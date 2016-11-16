Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 100-101 від 2016-11-17





11 листопада розпочала роботу XXII сесія Сокальської районної ради. Не порушуючи традиції, розпочали з виконання гімну України. Далі голова районної ради Микола Пасько та його заступник Василь Бойко привітали депутатів, котрі святкували свої уродини у міжсесійний період (Олег Солодяк, Ігор Мороз), обрали лічильну та редакційну комісії та приступили до затвердження порядку денного. Після внесених змін (перенесення, зняття та включення питань), депутати приступили до роботи. Участь у сесії також взяли голова Сокальської РДА Олег Пелих, депутат обласної ради Сергій Касян.

Першим розглянули клопотання групи компаній щодо розміщення на території Сокальського району об’єктів Інтегрованого Міжнародного інвестиційного проекту «Високо-технологічний комплекс виробництва моторного палива з вугілля» (далі Проект) за №0706/56141 від 17.10.2016 за підписами замовника Проекту (ПП «Енергія природи – водень», генерального проектанта Проекту (ДП «ГИПРОКОКС») та фінансового оператора Проекту («Richfield Capital Resources Limited»), президент ПП «Енергія природи – водень» Юрій Оршанський, представник ДП «Львіввугілля» та представники профспілок.

Директор компанії ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості» Віктор Рудика розповів про перспективи отримання та використання синтетичного газу з вітчизняної сировини, про попереднє технікоекономічне обгрунтування високотехнологічного комплексу виробництва синтетичного моторного палива». Про економічні, екологічні та соціальні показники проекту вів мову президент ПП «Енергія природи – водень» Юрій Оршанський, а про розроблення фінансових моделей (створення банку, який обслуговуватиме цей проект) віцепрезидент банку «Рішфілд Кепітел Ресоурс Лімітед» Володимир Подоляк.

Проект передбачає створення промислового комплексу з виробництва синтетичного моторного палива на базі вітчизняної вугільної сировинної бази. Як зазначили виступаючі, соціальноекономічний ефект від реалізації проекту становитиме: збільшення виробництва моторного палива, створення додаткових робочих місць, збереження робочих місць, збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів. До зобов’язань підприємства входить:

– eксплуатація збудованих технологічних та інфраструктурних об’єктів, можливе будівництво нових;

– першочергове забезпечення кінцевою виготовленою паливною продукцією (моторні палива) сільськогосподарських підприємств Сокальського району за прямими договорами з сільськогосподарськими підприємствами;

– неухильне дотримання норм природоохоронного законодавства, екологічних, соціальних та інших прав членів територіальних громад та здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку та підтримки у належному стані інфраструктури територій, на яких планується промислова діяльність приватного партнера.

Чимало запитань виникало у депутатів Андрія Сенюка, Олега Кожушка, Миколи Поліщука, Марії Стельмащук, Олега Іванчини, Ігоря Хом’яка, Віктора Притулка, Олега Солодяка та ін.

Так, наприклад, А. Сенюк цікавився можливими екологічними викидами. На що отримав відповідь, що «відходи СО2 буде відведено в свердловини, шлак піде на дорожнє покриття, воду очищатимуть. Є усі підстави сказати, що проект «зелений».

С. Касян запитував, чи є грошовий ресурс на запровадження даного проекту.

– Співпрацюватимуть з закордонною компанією, яка готова вкладати кошти, і з декількома банками.

А М. Поліщук: чи розглядається ділянка колишнього заводу хімволокна?

– Місце розташування ще обговорюється (район шахти №5, «Бендюзька»), як варіант можна розглянути і дану ділянку.

М. Стельмащук поставила запитання щодо місця реєстрації підтриємства і відповідно куди сплачуватимуть податки.

– Запевнили, що реєструватимуть у районі.

Депутати заслухали також заступника генерального директора ДП «Львіввугілля» Олега Акімова, керівників профспілок – Олега Турчина та Віталія Оніжука. Якщо перші два були за проект, то останній – проти.

Як наголосив у виступі Олег Солодяк, це тільки погодження, а Андрій Сенюк вніс поправку що стосувалася громадських слухань, але її непідтримали.

Тому депутати, обговоривши всі «за» і «проти», в цілому проголосували за цей проект рішення.

Питання «Про створення на території Сокальського району територіальних громад» доповів голова комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва Олег Солодяк. У районі активно обговорюють питання децентралізації, а точніше об’єднання громад не зовсім добровільних. Депутат зазначив, щоб підтримати спільне звернення до Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо створення сім громад на території району, а не чотири, як це пропонує область. Як повідомив голова районної ради М. Пасько, усі сім громад – фінансово спроможні.

Запитували доповідача Роман Монастирський, Микола Дем’янович, Олег Кожушко, Ігор Хом’як, Петро Андрущак. Депутат обласної ради Сергій Касян наголосив, що підтримуватиме ту пропозицію, яку прийме районна рада. За основу проголосувало 34 депутати. Р. Монастирський вніс поправку щодо створення п’яти територiальних громад, її підтримало 19 депутатів. І в цілому за створення такої кількості громад проголосували дев’ятнадцять депутатів.

