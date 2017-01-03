Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 110-111 від 2016-12-21





23 грудня відбулася позачергова XV сесія VII скликання районної ради. З Днем народження колеги привітали Миколу Поліщука. Проголосували за лічильну (Ігор Мороз, Роман Волос, Ярослав Гаврилів) та редакційну (Наталія Дашковська, Євгенія Плетінка, Мирослава Ігнатюк) комісії. В цілому за розгляд питань (з поправкою) порядку денного проголосував 31 депутат.

З першого питання «Про звіт голови районної ради про діяльність за 2016 рік» виступив голова районної ради Микола Пасько. Він зупинився на головних пріоритетах, проблемах та тих досягненнях, що їх спільними зусиллями вдалося реалізувати в районній раді, продемонструвавши це на слайдах.

За перший рік роботи Сокальської районної ради Львівської області VII скликання працівники виконавчого апарату районної ради здійснили організаційноправовий супровід: 14 засідань президії і 14 сесій районної ради.

На засіданнях президії районної ради було висловлено багато пропозицій та зауважень у ході обговорення проектів рішень. За результатами їх розгляду структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконавчому апарату районної ради були дані доручення та рекомендації, а також вносились доповнення та зміни до проектів рішень.

За перший рік роботи Сокальської районної ради VII скликання постійні депутатські комісії районної ради, згідно з протоколами провели 54 засідання.

Протягом грудня 2015-ого – листопада 2016 р. керівництво Сокальської районної ради взяло участь у 11 зустрічах з представниками іноземних делегацій, а саме: Томашівського, Грубешівського, Влодавського повітів Республіки Польща, товариства «Долина річки Західний Буг».

Серед найголовніших досягнень та заходів: в рамках Програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» Сокальська районна рада проводить консультації з питань написання проектів. У напрямі «Безпека»: підвищення доступності медичної допомоги мешканцям Сокальського району, Томашівського та Грубешівського повіту Польщі та району Жабінка з Білорусі, у напрямі написання проектів «Доступність» готується проект підвищення доступу до кращої якості доріг у Томашівському повіті Польщі, Сокальському та Жовківському районах Львівщини. У напрямку «Спадщина»: підвищення туристичної привабливості та збереження історичної спадщини Сокальського, Жовківського районів Львівщини та Томашівського повіту Польщі, а також проект підвищення туристичної привабливості річки Західний Буг.

Окрім того, серед найважливіших культурних зустрічей – участь у Днях добросусідства КорчминСтаївка, Днях добросусідства у Влодаві та Завишні, повітових обжинках, урочистостях з нагоди державних та регіональних пам’ятних дат, міжнародних конференціях.

У 2016 р. активно продовжувалася співпраця з проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громадуІІ», учасником якого були 4 територіальні громади.

Голова районної ради Микола Пасько поінформував, що 22 грудня в уряді Томашівського повіту разом із польськими та білоруськими партнерами він підписав три міжнародні угоди щодо участі в конкурсах в рамках програми. Основні напрямки угоди: медицина, ремонт доріг, служба з надзвичайних ситуацій. Консолідований бюджет по трьох напрямках понад 800 тисяч євро. 27 і 28 грудня заплановано підписання ще двох угод з іншими партнерами.

В звітному періоді депутати районної ради прийняли 23 звернення до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Державного агентства автомобільних доріг України, Національної Ради України, Львівської обласної ради, Львівської облдержадміністрації, Служби автомобільних доріг у Львівській області, Державної прикордонної служби України.

За звітній період до районної ради надійшли 11 депутатських запитів, які розглянуті на пленарних засіданнях сесій, прийняті відповідні рішення та скеровано їх для розгляду за належністю. Протягом 2016 р. до Сокальської районної ради надійшло 93 звернення громадян (за 201-5ий – 68). На особистий прийом звернулось 31 громадян (у 2015ому – 7). Результати аналізу свідчать, що найбільше звернень надходило з питань: соціального захисту – 17; комунального господарства – 13; забезпечення дотримання законності – 8; транспорту і зв'язку – 7; аграрної політики і земельних відносин – 6. Основною причиною звернень громадян є їх соціальна незахищеність, важкий матеріальний стан, не вирішення земельних та майнових питань. Тому в переважній більшості авторами заяв є пенсіонери, селяни.

