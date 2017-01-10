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Статті з останнього випуску



Цікаво знати Львівська залізниця скасувала регіональний поїзд «Львів-Ковель»

Про офіційну відміну поїзда прес-служба «Львівської залізниці» повідомила 19 січня, уточнивши, що за час існування маршруту заповненість потягів складала всього 7% Про офіційну відміну поїзда прес-служба «Львівської залізниці» повідомила 19 січня, уточнивши, що за час існування маршруту заповненість потягів складала всього 7%

Інші види спорту Завтра у Львові стартує кінний чемпіонат, який завершиться вертепом на конях

Впродовж трьох днів з 19 по 21 січня у Львові проходитимуть змагання з кінного спорту «Відкритий чемпіонат ДЮСШ «Буревісник» Різдво-2017». Впродовж трьох днів з 19 по 21 січня у Львові проходитимуть змагання з кінного спорту «Відкритий чемпіонат ДЮСШ «Буревісник» Різдво-2017».

Цікаво знати Безпечне купання під час Водохреща

Ще з давніх-давен вважається, що саме на Водохрещення вода стає цілющою, і якщо у ній скупатись, то людину покинуть погані сили та хвороби, а організм очиститься та рік пройде добре. Багато людей цього дня йдуть на водойми, річки, щоб побачити осв... Ще з давніх-давен вважається, що саме на Водохрещення вода стає цілющою, і якщо у ній скупатись, то людину покинуть погані сили та хвороби, а організм очиститься та рік пройде добре. Багато людей цього дня йдуть на водойми, річки, щоб побачити осв...

Цікаво знати В Червонограді за маршруткою можна слідкувати он-лайн

У зв'язку із запровадженням GPS - спостереження у місцевих маршрутках, у мешканців Червонограда з'явилась можливість слідкувати за маршрутним таксі через інтернет. У зв'язку із запровадженням GPS - спостереження у місцевих маршрутках, у мешканців Червонограда з'явилась можливість слідкувати за маршрутним таксі через інтернет.

Про економіку На Конкурс мікропроектів 2017 зареєстрували 1303 заявки, - Львівська облрада

Найбільшу кількість заявок подали Сокальський, Жовківський та Яворівський райони, місто Дрогобич, найменше – Дрогобицький, Радехівський та Перемишлянський райони та місто Моршин. Найбільшу кількість заявок подали Сокальський, Жовківський та Яворівський райони, місто Дрогобич, найменше – Дрогобицький, Радехівський та Перемишлянський райони та місто Моршин.

Листи до редакції Просимо всіх небайдужих про допомогу для лікування Ільницької Віталії

Просимо всіх небайдужих про допомогу для лікування Ільницької Віталії Віталіївни, учениці 11 класу Сокальської ЗШ І-ІІІст.№2, в якої виявлено злоякісну прогресуючу пухлину. Просимо всіх небайдужих про допомогу для лікування Ільницької Віталії Віталіївни, учениці 11 класу Сокальської ЗШ І-ІІІст.№2, в якої виявлено злоякісну прогресуючу пухлину.

Поезія Різдвяна поезія Лідії Гійшишки



З сесії районної ради Районна рада відстоює інтереси мешканців району - відповідь депутата Андрія Сенюка депутату Роману Монастирському

Але головне в цьому - чому через амбіції однієї людини мають терпіти мешканці всього району? Але головне в цьому - чому через амбіції однієї людини мають терпіти мешканці всього району?

Листи до редакції Коли далеко від істини - про сесію Сокальської районної ради очима дописувача

А яка партія в нашому регіоні всіляко підтримувала Партію регіонів? Я нагадаю: КУН. Згадую в попередній каденції під час керівництва Партії регіонів один з депутатів від партії КУН вийшов на трибуну і агітував колег підтримувати голову РДА, пообіц... А яка партія в нашому регіоні всіляко підтримувала Партію регіонів? Я нагадаю: КУН. Згадую в попередній каденції під час керівництва Партії регіонів один з депутатів від партії КУН вийшов на трибуну і агітував колег підтримувати голову РДА, пообіц...

