призовного віку, які не були приписані раніше.

Духовне життя Мощі Святого Бенедикта в Сокалі

4, 5, 6 січня у церкві Благовіщення Пресвятої Богородиці м. Сокаль відбудуться передріздвяні реколекції. 4, 5, 6 січня у церкві Благовіщення Пресвятої Богородиці м. Сокаль відбудуться передріздвяні реколекції.

Політичні партії Партія «Батьківщина» – лідер за кількістю обраних місцевих депутатів та голів об’єднаних територіальних громад

11 та 18 грудня в Україні пройшли перші місцеві вибори в 184 об’єднаних територіальних громадах. Кандидати від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» за результатами голосування отримали найбільшу підтримку серед виборців. 11 та 18 грудня в Україні пройшли перші місцеві вибори в 184 об’єднаних територіальних громадах. Кандидати від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» за результатами голосування отримали найбільшу підтримку серед виборців.