Щодо розгляду всіх заяв і скарг громадян, що надійшли до районної ради, звернень громадян, поданих на особистому прийомі, вживалися відповідні заходи.

М. Пасько проаналізував використання коштів по Програмах згідно з проведеними витратами, виконавцем яких є районна рада. Він також подякував громаді, депутатам, районній державній адміністрації, сільським, селищному, міським головам, установам і організаціям, всім, хто приклав своїх зусиль для забезпечення злагодженої роботи районної ради, підвищуючи тим самим авторитет органів місцевого самоврядування.

Очільник районної ради відповів на запитання депутатів Романа Монастирського, Ігоря Хом’яка, Олега Кожушка, Сергія Ходора, громадської активістки Євгенії Шутовської, наголосивши, що «депутатів, усіх жителів має об’єднати розвиток району». Враховуючи поправки Віктора Притулка, 32 депутати звіт голови Сокальської районної ради Миколи Паська про свою діяльність за 2016 рік, у тому числі про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної ради затвердили, а роботу за 2016ий визнали задовільною.

Сесія затвердила «Програму соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району на 2017 рік» (доповів начальник управління соціального захисту Сокальської РДА Володимир Огінський). Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма: впродовж останніх років одним з першочергових завдань держави та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування є розвиток системи соціального захисту та соціального обслуговування громадян, які гостро потребують матеріальної допомоги.

У першу чергу негативні наслідки економічних проблем відчувають незахищені верстви населення. Зокрема, при реалізації цієї Програми допомогою можуть скористатися дітиінваліди (з діагнозом дитячий церебральний паралічем ДЦП) – 13 чол.; громадяни яким виповниться 100, 105, 110 років – 2 чол.; сім’ї, які складаються з двох та більше інвалідів І, ІІ групи та дітей інваліди – 164 чол.; інваліди по зору І та ІІ групи – 83 чол.; одинокі інваліди І та ІІ групи – 72 чол.; постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС – 239 чол.; члени родин військовослужбовців, що загинули під час виконання інтернаціонального обов’язку в республіці Афганістан – 5 сімей; сім’ї загиблого учасника (АТО) – 28 осіб; діти учасників бойових дій АТО – 25; демобілізовані учасники бойових дій АТО – 466; ветерани національновизвольних змагань – 80 чол.

Питання «Про кошторис видатків на утримання Сокальської районної ради Львівської області та її виконавчого апарату на 2017 рік» доповів голова районної ради Микола Пасько. В цілому (з поправками) за проект рішення проголосувало 30 депутатів.

Начальник фінансового управління Сокальської РДА Галина Леонова доповіла питання «Про районний бюджет Сокальського району на 2017 рік».

Прогнозні показники доходів і видатків районного бюджету на 2017 рік сформовано з урахуванням внесених змін до чинних положень Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів.

Пріоритетом формування бюджетної політики на 2017 рік і надалі залишається прогнозування збалансованих і оптимальних показників районного бюджету за доходами і видатками.

Обсяг видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери визначений з урахуванням мінімального розміру заробітної плати з 1 січня 2017 року в розмірі 3200 грн., та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС – 1600 грн.

У проекті районного бюджету на 2017 рік видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані на рівні показників 2016 року із застосуванням коефіцієнтів для оплати теплопостачання – 1,1235, для оплати електроенергії – 1,09, природного газу – 1,14, водопостачання, водовідведення та інших енергоносіїв – 1,085.

У проекті районного бюджету на 2017 рік обсяг дохідної частини (із урахуванням трансфертів) визначено в сумі 614474,7 тис. грн., у тому числі загального фонду – 608530,7 тис. грн., спеціального – 5944,0 тис. грн. Порівняно із надходженнями у 2016 р. (за оперативними даними) обсяг зріс на 19,7 відсотка.

Офіційні трансферти на 2017 рік заплановані сумі 485724,5 тис. грн, з них: – освітня субвенція – 112875,9 тис. грн.; – медична субвенція – 68074,7 тис. грн.; – додаткова дотація з Державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 44821,2 тис. грн.; – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітямінвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І та ІІ групи внаслідок психічного розладу – 146498,1 тис. грн.; – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 108280,2 тис. грн.; – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 3228,1 тис. грн.; – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» – 1946,3 тис. грн.