Сокальський РВ Прокуратура через борги хоче повернути кінотеатр в Сокалі місцевій громаді

Ухвалою господарського суду Львівської області порушено провадження у справі за позовом Червоноградської місцевої прокуратури, поданого в інтересах держави в особі Сокальської районної ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "Скорпіон" про... Ухвалою господарського суду Львівської області порушено провадження у справі за позовом Червоноградської місцевої прокуратури, поданого в інтересах держави в особі Сокальської районної ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "Скорпіон" про...

Цікаво знати В Сокалі 13 січня відбудуться слухання щодо регулювання вартості пасажирських перевезень

Під час наради очільник Львівщини наголосив на важливості публічного обговорення даного питання, а також на визначенні економічно-обгрунтованих тарифів. Під час наради очільник Львівщини наголосив на важливості публічного обговорення даного питання, а також на визначенні економічно-обгрунтованих тарифів.

Про великі підприємства Керівництво Львіввугілля планує видобути у 2017 році майже 1,5 мільйони тон вугілля

В кінці 2016 року у ДП «Львіввугілля» відбулася пресконференція. Про те, як шахтарі Сокальщини прожили непростий рік, як вдалося подолати труднощі, зменшити заборгованість у виплаті заробітної плати, з журналістами місцевих ЗМІ спілкувалися генера... В кінці 2016 року у ДП «Львіввугілля» відбулася пресконференція. Про те, як шахтарі Сокальщини прожили непростий рік, як вдалося подолати труднощі, зменшити заборгованість у виплаті заробітної плати, з журналістами місцевих ЗМІ спілкувалися генера...

Цікаво знати Про перерахунок пенсій в 2017 році

У Сокальському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України у Львівській області відбувся брифінг з начальником управління Світланою Сідельник та начальником відділу з питань призначення та перерахунку пенсій Оленою Лучковою У Сокальському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України у Львівській області відбувся брифінг з начальником управління Світланою Сідельник та начальником відділу з питань призначення та перерахунку пенсій Оленою Лучковою

Духовне життя В Угнові на Сокальщині відслужили урочисту Літургію в пам'ять про блаженного отця Северина Бараника

Минуло вже 75 років від дня мученицької смерті о. Северіяна Бараника, 15 років, як блаженний Іван Павло ІІ проголосив його блаженним, а його постать є маловідомою у нас на теренах Сокальщини. Минуло вже 75 років від дня мученицької смерті о. Северіяна Бараника, 15 років, як блаженний Іван Павло ІІ проголосив його блаженним, а його постать є маловідомою у нас на теренах Сокальщини.

Новини В музеї «Сокальщина» була виставка, присвячена національно-визвольній боротьбі українського народу

Ця виставка – скрупульозна праця ентузіастів, які на громадських засадах її творили: збирали цікаві матеріали, документи, старі видання і світлини. Так по крупинках складали біографію української державності. Ця виставка – скрупульозна праця ентузіастів, які на громадських засадах її творили: збирали цікаві матеріали, документи, старі видання і світлини. Так по крупинках складали біографію української державності.

Архіви 90-тих років На Сокальщині багатодітна матір взяла в опіку чотирьох сиріт

Чотири року тому багатодітна родина Струсь із села Княже стала відомою на всю Україну. Тоді на Сокальщині, мабуть, не було родини де б не обговорювали сумну долю чотирьох дітей. Ця історія не залишила нікого байдужим: через горе-батьків діти потра... Чотири року тому багатодітна родина Струсь із села Княже стала відомою на всю Україну. Тоді на Сокальщині, мабуть, не було родини де б не обговорювали сумну долю чотирьох дітей. Ця історія не залишила нікого байдужим: через горе-батьків діти потра...

Святкові події В Сокалі вшанували Провідника українського народу Степана Бандеру

Вшанувати 108-му річницю від дня народження Провідника українського народу Степана Бандери прийшло, на жаль, не багато сокальчан. Священики Василь Партика та Володимир Жарський відправили панахиду, наголосивши, що Степан Бандера закликає нас до є... Вшанувати 108-му річницю від дня народження Провідника українського народу Степана Бандери прийшло, на жаль, не багато сокальчан. Священики Василь Партика та Володимир Жарський відправили панахиду, наголосивши, що Степан Бандера закликає нас до є...

