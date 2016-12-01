Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
З сесії районної ради
Політичні партії
Новини райдержадміністрації
Влада працює
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF

[2016-12-01 12:34:14] Алекс Я полностью солидарен с автором ...

[2016-12-01 03:26:41] Оля Та ніхто ж не говорить, ...

[2016-12-01 00:00:51] Вікторія До чого тут хочемо в ...

[2016-11-30 23:53:34] Вікторія З моєї історії було так ...

[2016-11-16 14:34:57] анна дуже класно ...

Огляд
Поліцейські хроніки з новинного агрегатора: як читати і варто
Багато хто з нас, активних користувачів мережі Інтернет, звикли до того, що новини можна просто пробігти очима по діагоналі". Більш того, дуже часто ми звикаємо тільки до однієї, максимум - двох новинних порталів. Загалом-то, це і непогано, оскільки надмірна перевантаження інформацією загрожує ігноруванням дійсно стоять повідомлень.
На чому економите панове? На екології!
Як відомо, Сокальщина потерпає від екологічного лиха і зарахована до небезпечних екологічних зон Львівщини. І взагалі Україна займає ганебне місце у світі по охороні здоров’я: середня тривалість життя в нас 62 роки, а по смертності ми займаємо передостаннє місце у світі!
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Політика » З сесії районної ради
З сесії районної ради

На чому економите панове? На екології!
Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23

На позаминулій сесії Сокальської районної ради депутати «успішно» провалили питання «Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016-2020 рр.», у рамках якої передбачалося створення проекту національного природного парку в межах Сокальського району. Прикро, що в народних обранців виникли сумніви щодо доцільності виділення 400 тисяч гривень, і вони вирішили, що «в районі є багато більш важливих питань, які потребують фінансування»...

Голова районної ради Микола Пасько слушно зауважив: «Якщо вдасться створити парк, це, очевидно, стане найбільшим досягненням районної ради за нашу каденцію... і увійде в історію Сокальського району». Тобто цей керівник здатний бачити перспективу, що варта поваги та підтримки з боку громадськості.

Як відомо, Сокальщина потерпає від екологічного лиха і зарахована до небезпечних екологічних зон Львівщини. І взагалі Україна займає ганебне місце у світі по охороні здоров’я: середня тривалість життя в нас 62 роки, а по смертності ми займаємо передостаннє місце у світі! Прикро, що наш мудрий працьовитий народ, багатий талановитими лікарями, вченими, найкращими у світ чорноземами і багатющими корисними копалинами, вимирає.

Ще Гіппократ казав: «мудрість в тому, щоби пізнати все, що створено природою (Богом)». Ось де причина нашої біди: низький рівень культури, недбале ставлення до природи, варварське знущання над нею! Як наслідок духовна і фізична руїна розмиває основи нації на майбутнє, бо з кожним роком народжується все більше хворих дітей. Нас чекає довгий і важкий шлях до духовного і фізичного вдосконалення, який розпочинається з кожного з нас. Вважаю, що проект національного природного парку – це перший крок на цьому шляху. Добре, що до роботи над ним залучають підростаюче покоління, яке дбає про навколишнє середовище та екологію, мислить креативно й не боїться втілювати у життя цікаві проекти, зокрема, у сфері охорони довкілля та екології. І ми маємо їх підтримати, пропагувати здоровий спосіб життя, заохочувати профілактику та лікування різних захворювань народними методами, бо нині, на жаль, люди не мають коштів на медикаментозне лікування. Можливо, це для нас такий урок від Всевишнього, щоб ми звернулися до природи і черпали у ній силу. Адже є скільки прикладів зцілення людей від задавнених невиліковних недуг з допомогою трав, бджолопродуктів та голодування.

Адже яка б не була хвороба, не можна опускати рук та розчаровуватися, а потрібно боротися за життя, дбати про екологію та довкілля, бо що ж ми залишимо після себе нащадкам?

Володимир ЗАРЕМБА, житель с. Велике.


Версія для друку
Інші публікації розділу З сесії районної ради

Кількість переглядів - 130


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  