Порівняно з обсягами на 2016 рік трансферти збільшуються на 22,5 відсотка.

Обсяг дохідної частини загального фонду районного бюджету на 2017 рік без урахування міжбюджетних трансфертів визначено в сумі 122806,2 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду на 2017ий більший на 11106,2 тис. грн., або 9,9 відсотка порівняно з очікуваними надходженнями 2016 р.

У проекті бюджету основну частку в доходах загального фонду становитимуть надходження податку на доходи фізичних осіб – 99,5 відсотка.

Беручи до уваги динаміку надходжень протягом останніх років, прогнозні обсяги середньомісячної заробітної плати та грошових доходів населення, недоїмки та переплат, заборгованості з виплати заробітної плати в небюджетній сфері, надходження податку на доходи фізичних осіб до районного бюджету в 2017 році прогнозуються в сумі 122201,8 тис. грн., що на 10785,8 тис. грн., або 9,7 відсотка більше, порівняно з очікуваними надходженнями 2016ого.

Прогнозний обсяг надходжень у 2016 р. до районного бюджету податку на прибуток підприємств комунальної власності визначено в сумі 15,0 тис. грн.

В районному бюджеті на 2017 рік плануються надходження – 145,0 тис. грн. плати за надання адміністративних послуг. В основному, це адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців (45,0 тис. грн., 110,6 відсотка до очікуваних надходжень 2016 року), адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (100,0 тис. грн., 101,9 відсотка).

У загальному фонді районного бюджету прогнозуються також надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в районній комунальній власності (136,0 тис. грн.), частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств, що вилучається до бюджету (10,0 тис. грн.), орендної плати за водні об’єкти, що надаються в користування на умовах оренди райдержадміністрацією (3,4 тис. грн.), концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (295,0 тис. грн.).

Доходи спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік сформовано за рахунок власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за кошти районного бюджету, в сумі 5944,0 тис. грн.

У проекті районного бюджету на 2017 рік видатки за загальним і спеціальним фондами пропонуються в обсязі 614474,7 тис. грн., що на 98439,9 тис. грн., або 19 відсотка більше проведених у 2016 році видатків (за оперативними даними). Зокрема, видатки загального фонду визначено у сумі 608530,7 тис. грн., спеціального – 5944,0 тис. грн.

На забезпечення діяльності закладів освіти районного підпорядкування у 2017 році передбачається 189998,6 тис. грн., у тому числі за загальним фондом – 185406,0 тис. грн., спеціальним фондом – 3592,6 тис. грн. У видатках загального фонду врахована освітня субвенція з державного бюджету в сумі 112875,9 тис. грн., додаткова дотація на фінансування переданих з державного бюджету видатків на 2017 рік в сумі 38505,8 тис. грн., субвенція з державного бюджету на утримання будинків сімейного типу та прийомних сімей в сумі 1946,3 тис. грн.

Запропоновані обсяги витрат забезпечують утримання 67 шкіл (8962 учнів), в тому числі 28 НВК, 5 позашкільних установ (мала академія наук, станція юних техніків, будинки учнівської творчості міст Сокаль, Великі Мости та Белз), 6 установ методичної роботи, централізованої бухгалтерії та групи централізованого обслуговування, 3 будинків сімейного типу та 9 прийомних сімей. Зокрема, планується відкриття 2 НВК на три дошкільні групи (Пристань та Бояничі), а також переведення 5 груп із короткотривалим перебуванням дітей у стаціонарні групи.

Обсяг видатків загального фонду районного бюджету на освіту більший проти очікуваного використання у 2016 році на 67710,0 тис. грн., або 56,2%.

На заробітну плату з нарахуваннями у 2017 році планується спрямувати 159116,8 тис. грн., що складає 85,8% всіх видатків загального фонду.

Видатки на оплату комунальних послуг та спожитих енергоресурсів для установ освіти передбачаються в обсязі 16094,7 тис. грн. (8,7% видатків загального фонду), що більше на 2284,9 тис. грн., або 16,5% відповідних планових видатків 2016 року.