Наші інтервю Голова районної ради Микола Пасько розповів чим жила Сокальщина у 2016-ому

Напередодні Нового року голова районної ради Микола ПАСЬКО на прес-конференції, яку дав місцевим ЗМІ, розповів чим жила Сокальщина у 2016-ому, про успішну реалізацію проектів у громадах, проблемні питання, поділився планами на майбутнє та відповів... Напередодні Нового року голова районної ради Микола ПАСЬКО на прес-конференції, яку дав місцевим ЗМІ, розповів чим жила Сокальщина у 2016-ому, про успішну реалізацію проектів у громадах, проблемні питання, поділився планами на майбутнє та відповів...

Цікаво знати Характеристики світлодіодних світильників різного типу

LED освітлення для приміщень адміністративних, офісних та медичних установ, навчальних закладів, розважально-торгових центрів. Використання таких світильників дозволить знизити витрати на електроенергію до 5 разів не втрачаючи на якості світловог... LED освітлення для приміщень адміністративних, офісних та медичних установ, навчальних закладів, розважально-торгових центрів. Використання таких світильників дозволить знизити витрати на електроенергію до 5 разів не втрачаючи на якості світловог...

Цікаво знати Хто підлягає явці на приписку до призовної дільниці

Явці на приписку підлягають всі громадяни, які народилися з 1 січня по 31 грудня 2000 року включно, постійно або тимчасово проживають на території Сокальського району, а також громадян старшого призовного віку, які не були приписані раніше. Явці на приписку підлягають всі громадяни, які народилися з 1 січня по 31 грудня 2000 року включно, постійно або тимчасово проживають на території Сокальського району, а також громадян старшого призовного віку, які не були приписані раніше.

Духовне життя Мощі Святого Бенедикта в Сокалі

4, 5, 6 січня у церкві Благовіщення Пресвятої Богородиці м. Сокаль відбудуться передріздвяні реколекції. 4, 5, 6 січня у церкві Благовіщення Пресвятої Богородиці м. Сокаль відбудуться передріздвяні реколекції.

Політичні партії Партія «Батьківщина» – лідер за кількістю обраних місцевих депутатів та голів об’єднаних територіальних громад

11 та 18 грудня в Україні пройшли перші місцеві вибори в 184 об’єднаних територіальних громадах. Кандидати від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» за результатами голосування отримали найбільшу підтримку серед виборців. 11 та 18 грудня в Україні пройшли перші місцеві вибори в 184 об’єднаних територіальних громадах. Кандидати від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» за результатами голосування отримали найбільшу підтримку серед виборців.

Поезія Новорічний вірш



З сесії районної ради Про бюджет Сокальського району на 2017 рік

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини першої статті 43, статтями 44, 6164, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сокальська районна рада Львівської області, – ВИРІШИЛА: Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини першої статті 43, статтями 44, 6164, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сокальська районна рада Львівської області, – ВИРІШИЛА:

З сесії районної ради Депутатів Сокальської районної ради об'єднує зусилля задля розвитку району

23 грудня відбулася позачергова XV сесія VII скликання районної ради. З Днем народження колеги привітали Миколу Поліщука. Проголосували за лічильну (Ігор Мороз, Роман Волос, Ярослав Гаврилів) та редакційну (Наталія Дашковська, Євгенія Плетінка, Ми... 23 грудня відбулася позачергова XV сесія VII скликання районної ради. З Днем народження колеги привітали Миколу Поліщука. Проголосували за лічильну (Ігор Мороз, Роман Волос, Ярослав Гаврилів) та редакційну (Наталія Дашковська, Євгенія Плетінка, Ми...

Сокальський РВ Тема сімейного насильства повинна перебувати під особливим захистом держави

Якщо у вас виникла ця проблема, законодавство про попередження насильства в сім’ї наділяє нас досить широкими можливостями щодо звернення до органів та установ за допомогою у ситуації сімейного насильства, що тягне за собою вжиття визначених заход... Якщо у вас виникла ця проблема, законодавство про попередження насильства в сім’ї наділяє нас досить широкими можливостями щодо звернення до органів та установ за допомогою у ситуації сімейного насильства, що тягне за собою вжиття визначених заход...