Далі сесія розглянула питання про затвердження нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення ТзОВ «Сокальський вітропарк» на території Острівської сільської ради. Це питання доповіла заступник начальника відділу Держгеокадастру у Сокальському районі Ольга Луговська, а також представник компанії «Екооптіма» Юрій Бучко.

Розглянувши технічні документації з нормативних грошових оцінок земельних ділянок несільськогосподарського використання для будівництва вітрових електростанцій (Сокальська ВЕС1), що надаються в оренду ТзОВ «Сокальський вітропарк» на території Острівської сільської ради (за межами населеного пункту), враховуючи позитивний висновок державної землевпорядної експертизи від 4 жовтня 2016 року №1677, керуючись ст. 10 Земельного кодексу України та ст. ст. 13, 23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку села Сокальська районна рада Львівської області затвердила технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення для будівництва вітрових електростанцій (Сокальська ВЕС1) ТзОВ «Сокальський вітропарк» на території Острівської сільської ради (за межами населеного пункту) Сокальського району – 87.14 грн. м2.

Начальник фінансового управління Сокальської РДА Галина Леонова доповіла про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року.

Вона зазначила, що до загального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 84687,8 тис. грн. податків і зборів. Це становить 114,9% до плану дев’яти місяців. В розрізі податків та зборів план по доходах виконано по податку на доходи фізичних осіб, орендній платі за оренду цілісних майнових комплексів та іншого нерухомого майна, частині чистого прибутку підприємств, що належать до комунальної власності.

У структурі доходів районного бюджету найбільшу питому вагу (99,8%) складає податок на доходи фізичних осіб, якого за звітний період надійшло в сумі 84472,9 тис. грн., що становить 114,9 відсотка планових призначень.

Резервом надходжень цього податку є погашення недоїмки та заборгованості по заробітній платі підприємств району. Станом на 1.10.2016 р. недоїмка підприємств району по податку на доходи фізичних осіб склала 17339,3 тис. грн., заборгованість по заробітній платі становила 26703,4 тис. грн., а це близько 2900 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб.

Районним бюджетом одержано базову дотацію із Державного бюджету в сумі 1058,4 тис. грн., що становить 100% планових призначень, медичну субвенцію 40667,7 тис. грн. (100%), освітню субвенцію 76053,1 тис. грн. (100%).

З державного бюджету району надійшла субвенція на виплату допомог сім’ям з дітьми – 90958,3 тис. грн., надання передбачених чинним законодавством пільг та субсидій – 72097,6 тис. грн. Субвенції на соціальну допомогу дітямсиротам за звітний період надійшло в сумі 880,5 тис. грн. (86,5%), інших субвенцій – 5307,7 тис. грн. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих категорій надійшло в сумі 6284,5 тис. грн. В цілому за це питання проголосувало 27 депутатів.

Вони також затвердили 9 розпоряджень голови РДА. Хоча свої зауваження і пропозиції висловлювали Ігор Плечінь, Микола Поліщук, Андрій Сенюк, Оксана Береза, Володимир Пограничний, Ярослав Гаврилів, Олег Кожушко, Ігор Хом’як, Роман Монастирський, голова районної ради Микола Пасько (в цілому «за» – 37 депутатів).

Далі районні обранці внесли зміни в Програми:

– розвитку місцевого самоврядування на 2016 рік (доп. Василь Бойко);

– підтримки органів виконавчої влади (Галина Леонова);

– забезпечення житлом дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Сокальському районі на 20162018 роки (Галина Федаш);

– соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району на 2016 рік (Володимир Огінський);

– розроблення містобудівної документації у Сокальському районі на 20162020 роки (Мирослава Баралус);

– охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 20162020 роки (Олег Тарасюк).

Доволі активно депутати обговорювали внесення змін до показників бюджету району на 2016 р. (доп. Галина Леонова).

Відповідно до п. 7 ст.78 БКУ та враховуючи висновок фінансового управління Сокальської РДА №64 від 10.10.2016 року про виконання районного бюджету за 9 місяців 2016 року більше ніж на п’ять відсотків, проектом рішення пропонувалося збільшити обсяг доходів районного бюджету загального фонду на суму 10900000 грн. Загальний обсяг видатків районного бюджету проектом рішення пропонувалося збільшити на суму 10900000 грн., в тому числі: видатки загального фонду – на 10532000 грн., а спеціального – на 368000 грн...

За основу проголосувало 35 депутатів.

До цього проекту рішення було подано дві поправки. Перша – депутата Романа Монастирського, друга – Василя Сорочука. Але за обидві проголосувало по 17 депутатів, тому рішення не прийнято. Як повідомив начальник відділу освіти Р. Монастирський заборгованості по зарплаті освітянам на даний час немає.

Попри бурхливе обговорення, яке призвело до повторного голосування, дане питання не набрало необхідної кількості голосів. Тому голова районної ради закрив перше пленарне засідання.

Юлія СОРОЧУК.