На 2017 рік передбачено на харчування учнів 111 класів пільгових категорій (дітейсиріт, дітей з малозабезпечених сімей та дітей, батьки яких загинули, або є учасниками АТО) кошти в сумі 1477,5 тис. грн. Для дітей дошкільного віку у НВК в бюджеті заплановано 1238,9 тис. грн.

Інші поточні видатки на утримання установ освіти заплановано в сумі 5531,8 тис. грн. (3,0% видатків загального фонду). Зокрема, на: придбання предметів, обладнання та інвентаря – 3393,7 тис. грн., оплату послуг (поточного ремонту, банківських послуг, послуг зв’язку тощо) – 1501,4 тис. грн., відрядження – 244,0 тис. грн., участь у конкурсах та олімпіадах – 94,4 тис. грн., придбання медикаментів – 75,0 тис. грн., виплату одноразової допомоги дітямсиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2017 році виповнюється 18 років – 30,7 тис. грн., інші видатки – 198,0 тис. грн.

По спеціальному фонду по установах освіти прогнозується одержати кошти за рахунок батьківської плати за харчування дітей у НВК – 825,5 тис. грн., повернення коштів за харчування учнів 111 класів – 1705,7 тис. грн., харчування учнів ГПД – 196,9 тис. грн., орендної плати – 234,0 тис. грн., транспортних послуг – 30,0 тис. грн., реалізації майна (макулатури, скла та металобрухту) – 13,0 тис. грн., благодійних внесків, грандів та дарунків – 587,5 тис. грн. Всього 3592,6 тис. грн. Дані кошти передбачається використати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 860,0 тис. грн., продуктів харчування – 2608,6 тис. грн., придбання твердого палива – 4,0 тис. грн., придбання предметів довгострокового використання – 120,0 тис. грн.

На утримання сільських, селищного та міських дитячих дошкільних установ планується субвенція з районного бюджету місцевим бюджетам в сумі 42000,0 тис. грн., що на 8472,0 тис. грн., або 25,3% більше субвенції 2016 року.

На утримання 32 дітей у 9 прийомних сім’ях та 3 будинках сімейного типу передбачено субвенцію з державного бюджету в сумі 1946,3 тис. грн.

Для установ охорони здоров’я на 2017 рік передбачено видатки в сумі 82509,8 тис. грн., з них за загальним фондом 80641,1 тис. грн. (медична субвенція з державного бюджету – 68074,7 тис. грн., додаткова дотація на фінансування з місцевих бюджетів переданих з державного бюджету видатків на 2017 рік – 6315,4 тис. грн., кошти районного бюджету 6251,0 тис. грн.) та спеціальним фондом – 1868,7 тис. грн.

По галузі охорони здоров’я передбачено утримання 3 лікарень, 12 амбулаторій, 50 фельдшерськоакушерських пунктів та централізована бухгалтерія.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями в медичних установах у 2017 році пропонуються в сумі 69907,6 тис. грн., або 86,7 % загальних видатків. За даними розрахунків розпорядника коштів, незабезпеченість заробітною платою в сумі складе 3556,7 тис. грн., а це 0,5 місячного фонду оплати праці.

На придбання медикаментів та перев’язочних матеріалів для установ охорони здоров’я передбачається 972,5 тис. грн., (ліжкодень – 5,0 грн.) на безкоштовне забезпечення медикаментами пільгової категорії громадян – 438,2 тис. грн.

На придбання продуктів харчування прогнозується 639,7 тис. грн. Середньоденні витрати на харчування одного хворого в день складуть 4,70 грн. Також передбачено придбання дитячого харчування (молочні суміші) на 20 тис. грн.

Асигнування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв установ охорони здоров’я визначені у розмірі 6315,4 тис. грн.

Безкоштовне зубопротезування передбачено 182 пільговикам на суму 110,0 тис. грн.

Надходження до спеціального фонду установ охорони здоров’я прогнозуються у розмірі 1868,7 тис. грн., в тому числі від оренди приміщень – 185,7 тис. грн., проведення медоглядів – 564,6 тис. грн., платних послуг зубопротезною лабораторією 418,4 тис. грн., благодійних внесків – 700,0 тис. грн. (медикаментів, продуктів харчування, інвентаря). Дані кошти передбачається використати на заробітну плату з нарахуваннями – 811,2 тис. грн., оплату послуг – 410,2 тис. грн., відряджень – 8,0 тис. грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 232,2 тис. грн., медикаментів – 280,0 тис. грн., продуктів харчування – 100,0 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 17,1 тис. грн., інші видатки – 10,0 тис. грн.

Видатки на соціальний захист на 2017 рік прогнозуються по загальному фонду –266615,1 тис. грн.

У цих видатках врахована субвенція з державного бюджету на загальну суму 258006,4 тис. грн., з них:

1) виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітямінвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу в сумі 146498,1 тис. грн. Допомоги передбачені: – у зв'язку з вагітністю і пологами – 840,0 тис. грн.; – до досягнення дитиною трирічного віку – 600,0 тис. грн.; – при народженні дитини – 57581,7 тис. грн.; – на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 3600,0 тис. грн.; – на дітей одиноким матерям – 9600,0 тис. грн.; – тимчасова державна допомога дітям – 240,0 тис. грн.; – малозабезпеченим сім'ям – 43200,0 тис. грн.; – при усиновленні дитини –51,6 тис. грн.; – інвалідам з дитинства та дітямінвалідам – 25250,4 тис. грн.; – на догляд за інвалідом І чи ІІ групи психічного розладу – 5534,4 тис. грн.

2) надання пільг – 18395,4 тис. грн., зокрема:

– ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житловокомунальні послуги – 13000,0 тис. грн. та придбання твердого палива і скрапленого газу – 700,0 тис. грн.;

– ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінальновиконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінальновиконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінальновиконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінальновиконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на житловокомунальні послуги, – 600,0 тис. грн. та придбання твердого палива – 2,1 тис. грн.;

– громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житловокомунальні послуги – 300,0 тис. грн. та придбання твердого палива і скрапленого газу – 10,1 тис. грн.;

– пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин», громадянам, передбачені пунктом «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, частиною другою статті 30 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 1000,0 тис. грн. та придбання твердого та рідкого пічного побутового палива – 151,8,0 тис. грн.;

– багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживає відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житловокомунальні послуги – 2500,0 тис. грн. та придбання твердого палива та скрапленого газу в сумі 113,4 тис. грн.

3) субсидії населенню на покриття витрат на оплату житловокомунальних послуг та придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу в розмірі 93112,9 тис. грн.

У 2017 році з районного бюджету по Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району прогнозуються видатки на суму 500,0 тис. грн.

На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 2017 рік передбачено асигнування в сумі 5785,0 тис. грн., з них по загальному фонду – 5700,0 тис. грн., спеціальному – 85,0 тис. грн.

По загальному фонду на заробітну плату з нарахуваннями прогнозується 5316,6 тис. грн., що складе 93,3 відсотка в питомій вазі витрат.

Видатки на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв та інших комунальних послуг передбачаються у обсязі 113,0 тис. грн. (2,0% загальних видатків). Інші поточні видатки на утримання установи складають 270,4 тис. грн., а це 4,7%.

По територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) передбачаються надходження по спеціальному фонду благодійних внесків, грандів та дарунків на суму 53,0 тис. грн. та надання платних послуг – 32,0 тис. грн. Дані кошти передбачається використати на заробітну плату з нарахуваннями – 12,7 тис. грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 23,8 тис. грн., оплату послуг – 1,6 тис. грн., енергоносіїв – 1,9 тис. грн., інші виплати населенню – 45,0 тис. грн.

Hа 2017 рік прогнозуються видатки на утримання районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в сумі 447,4 тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями прогнозується 403,3 тис. грн., що становить 90,1 відсотка загальних видатків. На оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 34,0 тис. грн., інші видатки – 10,1 тис. грн.

На здійснення програм і заходів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 15,0 тис. грн.

Передбачено статтю видатків на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в сумі 865,7 тис. грн. Для забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітейінвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги фізичними осабами виділено 100,0 тис. грн.

У проекті районного бюджету на 2017 рік видатки на утримання закладів культуру передбачаються в сумі 21987,7 тис. грн. За рахунок коштів загального фонду пропонуються видатки в сумі 21630 тис. грн., спеціального фонду – 357,7 тис. грн. Обсяг видатків загального фонду обласного бюджету на культуру та мистецтво пропонується збільшити на 6999 тис. грн., або 47,8 відсотка до проведених видатків у 2016 році (за оперативними даними).

По галузі культури з районного бюджету утримуються централізована бібліотечна система, районний Народний дім, три школи естетичного виховання дітей (Сокаль, Белз та Великі Мости) та централізована бухгалтерія.

Видатки закладів культури на заробітну плату з нарахуваннями передбачаються в сумі 19748,5 тис. грн., оплату комунальних послуг•та енергоносіїв – 987,4 тис. грн.

Видатки за рахунок власних надходжень установ культури у 2016 році плануються у розмірі 357,7 тис. грн. Зазначені кошти передбачається виділити на зарплату з нарахуваннями працівникам, зайнятим обслуговуванням спеціальних коштів, капітальні видатки, видатки з господарського утримання приміщень, оплату послуг тощо.

Проектом районного бюджету на 2017 рік видатки для галузі фізичної культури та спорту визначені в сумі 3312,0 тис. грн., у тому числі за загальним фондом – 3272,0 тис. грн. та спеціальним – 40, тис. грн.

Обсяг видатків загального фонду районного бюджету на цю мету більший проти очікуваного використання в 2016 році на 945,2 тис. грн., або 40,6 відсотка.

Вказані кошти заплановані на проведення навчальнотренувальних зборів і змагань у розмірі 95,0 тис. грн., фінансову підтримку стадіону «Сокіл» – 289,8 тис. грн., утримання дитячоюнацьких спортивних шкіл «Соколяни» та «Буг» – 2887,2 тис. грн.

По закладах фізичної культури та спорту прогнозуються надходження до спеціального фонду за надання платних послуг ДЮСШ «Соколяни» в сумі 40,0 тис. грн. Дані кошти передбачено використати на придбання матеріалів, обладнання та інвентаря.

У проекті районного бюджету на 2017 рік враховано обсяг субвенцій за загальним фондом, що передаються з районного бюджету місцевим бюджетам у сумі 47750 тис. грн.

Зокрема, видатки на утримання дитячих дошкільних закладів у сумі 42000,0 тис. грн., на утримання народних домів – 5750,0 тис. грн.

Запитання до доповідача мали депутати Олег Кожушко, Микола Поліщук, Михайло Веклин, Ярослав Гаврилів, Мирослава Ігнатюк, Андрій Сенюк, Роман Шевчук, Роман Монастирський.

Зі співдоповіддю виступив голова комісії з питань бюджету, соціальноекономічного розвитку та інвестицій Володимир Пограничний.

За проект рішення з поправками голови РДА Олега Пелиха, депутатів Володимира Пограничного, Петра Андрущака, проголосувало 30 депутатів.

Депутати також затвердили нормативногрошові оцінки земельних ділянок, врахувавши поправку Андрія Сенюка, підтримали звернення до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Львівської облдержадміністрації щодо виділення коштів для завершення робіт на об’єктах з високим ступенем будівельної готовності (це школа у с. Пристань, дитячий садок у с. Сілець, будівництво критого басейну у школіінтернаті м. Сокаль); звернення до голови Львівської ОДА О. Синютки, голови Львівської обласної ради О. Ганущина, директора департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Р. Гречаника, голови постійної комісії Львівської обласної ради з питань екології, природних ресурсів та реакреації А. Білоуса щодо виділення коштів по обласній програмі охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 рр.

Заступник голови районної ради Василь Бойко зачитав запити депутатів Петра Андрущака, Миколи Поліщука (їх підтримала сесія), звернення депутатів Ганни Надорожної, Ярослава Гавриліва, а також голів фракцій у районній раді («Солідарність – за Сокальщину», ПП ВО «Батьківщина», ПП ВО «Свобода», ПП «Народний Рух України», ПП «Українське об’єднання патріотів – УКРОП», ПП «Громадський рух «Народний контроль», ПП «Радикальна партія Олега Ляшка», ПП «Громадянська позиція») щодо оприлюднення проекту рішення про визнання роботи голови Сокальської РДА О. Пелиха незадовільною.

На завершення сесії голова районної ради Микола Пасько привітав усіх з 2017 роком та Різдвом Христовим, побажав миру, здоров’я і надалі відстоювати інтереси Сокальського району.

Василь СОРОЧУК.

Фото Юлії СОРОЧУК.